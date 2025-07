【週刊ビッグコミックスピリッツ 第32号】 7月7日 発売 価格:510円

表紙

【拡大画像へ】

小学館は7月7日、マンガ雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ」2025年第32号を発売した。価格は510円。

表紙と巻頭グラビアには相楽伊織さんが登場。巻頭カラーには、コミックス第20集が7月11日に発売予定のマンガ「新九郎、奔る!」が掲載。巻中カラーには「九条の大罪」や「魔界の議場」が登場するほか、多数のマンガが掲載されている。

相楽伊織さん

【連載ラインナップ(一部)】

「新九郎、奔る!」

「九条の大罪」

「魔界の議場」

(C)Shogakukan Inc. 2025 All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.