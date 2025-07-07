¥Ûー¥Ðー¥¯¥é¥Õ¥ÈÄê´üÊØ¡¡7ÆüÀµ¸á¤«¤éLINE¤ÇÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¥¹¥¿ー¥È¡¡26Æü½¢¹Ò¡¡ÂçÊ¬
7·î½¢¹Ò¤¹¤ë¥Ûー¥Ðー¥¯¥é¥Õ¥È¤ÎÄê´üÊØ¤Ï¡¢7ÆüÀµ¸á¤«¤éLINE¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÊ¬»Ô¤ÈÂçÊ¬¶õ¹Á¤ò·ë¤Ö¥Ûー¥Ðー¥¯¥é¥Õ¥È¤ÎÄê´üÊØ¤Ï7·î26Æü¤Ë½¢¹Ò¤·¡¢1Æü¤Ë4±ýÉü¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ8ÊØ¤Î±¿¹Ò¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿¹Ò²ñ¼Ò¤ÎÂçÊ¬Âè°ì¥Ûー¥Ðー¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢7Æü¤ÎÀµ¸á¤«¤éÌµÎÁÄÌ¿®¥¢¥×¥êLINE¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ûー¥Ðー¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤È¸¡º÷¤·¡ÖÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¡×¤¹¤ë¤ÈÍ½Ìó¼êÂ³¤¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¶â³Û¤ÏÂç¿Í¤¬ÊÒÆ»2000±ß¡¢3ºÐ¤«¤é¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¤Ï1000±ß¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½Ìó¤ÏÍøÍÑ¤¹¤ëÊØ¤Î1¤«·îÁ°¤«¤é¤Ç¤¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤Î¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¶õÀÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿ÊØ¤À¤±ÅöÆü¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ½ÐÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£