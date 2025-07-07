¡ÚŽ¢ÆóÅáÎ®Ž£Éü³è¡ª¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡Ö¥·¥óÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡í¾Ê¥¨¥Í¡í¡×
Åê¼êÉüµ¢¤Ç¤ß¤¨¤¿¡ÖÅêµå¤Î¿Ê²½¡×
¡Ö½ù¡¹¤Ë¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¸µ¤Î¾õÂÖ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
ÆüËÜ»þ´Ö£¶·î23Æü¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¸å¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Ë¤³¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï£±²ó18µå¤òÅê¤²Èï°ÂÂÇ£°¡¢Ã¥»°¿¶£²¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¡£¤¤¤¤Ê¤ê161Ò¡¿£è¤òµÏ¿¤·¡¢663Æü¤Ö¤ê¤ÎÅê¼êÉüµ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿£¶·î17Æü¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¡Ê£±²ó28µå¡¢Èï°ÂÂÇ£²¡¢Ã¥»°¿¶£°¡¢£±¼ºÅÀ¡Ë¤ò¾å²ó¤ë·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
Æ°ºî²òÀÏ¤ÎÀìÌç²È¤Ç¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¡¦ÂÎ°éÀìÌç³Ø·²¤ÎÀîÂ¼Âî(¤¿¤«¤·)¶µ¼ø¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥±¥¬¤Ê¤É¤Ç¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ä¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Î»î¹ç¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤«¤éËÜ³ÊÉüµ¢¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£ÂçÃ«¤Ï¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÎý½¬¤ò·Ð(¤Ø)¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¼ÂÀïÅÐÈÄ¡£¤è¤¯¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤È¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
±¦¥Ò¥¸¼ê½ÑÁ°¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤È¸½ºß¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡ÖÅêµå¤Î¿Ê²½¡×¤¬¤ï¤«¤ë¡£Ï¢Â³¥Õ¥©¡¼¥à¼Ì¿¿¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢ÀîÂ¼»á¤Î²òÀâ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥·¥óÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à
¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Îµì¥Õ¥©¡¼¥à
¡Ö¡¤Î¼Ì¿¿¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¾åÃÊ¤Î¤Û¤¦¤¬¥°¥é¥Ö¤Î°ÌÃÖ¤¬¹â¤¤¡£²¼ÃÊ¤Ï¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤ËÌöÆ°´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾å¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÏÀª¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤Î°ÂÄê¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¢¤Ç¤Ï¸ª¤Î°ÌÃÖ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ö²¼¤ÏÎ¾¸ª¤ò¤Ä¤Ê¤°Àþ¤ÈÃÏÌÌ¤¬¤Û¤Ü¿åÊ¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å¤Ïº¸¸ª¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¸ª¤Î°ÌÃÖ¤Ë¡Ø·¹(¤«¤¿¤à)¤¡Ù¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÏÓ¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥·¡¼¥½¡¼¤Î¸¶Íý¤Ç¡¢±¦ÏÓ¤ò¤è¤ê¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
£¤ä¤¤Ç¤ÏÆ°¤¤¬¤è¤êÂÐ¾ÎÅª¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö²¼¤Ï¾åÈ¾¿È¤ò²£¤ËÂç¤¤¯¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É²£¤Ë¶Ê¤¬¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Íý¤ËÅ¬(¤«¤Ê)¤Ã¤¿Åê¤²Êý¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾å¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¿ÈÂÎ¤ò¤Ò¤Í¤é¤ºÏÓ¤ò½Ä¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ò¥¸¤ËÉéÃ´¤Î¤«¤«¤ë²£¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É½Ä¤ËÊÑ²½¤¹¤ëµå¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ë³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±Íîº¹¤òºî¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤è¤ê¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤â½Ä¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ç¤â²¼¤ÏÏÓ¤¬°ìÎÝÊý¸þ¤Ë²£¤ØÂç¤¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾å¤ÏÏÓ¤¬½Ä¤Ë¿¶¤ê²¼¤í¤µ¤ì¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê°õ¾Ý¤À¡£
¡Ö¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¤â¡¢²£¤ÎÆ°¤¤È½Ä¤ÎÆ°¤¤¬Ç¡¼Â¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤ÏÎÏ¤ËÍê¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¾®¤µ¤Ê½ÐÎÏ(¤·¤å¤Ä¤ê¤ç¤¯)¤Ç¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÀ¤ëà¾Ê¥¨¥ÍáÅêË¡¤Ç¤¹¡£¥±¥¬¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¸º¤ë¡£Ä¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Ç¯´Ö10¤«¤é15¾¡¤Ï¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ºÀï¤Ç¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â£±ËÜÎÝÂÇ£µÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤ò¤·¤¿ÂçÃ«¡£¥·¥óÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤¬´°Á´Éü³è¤¹¤ëÆü¤â¶á¤¤¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯7·î11Æü¹æ¤è¤ê