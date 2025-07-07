²Ã³²¼Ô¤ÏÃ¯1¿Í½èÈ³¤µ¤ì¤º¼áÊü¡¢¤½¤·¤ÆÈï³²¼Ô¤Ï¡Ä40¿Í¶á¤¤ÃË¤¬14ºÐ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤ò½¸ÃÄË½¹Ô¡Ö´Ú¹ñ»Ë¾åºÇ°¤Î¥ì¥¤¥×»ö·ï¡×¤¢¤Þ¤ê¤Ë¡ÈÍýÉÔ¿Ô¤Ê·ëËö¡É¡Ê³¤³°¡¦Ê¿À®14Ç¯¡Ë
¡Ò¡Ö·Ù»¡¤ÏÈà½÷¤òÉî¿«¡×¡ÖÉã¿Æ¤ÏÏÂ²ò¶â¤ò¿ÆÀÌ¤È»³Ê¬¤±¡×¤·¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä40¿Í¶á¤¤ÃË¤«¤é½¸ÃÄ¥ì¥¤¥×¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¡Ê14¡Ë¤ò¡ÈÃ¯¤â½õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤Î°Ç¡Ê³¤³°¡¦Ê¿À®14Ç¯¡Ë¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡²Ã³²¼Ô¤ÎÊì¿Æ¤¬¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Ë¤Þ¤Ç¡Ö¾¯½÷¤Î½¸ÃÄË½¹ÔÈï³²¡×¤¬ÃÎ¤ì¤ï¤¿¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£Ê¿À®14Ç¯¤Î´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤ËÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö´Ú¹ñ¡¦Ì©ÍÛ½÷»ÒÃæ³ØÀ¸½¸ÃÄ¥ì¥¤¥×»ö·ï¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤«¡©¡¡¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿»ö·ï¤Ê¤É¤òÂêºà¤È¤·¤¿±Ç²è¤Î¸µ¥Í¥¿¤ò²òÀâ¤¹¤ëÊ¸¸Ë¿·´©¡Ø±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶²ÉÝ¤Î¼ÂÏÃ·¡Ù¡ÊÅ´¿Í¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î3²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë
¡Ú±ÜÍ÷Ãí°Õ¡Ä¡Û¡Ø¥ì¥¤¥×¼Ì¿¿¡Ù¤Þ¤Ç¡Ä¥Í¥Ã¥È¤ËÍç¼Ì¿¿¤ò¤Ð¤é¤Þ¤«¤ì¤¿¡Ö14ºÐ¤ÎÃæ³ØÀ¸¡×¤È¡Ö41¿Í¤ÎÃË¤¿¤Á¡×
¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡¡©getty
¢¡¢¡¢¡
½¸ÃÄË½¹Ô¤µ¤ì¤¿Èà½÷¤Î¤½¤Î¸å
¡¡²Ã³²¼Ô¤ÎÊì¿Æ¤¬³Ø¹»¤òË¬¤ì¡¢¡Ö¾¯Ç¯±¡¤Ç¤ÎÂ©»Ò¤Î½èÈ³¤ò¸º·º¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃ²´ê½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥È¥¤¥ì¤Ë¤Þ¤Ç¼¹Ù¹¤ËÉÕ¤¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£·ë²Ì¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Æþ¤ì¤¿¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Ç¤â¡¢½¸ÃÄË½¹Ô»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡½ÅÅÙ¤Î¤¦¤ÄÉÂ¤òºÆÈ¯¤·¤¿A¤µ¤ó¤ÏÓÒÅÇ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¿©¤ÙÂ³¤±¤ëÀÝ¿©¾ã³²¤òÈ¼¤¤¡¢1¥ö·îÂ¤é¤º¤Ç³Ø¹»¤ò¤ä¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²È½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï14Ç¯¤ÎÇ¯·î¤ò·Ð¤Æ¶µ»Õ¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢º§Ìó¼Ô¤Þ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÈï³²½÷À¤¬¸½ºß¤É¤ó¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢²Ã³²¼Ô¤Ï20¿Í¤¬½èÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÆâ10¿Í¤¬¾¯Ç¯±¡¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¡£¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÁ´¤ÆÁ°²Ê¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê½èÃÖ¤Ë¡£¸¡»¡¤¬µ¯ÁÊ¤·¤¿»Ä¤ê10¿Í¤â³ø»³ÃÏÊý²ÈÄíºÛÈ½½ê¤Ç5¿Í¤¬ÊÝ¸î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¾¯Ç¯±¡¤Ë¡¢»Ä¤ê5¿Í¤Ï½èÈ³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼áÊü¤µ¤ì¤¿¡£
²Ã³²¼Ô¤Ï¤Þ¤¿¸µ¤Î³Ø¹»À¸³è¤Ø¡Ä
¡¡¤Þ¤¿¡¢³Ø¹»Â¦¤Î½èÈ³¤Ï1¹»¤Î7¿Í¤¬3Æü´Ö¤Î¹»ÆâÊô»Å³èÆ°¤ò²Ê¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤ß¡£·ë¶É¡¢²Ã³²¼Ô¤é1¿Í¤â·ºÈ³¤ò¼õ¤±¤º¡¢¤½¤Î¸å¡¢Á´°÷¤¬»ö·ïÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤³Ø¹»À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀÈÈºá¼Ô¤¬¤Î¤¦¤Î¤¦¤ÈÉüµ¢¤Ç¤¤ë´Ú¹ñ¼Ò²ñ¡£Èï³²¼Ô¤¬¼õ¤±¤¿¶ìÄË¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÍýÉÔ¿Ô¤Ê·ëËö¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÅ´¿Í¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óÊÔ½¸Éô¡¿Web¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ê³°ÉôÅ¾ºÜ¡Ë¡Ë