¼þ¤ê¤Èº¹¤ò¤Ä¤±¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¤òÀµ¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¡ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¦¥§¥ë¥¹¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¥º¡Ö»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼¡×

参加費 : 無料

主催 : ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社

資産運用の専門医Lifetime IFA

<お申込み方法>

TEL : 03-4214-8480

ジャパンウェルスアドバイザーズは、資産運用に関するオンラインセミナーを開催。

このセミナーでは、あなたが日常のしがらみから解放され、自由に、自分の価値観に従って生きていく第一歩を踏み出せるよう、資産運用ノウハウや必要な考え方をギュッと詰め込んだ内容です。

資産運用をすでにしている人、これから始めようとしている人両者に役立つ情報満載。

■なぜ今、債券なのか?――――

「新NISAをきっかけに投資を始めたものの、結局なにを選べばいいか分からない」

「ネットでおすすめされていた商品を買ってみたけれど、本当にそれでよかったのか不安になってきた」

「4月の株価急落で怖くなって、結局売ってしまった」

こうした声を、日々多くのお客様から伺います。

実は、こうした不安や失敗には「共通する“落とし穴”」があります。

■情報の多さが逆に混乱を招いている

現代は、SNSや動画、メディア記事などで簡単に情報が手に入る時代です。

そのぶん「何を信じていいか分からない」「自分に合っているのか分からない」という混乱も生まれやすくなっています。

実際、“なんとなく”で選択した商品を買ってしまったり、話題になった株に飛びついて後悔したり…。

そういった方々のお話を聞く中で、執筆者である飯田(以下 私)が感じるのは、「投資の基本」や「自分に合った資産配分」の大切さを知らずに資産運用をしてしまっているケースが多いということです。

■“守り”の選択肢としての債券

そんな中、私が今あらためて注目しているのが、「債券」です。

債券は、一定の利子(クーポン)を受け取りつつ、満期まで保有すれば元本が返ってくるという仕組み。

株式のような大きな値上がりこそ見込めませんが、安定性に優れた“守り”の資産としてポートフォリオのバランスを取るうえで非常に有効です。

個人投資家だけでなく、年金基金や保険会社などのプロの機関投資家が長期資産運用に活用している代表的な資産クラスでもあります。

特に最近では、国内債券の利回りもわずかに上向いており、安全性を重視したい方にとっては再注目のタイミングと言えるでしょう。

加えて、米ドル建て債券などの外国債券は、高水準の利回りが続いており、安定収益を求める運用先として注目されています。

為替リスクがあるとはいえ、うまく使うことで中長期の資産形成に大きな力を発揮してくれます。

■いまこのタイミングだからこそ、債券を正しく学べるセミナーを開催します。

「債券って、何だか難しそう」

「自分に合った資産運用って、どう考えればいいの?」

そんな不安や疑問を感じている方に向けて、今回初心者の方にもわかりやすいオンラインセミナーを開催します。

私自身の現場経験をふまえて、セミナーでは以下のようなテーマを解説します:

・債券とはそもそもどういう商品なのか

・なぜ多くの人が投資でつまずいてしまうのか

・避けるべき失敗しやすい投資商品

といったテーマを、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。

■今注目の債券投資のすべてが分かる!〜債券のプロが徹底解説〜

\こんな方におすすめ/

・資産運用で損をしている

・大切な資産を失いたくない

・物価高の対策をしたい

・今の年金や給与に+αでお小遣いが欲しい

・勧められた商品に不安がある

・今の状況に漠然とした不安がある

・トランプ関税が不安

・資産運用の知識がなく、始めるのが不安

・売買のタイミングが知りたい

◆このセミナーで学べること

・債券の基礎知識や魅力、そしてリスク

・実際に債券投資をしたイメージ

・運用で失敗しやすい商品について

私たち資産運用の専門医Lifetime IFAは、野村證券・三菱UFJ銀行など大手金融機関を始めとする証券・銀行・保険・不動産など、金融の現場で豊富な経験を積んできたプロフェッショナルたちが集結した独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)組織です。

資産運用で不安を抱えていても、「相談できる人がいない。

信頼できる人がいない。」

そのようなお悩みをお持ちの方も多いです。

悩みを解決したい方、話を聞いてほしい方、セミナー参加ではなく、無料個別相談へのお申込みも可能です。

