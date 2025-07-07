ÇîÂ¿ÂçµÈ¡¡ÄÁ¤·¤¯¼è¤êÍð¤¹¡ª¡©¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢Æþ¤ë¡ª¡ª¥ä¥Ð¤¤¡ª¡×¡¡
¾¯¿©¤ª¤¸¤µ¤ó¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤¬¡¢¤¿¤À¤¿¤À¿©¤Ù¤¿¤¤Ð§¤«ÌÍ¤òÃµ¤·µá¤á¤ë³¹¥Ö¥éÈÖÁÈ¡Ø²Ú´ÝÐ§¤ÈÂçµÈÌÍ¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡£²ÚÂç¤Î£²¿Í¤ÏÅìµþ¤«¤é¼Ö¤òÅì¤ØÌó2»þ´ÖÁö¤é¤»¤Æ¡¢´ØÅìºÇÅìÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÄ¸»Ò¤ËÅþÃå¡£²Ú´Ý¤¬¡Ö±ó¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¤Û¤É°ÜÆ°¤·¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¡¢¤³¤Î»þµ¨¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÐ§¤ËÌåÀä¤·¤¿¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
Ä¸»Ò¤Ç¤Ï°ÜÆ°¤Ë¥È¥¥¥¯¥È¥¥¥¯¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£Ä¸»Ò¤ÏÇ¯´Ö¿åÍÈ¤²ÎÌ12Ç¯Ï¢Â³1°Ì¡Ê¢¨2011Ç¯～2022Ç¯¡Ë¤ò¸Ø¤ëÌ¾µù¹Á¡£¤³¤Î»þ´ü¡Ê6～7·î¡Ë¤ËÄ¸»Ò¹Á¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤ë¥Þ¥¤¥ï¥·¤Ï¡ÖÆþÇß¥¤¥ï¥·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢°ìÇ¯¤ÇºÇ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¾®¿û¤µ¤ó¤«¤é¡Öº£Æü¤ÏÄ«¡¢¥¤¥ï¥·¤Î¿åÍÈ¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥°¥Ã¥É¥Ë¥åー¥¹¤¬Æþ¤ê¡¢²ÚÂç¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï³¤Á¯Ð§¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£
³¤Á¯Ð§·ãÀï¶è¤Ç¥È¥¥¥¯¥È¥¥¥¯¤ò¹ß¤ê¤¿£²¿Í¤Ï¡¢Êâ¤¤¤ÆÐ§Áª¤Ó¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤Ê¤éÁ´¤Æ¤Î°û¿©Å¹¤ò²¼¸«¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï±«É÷¤¬·ã¤·¤¯¡¢²Ú´Ý¤¬¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¼¼Æâ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¼å²»¤ò¤³¤Ü¤¹¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
²¿¸®¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿£²¿Í¤¬Ä¸»Ò¤Î£±ÉÊÌÜ¤ËÁª¤ó¤ÀÐ§¤Ï¡¢¡Öµû²Ú¡×¤µ¤ó¤Î¡Ö»ª¡¦°ó Æó¿§ÄÒ¤±Ð§¥»¥Ã¥È¡×¡Ê2200±ß¡Ë¡£Æó¿Í¤Ï°ó¤ÎÄÒ¤±¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¸Ä¼¼¤¬¤ªºÂÉß¤Ë°Ø»Ò¤È¤¤¤¦¹âÎð¼Ô¤Ø¤Î¿´¸¯¤¤¤â¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë¾¯¿©¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÃíÊ¸¤ÏÉÊ¿ôÂ¿¤á¡Ê»ª¡¦°ó Æó¿§ÄÒ¤±Ð§¡¢°ó¤ÎÅ·¤×¤é¡¢°ó¤Î»É¿È¡¢¥¿¥ó¥Ö¥éー¡Ê¾®¡Ë¡ß£²¡Ë¡£Ì¥ÎÏÅª¤ÊÉÊÂ·¤¨¤Ë¹³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤ªÄÌ¤·¤Î¡Ö»ª¤ÎÍñ¼Ñ¡×¤ò°ì¸ý¿©¤Ù¤Æ¡¢¥¿¥ó¥×¥éー¤ÇÀ¸¥Óー¥ë¤òÎ®¤·¹þ¤à¤È¡¢ÂçµÈ¤¬¡ÖÆþ¤ë¡ª¡¡¤³¤ì¤ÏÆþ¤ë¡ª¡¡¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤ä¤Ð¤¤¡ª¡×¤È¼è¤êÍð¤¹¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
²Ú´Ý¤â¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤è¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¼ê¤Ç¤¤¤¤¡¢°ìÀ¸¡×¤È¥¿¥ó¥Ö¥éー¤Î»ý¤Á¼ê¤ò¥°¥Ã¤È°®¤ê¡¢¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¤Ë¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤ë¡£¤½¤ì¤òÂçµÈ¤¬¡ÖÀ¸¥Óー¥ë¥Þ¥ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥Óー¥ë¤È¥¢¥Æ¤Ë¤´µ¡·ù¤Ê£²¿Í¤Î¥Èー¥¯¤¬ÃÆ¤à¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
°ó¤Î¤ª»É¿È¤ò°ì¸ý¿©¤Ù¤¿²Ú´Ý¤¬¡¢¤½¤Î¿·Á¯¤µ¤ò¡Ö¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç±Ë¤¤¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤è¥á¥¤¥ó¤Î¡Ö»ª¡¦°ó Æó¿§ÄÒ¤±Ð§¡×¤È¤´ÂÐÌÌ¡ª©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤Þ¤º¤Ï»ª¤ò¿©¤·¤¿ÂçµÈ¤ÎÂè°ìÀ¼¤Ï¡ÖÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤¹¤è¤³¤ì¡×¡£¤É¤¦¤¤¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖÇîÂ¿Ì¾Êª¥´¥Þ»ª¤¬¡¢Ä¸»Ò¤Ë¼è¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¤¹¤ó¤´¤¤¤¦¤Þ¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¡¢¸Î¶¿¤ÎÌ¾Êª¤ò´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£²Ú´Ý¤Ï¡Ö¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡¡¤ª¤¤¤·¤¤¤Í¡ª¡×¤ÈÇò´ú¥âー¥É¤À¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤½¤Î¸å¤â¡Ö»ª¤òÀ¸¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÏÊ¡²¬¤ÎÆÃ¸¢¤ä¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤«¤Ê¤¢¡©¡¡¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¡ª¡×¡ÖÊ¡²¬°Ê³°¤Ç»ª¤ò¤¦¤Þ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Í¡¢¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢È¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ°ó¤ÎÄÒ¤±¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂçµÈ¤ÏÈ¤¤ò°ìÃ¶ÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤Î¤±¤¾¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ó～～～¡ª¡¡¤¦¤Þ¤¤～～～～～～～～¡ª¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÓ¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¤Ê¤ª¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤¬Ä¸»Ò¤Î»ª¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ë¶²¤ì¤ª¤Î¤Î¤¯ÌÏÍÍ¤Ï¡¢7·î6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿³¹¥Ö¥é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø²Ú´ÝÐ§¤ÈÂçµÈÌÍ¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£TVer¤Ç¤âÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡£