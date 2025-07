アルクが展開する「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」

魅力あふれるディズニー作品やピクサー作品のコンテンツと様々な仕組みで、学びの習慣化や豊かなライフスタイルの実現をお手伝いしてくれる英語・英会話アプリです。

「ディズニー ファンタスピーク」にて、ディズニーの人気短編作品『アナと雪の女王 エルサのサプライズ』を学習教材として新たに追加し、プレゼントが当たるWチャンスの学習応援イベント&感想投稿キャンペーンが開催されています☆

アルク 英語学習アプリ「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」 『アナと雪の女王』学習応援イベント&感想投稿キャンペーン

累計28万ダウンロード突破した英語・英会話アプリ「ディズニー ファンタスピーク」

ディズニー作品やピクサーの作品を通じて英語を学べるアプリとして、2023年のリリース以降、多くのユーザーに支持されています。

そんな「ディズニー ファンタスピーク」にて、ディズニーの人気短編作品『アナと雪の女王 エルサのサプライズ』を学習教材として新たに追加。

『アナと雪の女王』の新作リリースに合わせ、プレゼントが当たるWチャンスの学習応援イベント&感想投稿キャンペーンを開催中。

学習応援イベントと感想投稿キャンペーンの両方に参加された方は、当選確率が2倍になります☆

学習応援イベント『アナと雪の女王 エルサのサプライズ』で学んで、プレゼントを当てよう

応募期間:2025年7月4日(金)〜7月18日(金)

内容:

「聞く」学習を5回行う

賞品:『アナと雪の女王』デザインのステッカー

当選人数:抽選6名

「スピーキング」学習を2回行う

賞品:『カリフォルニア ディズニーランド・リゾート70周年 完全BOOK (DISNEY FAN MOOK) ムック』(7月22日発売予定)発売元:講談社

当選人数:抽選7名

学習の楽しさと継続を大事にしている「ディズニー ファンタスピーク」は、英語学習のモチベーションをさらに高めていただけるよう、定期的に学習応援イベントを実施中。

7月は、「アナと雪の女王」シリーズの人気の短編作品、『アナと雪の女王 エルサのサプライズ』の作品追加に合わせて、「リスニング」や「スピーキング」の学習回数に応じて、プレゼントに応募できるイベントが開催されています。

応募されたかた全員に、アプリ内チケット20枚をプレゼント。

さらに抽選で、『アナと雪の女王』デザインのステッカー、『カリフォルニア ディズニーランド・リゾート70周年 完全BOOK (DISNEY FAN MOOK) ムック』が当たります。

「アナと雪の女王」シリーズは計5作品に

『アナと雪の女王 エルサのサプライズ』のリリースで、「アナと雪の女王」シリーズの作品は計5作品に。

初級から中上級まで、3つのレベルで学べる学習コンテンツがそろえられています。

初級の方にもおすすめの[ショート版]2作品は「アナ」と「エルサ」、それぞれの視点で語られる『アナと雪の女王』。

それぞれ10話ほどの短いストーリなので、はじめて英語を学ぶ方も取り組みやすい内容です。

今回リリースの新作は、約20話で構成される、ショート版よりは長めの初中級向けの作品。

そして、『アナと雪の女王』『アナと雪の女王II』の2作品は、約60話の中上級向けです。

自分のレベルに合った学習コンテンツを選べるのはもちろん、「アナと雪の女王」は3つのレベルで学べるので、少しずつレベルアップする楽しさや、英語力の伸びを実感できます。

感想投稿キャンペーン:「スピーキングAI評価」機能を使って、感想を投稿しよう

応募期間:2025年7月4日(金)〜7月18日(金)

2025年春、新しく追加されたのが「スピーキングAI評価」機能。

AIによるパーソナルなフィードバックで、発音トレーニングができる機能です。

「発音できる音は聞こえる」と言われるように、発音の練習はスピーキング力だけでなく、リスニング力の向上にもつながります。

より多くの方にこの機能を体験してもらうため、「スピーキングAI評価」の感想投稿キャンペーンを、SNS(X・Instagram)で実施中です。

「アナと雪の女王」シリーズ5作品目となる新作『アナと雪の女王 エルサのサプライズ』をリリース。

アルク 英語学習アプリ「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」にて開催されている『アナと雪の女王』学習応援イベント&感想投稿キャンペーンの紹介でした☆

※「ディズニー ファンタスピーク」は、株式会社アルク開発・提供、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社監修の英語・英会話アプリです。

