¹¾¸ÍÊ¸²½¤äÉâÀ¤³¨¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿´ÛÆâÁõ¾þ¡ª¥¢¥È¥ì¾åÌî ÆÃÊÌÅ¸¡Ö¹¾¸Í¡ùÂç±ü¡×¥³¥é¥Ü´ë²è

アトレ上野では、東京国立博物館で開催される特別展「江戸☆大奥」とのコラボ企画を、2025年7月19日(土)から8月31日(日)の期間、実施します。

アトレ上野 特別展「江戸☆大奥」コラボ企画

■展開期間:2025年7月19日(土)〜8月31日(日)

■場所 :アトレ上野館内

アトレ上野では、東京国立博物館で開催される特別展「江戸☆大奥」とのコラボ企画を、2025年7月19日(土)から8月31日(日)の期間、実施。

アトレ上野限定のノベルティグッズの配布や、江戸文化・浮世絵をテーマにした館内装飾、特設ウェブサイトの公開などを通じ、特別展「江戸☆大奥」と共に夏の上野エリアを盛り上げます。

(1) 「江戸☆大奥×アトレ上野」オリジナルビジュアル

アトレ上野のオリジナルキャラクター「アトパン」が、特別展「江戸☆大奥」で紹介される徳川家光と春日局をモチーフにした特別デザインで登場。

館内外の装飾やウェブサイトを彩ります。

『千代田の大奥』より 楊洲周延筆 明治27〜29年(1894〜96) 東京国立博物館蔵

(2) アトレ上野限定ノベルティプレゼント

期間中、アトレ上野の対象店舗にて購入された方に、先着でアトレ上野限定のオリジナルノベルティ紙製うちわ又はステッカーを1枚プレゼント!

【配布期間】

2025年7月19日(土)〜なくなり次第終了。

※お一人様1枚限りのお渡しとなります。

《紙製うちわ》

《ステッカー》

■アトレ上野公式インスタグラマー アトパン・アトパンの彼女とは?

《アトパン》

《アトパンの彼女》

アトパン・アトパンの彼女がインスタグラマーを務めるアトレ上野公式Instagramでは、アトレ上野のショップ情報や上野周辺の街情報を紹介しています。

アトレ上野公式Instagram: https://www.instagram.com/atre.ueno/

■展覧会概要

≪展示会ロゴ≫

展覧会名 : 特別展「江戸☆大奥」

会期 : 2025年7月19日(土)〜9月21日(日)

※会期中、一部作品に展示替えがあります

休館日 : 月曜日、7月22日(火)

※ただし、7月21日(月・祝)、8月11日(月・祝)、

9月15日(月・祝)は開館

開館時間 : 9:30〜17:00

※毎週金曜・土曜、7月20日(日)、8月10日(日)、

9月14日(日)は20:00まで

※入館は閉館の30分前まで

会場 : 東京国立博物館 平成館(上野公園)

【アトレ上野店施設概要】

施設名 :アトレ上野

所在地 :東京都台東区上野7-1-1

営業時間:ショッピング/10:00〜21:00

レストラン/11:00〜22:30

※その他、一部営業時間の異なるショップがあります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 江戸文化や浮世絵をテーマにした館内装飾!アトレ上野 特別展「江戸☆大奥」コラボ企画 appeared first on Dtimes.