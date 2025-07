Ì¾¸Å²°¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡¡¿ÅÏÊÕ¸¦»Ê¶µ¼øÅÐÃÅ¡ªMS¡õAD¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¥¹¥¯Áí¸¦¡ÖºÒ³²È¯À¸»þ¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¡ª¼Â¸úÀ­¤Î¤¢¤ë½éÆ°ÂÐ±þ¡×¥»¥ß¥Ê¡¼

MS&ADインターリスク総研は、自然災害対策・BCP関連セミナー「災害発生時に困らない!実効性のある初動対応」を2025年7月28日(月)に開催します。

MS&ADインターリスク総研は、自然災害対策・BCP関連セミナー「災害発生時に困らない!実効性のある初動対応」を2025年7月28日(月)に開催。

今回のセミナーでは、昨今の激甚化する自然災害に備える企業のあるべき姿、いざという時に機能する仕組み作り等、実践的な内容を説明します。

また、業種ごとの課題や対応事例も紹介しながら、初動対応においてもPDCAサイクルを意識し、訓練を継続していく重要性や、企業の初動対応の課題について、4つのポイントで整理し、説明します。

■開催概要

(1)開催日時

2025年7月28日(月) 14:00〜16:00(13:00開場)

(2)開催場所

ワテラスコモンホール(ワテラスタワー3F)

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町2-105

(3)対象(おすすめ)

大企業・中堅企業の災害対策・BCPなどのご担当者さま(総務部門・危機管理部門など)

(4)参加費

無料(定員30名、先着順)

(5)プログラム(予定)

※セミナーの著作権は登壇者に帰属します。

プログラムおよび講演内容については一部変更する場合があります。

【第1部】自然災害時の初動対応に求められるインテリジェンスとそれを支える仕組みとは

国立大学法人 名古屋工業大学 大学院

社会工学専攻教授

リスクマネジメントセンター

防災安全部門長

渡辺 研司 教授

【第2部】企業における初動対応の取組実態からみる課題

MS&ADインターリスク総研株式会社

リスクマネジメント第四部 BCMプロダクト推進グループ

上席コンサルタント 小林 啓太

【第3部】企業のレジリエンス強化〜初動対応の効率化と高度化のポイント〜

MS&ADインターリスク総研株式会社

リスクマネジメント第四部 BCMプロダクト推進グループ

マネジャー上席コンサルタント 小林 千穂

(5)申込方法

下記URLよりセミナー申込サイトへアクセスの上、お申し込みください。

https://rm-navi.com/form/12b12d262bbf3e1e

(6)申込期限

2025年7月22日(火) 15:00

