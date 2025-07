◆安田章大、写真集「DOWN TO EARTH」決定

【モデルプレス=2025/07/07】SUPER EIGHTの安田章大が、写真集『DOWN TO EARTH』(講談社)を自身の誕生日である9月11日に発売することが決定。あわせて、安田からコメントが寄せられた。SUPER EIGHT のギタリストとして活動し、俳優としても活躍の幅を広げ、多くの舞台の主演を務める安田。前作から約5年の時を経て、最新写真集を発売する。安田が次なる拠点として夢見る、アメリカ西海岸・ロサンゼルスで暮らすように旅する姿を撮り下ろし。自然に身を委ね、ギターをかき鳴らし、絵を描き、仲間たちと飲み明かす。そんな、自由に、ありのままに楽しむ彼の等身大の姿を収めた1冊となっている。(modelpress編集部)

◆安田章大コメント

◆書籍情報

“My life is not eternal. So the rest my life lives down to earth. Then the possible everywhere's.”“安田章大の人生は永遠じゃないから、残りの人生は気取らず飾らずありのままに。そうすれば、どこにでも可能性が広がる”日本では、人は20歳を越えれば大人、なぜか無意識に20年ごとに区切りをつける習慣があるなぁ、と感じたことが子供の頃からよくありました。そして僕は世間でいう大人になり、脳腫瘍を32歳、その1年後、術後てんかんを33歳の時に経験し、2回目の死を体験しました。すると輪をかけて僕にとって40歳=0歳「Reborn、 Restart」産まれ落ちなおった感覚になれました。僕の父の産まれ故郷である鹿児島県奄美大島、加計呂麻島で、たまたま道ですれ違ったおばぁが言った言葉も大きな影響を与えてくれています。「80歳を越えてやっと大人」と。大好きな人が作ってくれた会社で僕は、スーパーアイドルを現在もさせてもらえていますが、残りの人生の生き方や、仕事のジャンルなど活躍する場所は無限大です。人の年輪は表情と周りに纏う空気で表されているように僕は感じます。どこで何にTRYして幸せを手に入れるのか0歳に戻った僕を“気取らず飾らずありのままに”をこの本で感じてみてください。発売日は僕の誕生日、僕自身1歳になります。樹々でいう年輪は僕たちでいう、皺。歳月がご褒美でくれる皺に触れてもらい、幾つになっても“飾る必要はない”を味見してほしいと思います。タイトル: DOWN TO EARTH著者:安田章大撮影:217...NINA発⾏:講談社発売日:2025年9月11日【Not Sponsored 記事】