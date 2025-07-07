¡ÖÂ¾¥µ¥Ý¤À¤±¤Éµã¤±¤ë¡×²£ÉÍFMÂàÃÄ¤Î¥¨¡¼¥¹¤¬ÆÈÆÃPK¤ÇÀËÊÌÃÆ¡Ö¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¥í¥Ú¥¹¤ÎÎÞ¤Ë¤â¤é¤¤µã¤¡×¥´¡¼¥ë¸åµã¤¤Ê¤¬¤é¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¶î¤±´ó¤ë»Ñ¤Ë´¶Æ°¤ÎÀ¼
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Û²£ÉÍFC 0¡Ý1 ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ê7·î5Æü¡¿¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆÈÆÃPKÃÆ¢ªµã¤¤Ê¤¬¤é¶î¤±´ó¤ë½Ö´Ö
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£°ÜÀÒ¤Î¤¿¤á¤Ë²£ÉÍFCÀï¤¬¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹FW¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬PK¤Çµ®½Å¤ÊÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£ÆÀÅÀ¸å¤Ë¡¢ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÈ¿ÂÐ¤Î¥´¡¼¥ëÎ¢¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¸µ¤Ë¶î¤±´ó¤ë¥·¡¼¥ó¤¬´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡7·î5Æü¤ËºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤à²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç18°Ì²£ÉÍFC¤ÈÂÐÀï¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡Ö²£ÉÍ¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢J1»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¸ß¤¤¤Ë¾¡Íø¤¬É¬¿Ü¤ÎÂç°ìÈÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë·èÄêµ¡¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÎÅ¸³«¤òÆ°¤«¤¹½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿²£ÉÍFM¤ÎMFÅÏÊÕâ«ÂÀ¤À¤Ã¤¿¡£78Ê¬¤ËÁê¼ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç²£ÉÍFC¤Î¼é¸î¿ÀGK»ÔÀîÚöµ¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÍ¶¤Ã¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾¡ÇÔ¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡£2023¥·¡¼¥º¥ó¤È2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ë2Ç¯Ï¢Â³J1ÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¤Ï¡¢º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¥Á¡¼¥à¤È¶¦¤ËÂç¶ìÀï¡£¤³¤³¤Þ¤ÇPK¤Î1¥´¡¼¥ë¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂàÃÄ¤â±½¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç²£ÉÍFCÀï¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Î³°¤Þ¤Ç½õÁö¤ò¼è¤ë¤È¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤È¤Îµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ¤«¤éº¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£Áê¼êGK¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤·¤¿¾å¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¤Î¥³¡¼¥¹¤ËÎ®¤·¤³¤àµ»¤¢¤ê¤ÎPK¤Ç²£ÉÍFM¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Ï¡¢ÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éµÕ¥µ¥¤¥É¤Î¥´¡¼¥ëÎ¢¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿²£ÉÍFM¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¸µ¤Þ¤Ç¶î¤±´ó¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÏSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥í¥Ú¤µ¤ó¤ÎPK¤À¤¤¤ÖÊÑÂÖ¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑPKµ´¾å¼ê¤¤¤ï¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¥º¥é¤¹¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¾å¼ê¤¤¡×¡Ö·ë¶ÉPKÀ®¸ùÎ¨100%¡×¤ÈÆÈÆÃ¤ÎPK¤ò»¾¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¥í¥Ú¥¹¤ÎÎÞ¤Ë¤â¤é¤¤µã¤¡×¡ÖPK·è¤á¤¿¸å¤Î¥í¥Ú¥¹¤ÎÉ½¾ð¤Çµã¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¥µ¥Ý¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤ÉÍè¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¡×¡ÖÂ¾¥µ¥Ý¤À¤±¤É¥¢¥ó¥í¥Ú¤Î¥´¡¼¥ë¤Ïµã¤±¤ë¡×¡Ö¥Þ¥ê¥Î¥¹°¦¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¥í¥Ú¥¹¡¢ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö´°àú¤ÊÃÖ¤ÅÚ»º¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥¨¡¼¥¹¤ÎÎÞ¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶Æ°¤È´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆÀÅÀ¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢²£ÉÍFM¤¬5»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¾¡Íø¡£»î¹ç½ªÎ»¤Î¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¤¬ÌÄ¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¤½¤Î¾ì¤ËÆÍ¤ÃÉú¤·¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤ÏºÆ¤ÓÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¤³¤ÎÎÞ¤ÎÍýÍ³¤Ï»î¹ç½ªÎ»Ä¾¸å¤ËÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍFM¤ÇÄÌ»»81¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¥¨¡¼¥¹¤Ï²£ÉÍ¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤Î¾¡Íø¤òÃÖ¤ÅÚ»º¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Ë