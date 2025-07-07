58ºÐ¸½Ìò¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ö¿¿¤Î³«Âó¼Ô¡×¡¡¥×¥í40¼þÇ¯¤Î²÷µó¤Ë³¤³°¶ÃÃ²¡Ö²«¶â¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¹ï¤ßÂ³¤±¤ë¡×
7·î6Æü¤Ë¥×¥í40¼þÇ¯µÇ°»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½FW»°±ºÃÎÎÉ¤Ï¡¢7·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿JFLÂè15Àá¤Î¥¢¥È¥ì¥Á¥³Îë¼¯ÂÐ¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½ÅÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥º¤Î¡Ö¥×¥í40¼þÇ¯ÆÃÊÌµÇ°»î¹ç¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿°ìÀï¤Ï3-3¤Î¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨½é¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥«¥º¤Ï¼«¿È¤Î»ý¤ÄJFL½Ð¾ìµÏ¿¤ò58ºÐ130Æü¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¤³¤Î²÷µó¤Ï³¤³°¤Ç¤âÊó¤¸¤é¤ì¡¢¥á¥¥·¥³¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖRecord¡×¤â¡Ö»°±ºÃÎÎÉ¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¤Ë²«¶â¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¹ï¤ßÂ³¤±¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢Á°È¾45Ê¬¤Î¤ß¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥º¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥°³«ËëÁ°¤«¤é¸½ºß¤âÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤À¡£58ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¸½ÌòÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¡¢¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖRecord¡×¤Ïµ»ö¤Ç¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¹¬¤»¡£Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢º£¤ß¤¿¤¤¤ËËèÆü¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÎý½¬¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤âÊÑ¤À¤¬ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤³¤½´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢»î¹ç¸å¤Î¥«¥º¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥«¥º¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1986Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÌ¾Ìç¥µ¥ó¥È¥¹¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢1993Ç¯¤Ë¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àîºê¡Ê¸½Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ë¤ÇJ¥ê¡¼¥°¤Î½éÂåMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö»°±ºÃÎÎÉ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¿¿¤Î³«Âó¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£¥»¥ê¥¨A¤Î¥¸¥§¥Î¥¢¡¢¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö¡¢¥·¥É¥Ë¡¼FC¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î¥ª¥ê¥Ù¥¤¥ì¥ó¥»¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡¢²£ÉÍFC¤Ê¤É¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤âÍè¤¿¡£Èà¤Î¸ùÀÓ¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤À°úÂà¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶¥µ»¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¡¢Ä¹¼÷¡¢¸¥¿È¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¥×¥í¥ê¡¼¥°¤â¤Ê¤¯¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¿Íµ¤¤¬Äã¤«¤Ã¤¿º¢¤«¤é¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¶î¤±¤Æ¤¤¿¥«¥º¡£¥×¥í40Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë