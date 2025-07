エヌデーデー池ノ上 寿志“2025 Japan AWS Top Engineers”を受賞！Japan AWS Top Engineer Program

エヌデーデーは、2025年6月25日(水)に発表されたJapan AWS Top Engineer Programにおいて、同社社員の池ノ上 寿志が「2025 Japan AWS Top Engineers」に選出されました。

エヌデーデーは、2025年6月25日(水)に発表されたJapan AWS Top Engineer Programにおいて、同社社員の池ノ上 寿志が「2025 Japan AWS Top Engineers」に選出。

池ノ上はAWS技術を活用し顧客ビジネスへ展開するとともに、AWSの利用推進や技術者育成に尽力し、社内のAWS活用レベル向上に大きく貢献しました。

今回の受賞は、池ノ上の卓越した技術力と、NDDの積極的な技術投資が評価された結果です。

■池ノ上 寿志のコメント

今回、2025 Japan AWS Top Engineersに選出され、大変光栄に思います。

日々AWSスキルの研鑽に努め、お客様のビジネス課題の解決に尽力し続けてきたことが認められたものと感じています。

この栄誉を励みに、AWSの更なる技術革新に追随し、お客様のビジネス課題の解決に一層尽力していきます。

