³ÆÃÏ¤Ç´í¸±¤Ê½ë¤µ¡¢Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¤ò¡¡ÅìµþÅÔ¿´¡¢½é¤Î35ÅÙ°Ê¾å
¡¡ÆüËÜÎóÅç¤Ï7Æü¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢¸áÁ°Ãæ¤«¤éµ¤²¹¤¬¾å¾º¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Çº£Ç¯½é¤á¤ÆºÇ¹âµ¤²¹35ÅÙ°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤ÎËÅÄ¡¢»³¸ý¸©´ä¹ñ»Ô¤Î¹À¥¤Ê¤É¤Ç¤âÌÔ½ëÆü¤Ë¡£¸áÁ°10»þ»þÅÀ¤Ç¡¢Á´¹ñ914¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Î¤¦¤Á552¤Ç30ÅÙ°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸á¸å¤Ë¤«¤±¤Æ³ÆÃÏ¤Ç´í¸±¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡´Ä¶¾Ê¤Èµ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î°ìÉôÃÏ°è¤â´Þ¤à¡¢ÆüËÜ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÍøÍÑ¤ä¡¢¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âµ¤°µ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤ÆÀ²¤ì¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Æüº¹¤·¤ÇÃÈ¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ä«¤«¤éµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£