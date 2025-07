¥×¥í»ÅÍÍ¤ÎËÜ³Ê¥ï¥¤¥ó¤â¡ªË¡¿Í¸þ¤±¥ï¥¤¥ó¥®¥Õ¥ÈÀìÌçEC¥µ¥¤¥È¡ÖGRAND SOLEIL(¥°¥é¥ó¥½¥ì¥¤¥æ)¡×

グランソレイユは、国内初※となる法人向けワインギフト専門ECサイト「GRAND SOLEIL(グランソレイユ)」を2025年7月1日(火)にリニューアルオープンしました。

法人向けワインギフト専門ECサイト「GRAND SOLEIL(グランソレイユ)」

利用料金: 無料(商品購入時のみ課金)

対応機種: PC/スマホ/タブレット

※自社調べ:法人用途に特化したワインギフト専門ECサイトとして(2025年7月現在)

ビジネスギフトの答えが、ようやく見つかった――

「GRAND SOLEIL(グランソレイユ)」は、ギフトを選ぶ総務・秘書・営業責任者・経営者の方々に向けて、“本当にセンスが伝わる贈り物”を、ワインのプロが提案してもらえます。

【なぜ、今「法人専用」のワインギフトなのか?】

・「何を贈ればいいかわからない」ギフト選びのストレスを解消

・「相手に喜ばれる」+「自社の印象も上がる」ギフト設計

・「誰でも選べる」導線で、時間もセンスも不要

ワインに詳しくなくても大丈夫。

プロの目利きがセレクトした1,500種以上の本格ワイン・洋酒から、用途別(昇進祝い/契約祝い/周年記念など)で迷わず選べる設計に刷新。

【GRAND SOLEIL(グランソレイユ) 特徴】

●特徴(1):シーン別カテゴリで、迷わない <NEW>

「就任祝い」「契約成立」「送別」「新店舗祝い」など、法人ニーズに即したカテゴリで“探しやすく・失敗しにくい”ギフト選びを実現。

●特徴(2):プロ仕様の本格ワインが、法人ギフトに

フレンチの星付きレストランや一流ホテルに納品されているハイクオリティなワイン・ウイスキーを厳選。

相手の記憶に残ります。

●特徴(3):ノンアル対応ギフトも充実

ワイン用ぶどうを贅沢に使った、高級ぶどうジュースもラインアップ。

アルコールが苦手な方や妊娠中の方にも配慮した、スマートな贈り分けが可能に。

悩んでしまうプレゼント

ワインで解決!!

