¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂè72²ó¡¡¿ó¡¢µ»ö¤Ë¹ç¤¦ÁÞ³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¡¡¤Î¤Ö¤Ï¡Ä
½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË8:00¡Á¤Û¤« ¢¨ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê)¤ÎÂè72²ó¤¬8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂè72²ó¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿
ÌëÃÙ¤¯¤Ë¹âÃÎ¿·Êó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤Ï¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þµ»ö¤Ë¹ç¤¦ÁÞ³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤¬Ç÷¤ëÃæ¤ÇÌ´Ãæ¤Ç³¨¤òÉÁ¤¯¿ó¤ò¡¢¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤Ï±¢¤«¤é¸«¼é¤ë¡£Ìµ»ö¤ËÉÁ¤¾å¤²¤¿¿ó¤Ï¡¢¹âÃÎ¿·Êó¤Î¼Ò²ñÉô¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Î¤Ö¤Ï¡¢¡Ø·î´©¤¯¤¸¤é¡ÙÁÏ´©¹æ¤ÎÈ¯´©¤Ë¸þ¤±ÂçË»¤·¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£½çÄ´¤Ëµ»ö¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢Æþ¹ÆÆü¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤¬¡£¤¦¤í¤¿¤¨¤ë¤Î¤Ö¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢Åì³¤ÎÓ(ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº)¤ÎÌÜ¤¬¤¤é¤ê¤È¸÷¤ê¡Ä¡£
112ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤óÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤¬¤¢¤é¤æ¤ë¹ÓÇÈ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¡ÈµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡É¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯°¦¤ÈÍ¦µ¤¤ÎÊª¸ì¡£¾®¾¾Äª¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤ÖÌò¤òº£ÅÄÈþºù¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤ÎÌø°æ¿ó¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤¬±é¤¸¡¢µÓËÜ¤ÏÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)NHK
Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂè72²ó¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿
ÌëÃÙ¤¯¤Ë¹âÃÎ¿·Êó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤Ï¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þµ»ö¤Ë¹ç¤¦ÁÞ³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¡£Äù¤áÀÚ¤ê¤¬Ç÷¤ëÃæ¤ÇÌ´Ãæ¤Ç³¨¤òÉÁ¤¯¿ó¤ò¡¢¤Î¤Ö(º£ÅÄÈþºù)¤Ï±¢¤«¤é¸«¼é¤ë¡£Ìµ»ö¤ËÉÁ¤¾å¤²¤¿¿ó¤Ï¡¢¹âÃÎ¿·Êó¤Î¼Ò²ñÉô¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Î¤Ö¤Ï¡¢¡Ø·î´©¤¯¤¸¤é¡ÙÁÏ´©¹æ¤ÎÈ¯´©¤Ë¸þ¤±ÂçË»¤·¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£½çÄ´¤Ëµ»ö¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢Æþ¹ÆÆü¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤¬¡£¤¦¤í¤¿¤¨¤ë¤Î¤Ö¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¡¢Åì³¤ÎÓ(ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº)¤ÎÌÜ¤¬¤¤é¤ê¤È¸÷¤ê¡Ä¡£
(C)NHK