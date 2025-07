たった25分でまるで高級炊飯器のような味わいを実現！Re・De「Re・De Pot(リデポット)」

「Re・De(リデ)」より、電気圧力鍋の新型「Re・De Pot(リデポット)」の応援購入プロジェクトを、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」にて2025年7月7日(月) 12:00より開始します。

Re・De「Re・De Pot(リデポット)」

「Re・De Pot」は、2020年の発売以来、シリーズ累計11万台を突破した(※1)人気の電気圧力鍋です。

今回の新モデルは、「手間は最小、歓びは最大。」のコンセプトを受け継ぎながら、炊飯機能と調理性能を大幅にアップデート。

最大1.8気圧の高圧調理による25分のスピード炊飯はそのままに、内釜をセラミックコートに刷新し、より香り高く、甘みのあるごはんを実現。

さらに、低温調理の温度設定がより細かくなったことで、自家製の発酵食品づくりなど、こだわりの調理も簡単操作で楽しめます。

■製品特長

<25分でレストラン級の炊き上がり、進化した炊飯体験>

最大1.8気圧の高圧を保つことで100℃以上の高温で一気に炊き上げ、わずか25分でお米の甘みと香りを最大限に引き出します。

内釜の素材を、遠赤外線効果が高いセラミックコートに刷新したことで、ふっくらと粒立ちの良い、香り高いごはんに仕上げます。

耐摩耗性も旧モデルと比較して約1.7倍に向上し、より長く安心して使えます。

最大1.8気圧の高圧調理で、わずか25分でふっくら粒の立ったごちそうごはんに。

<プロの火入れを自動再現。

低温調理から保温までシームレスに>

ご好評の低温調理モードがさらに進化。

旧モデルの7段階から、30℃〜100℃まで5℃刻みで設定できる15段階へと細かくなりました。

これにより、自家製味噌や天然酵母パン、ローストビーフなど、プロでも難しい繊細な温度管理が求められる調理もボタンひとつで実現します。

また、最大12時間の保温機能を搭載し、ライフスタイルに合わせていつでも温かい料理を楽しめます。

食材の旨みを凝縮した「無水ホテルカレー」。

圧力調理で、時間のかかる煮込み料理も手軽に本格的な味わいへ。

30℃から設定可能な低温調理モードで、自家製味噌や天然酵母パンづくりも失敗知らず。

<暮らしに溶け込む、洗練されたデザインと使い心地>

旧モデルでは「レッド・ドット・デザイン賞2021」を受賞するなど、デザイン性も高く評価されています。

そのDNAを受け継いだ、キッチンや食卓に映えるたたずまいも魅力です。

また、フードディレクター・川上 ミホ氏監修のオリジナルレシピブックが付属し、毎日の献立に悩むことなく、多彩な料理に挑戦できます。

出来立てをそのまま食卓へ。

家族や友人との食事の時間を、もっと豊かにする使い心地。

■Makuakeプロジェクト概要

プロジェクト名 :【炊飯革命】たった25分。

まるで高級炊飯器で炊いたような濃密な味わい。

期間 :2025年7月7日(月) 12:00〜2025年8月22日(金)

リターンお届け予定:2025年9月末まで

■リターンについて

・【超早割35%OFF】Re・De Pot 1台 12,870円(税込)

…ブラック 限定200台・ホワイト 限定200台

・【早割30%OFF】Re・De Pot 1台 13,860円(税込)

…ブラック 限定200台・ホワイト 限定200台

・【Makuake割25%OFF】Re・De Pot 1台 14,850円(税込)

…ブラック 限定100台・ホワイト 限定100台

※一般販売予定価格19,800円(税込)からの割引率です。

■製品仕様

商品名 :Re・De Pot(リデポット)電気圧力鍋 2L

型番 :EPC01A-20

カラー :ブラック、ホワイト

定格電圧 :AC100V〜

定格周波数 :50/60Hz

消費電力 :600W

外形寸法 :W288×D222×H244mm

質量 :約2.8kg

調理容量 :1.2L

呼び容量(満水容量):2.0L

電源コード長 :約1.5m

調理モード :圧力(オートモード、マニュアルモード)、

低温調理、温め

予約 :最大12時間、1時間単位で設定可能

(圧力調理のマニュアルモード及びオートモード:

メニュー1(炊飯)のみ利用できます)

使用環境 :周囲温度 5〜35℃

周囲湿度 20〜80%RH

製造国 :中国

内容物 :本体、蒸し台、計量カップ、内がま、内ぶた、

電源コード、レシピブック、取扱説明書(保証書付き)

調理時の最高圧力 :83kPa(ゲージ圧力)

自動メニュー :8種

一般販売予定価格 :19,800円(税込)

※1 2020年発売の旧モデルからのシリーズ累計販売台数(2024年6月時点 同社調べ)。

※ 仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。

