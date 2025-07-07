2025Ç¯7·î7Æü¡Á7·î13Æü¤Î±¿Àª¡Ö¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡ÊÅ·ÇéºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯7·î7Æü¡Á7·î13Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¼ê¤Ë°ï¤é¤¹¡£
ÉÔ²º¤Ê¥à¡¼¥É¡£
¡Ö¤³¤¦¤¢¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö°ìÃ×ÃÄ·ë¤Ç¡×¤ÈÁ´ÂÎ¼çµÁ¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ê¤½¤¦¡£ÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤º¤ËÁÇÄ¾¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²æËý¤ÈÂÅ¶¨¤ÎÏ¢Â³¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò»ý¤ÆÍ¾¤¹¤³¤È¤Ï²Ð¤ò¸«¤ë¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤é¤Ð¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¿Í¤¿¤é¤·ÎÏ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Î¡¼¡×¤ò¸À¤¦¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áê¼ê¤Î¸À¤¤Ê¬¤ò¹ÎÄê¤·¤Ä¤Ä¡¢³ÎÌó¤Ï¤·¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯Æ¨¤²Æ»¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¡£´¶¤¸¤è¤¯¡¢°¦ÁÛ¤è¤¯¡¢¤Ç¤â¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤âÀ®¸ù¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤Ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤è¤ê¤âÎ©¾ì¤Î¼å¤¤¿Í¡¢À¼¤Î¾®¤µ¤¤¿Í¤Î½â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë¹¬±¿¤¬¡£
°¦¤Ï¡¢´õË¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë°µ¤¬¶¯¤á¡£
¾å¼ê¤Ë°ï¤é¤¹¡£
ÉÔ²º¤Ê¥à¡¼¥É¡£
¡Ö¤³¤¦¤¢¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö°ìÃ×ÃÄ·ë¤Ç¡×¤ÈÁ´ÂÎ¼çµÁ¤¬¤Ï¤Ó¤³¤ê¤½¤¦¡£ÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤º¤ËÁÇÄ¾¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢´Ý¤¯¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²æËý¤ÈÂÅ¶¨¤ÎÏ¢Â³¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò»ý¤ÆÍ¾¤¹¤³¤È¤Ï²Ð¤ò¸«¤ë¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤é¤Ð¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¿Í¤¿¤é¤·ÎÏ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Î¡¼¡×¤ò¸À¤¦¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áê¼ê¤Î¸À¤¤Ê¬¤ò¹ÎÄê¤·¤Ä¤Ä¡¢³ÎÌó¤Ï¤·¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯Æ¨¤²Æ»¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¡£´¶¤¸¤è¤¯¡¢°¦ÁÛ¤è¤¯¡¢¤Ç¤â¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤âÀ®¸ù¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤Ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤è¤ê¤âÎ©¾ì¤Î¼å¤¤¿Í¡¢À¼¤Î¾®¤µ¤¤¿Í¤Î½â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢²È¤ÎÃæ¤Ë¹¬±¿¤¬¡£
°¦¤Ï¡¢´õË¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)