2025Ç¯7·î7Æü¡Á7·î13Æü¤Î±¿Àª¡Ö¤Õ¤¿¤´ºÂ¡ÊÁÐ»ÒºÂ¡Ë¡× ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡ÚÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀ±Àê¤¤¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2025Ç¯7·î7Æü¡Á7·î13Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£
´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¡£
ÊÐ¤ê¤Î¤¢¤ë±¿Àª¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤ä¼Ò²ñÅª¤Ê³èÆ°¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¡¢Ë»¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äµ¤¸¯¤¤¤âºã¡Ê¤µ¡Ë¤¨¤Æ¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âË«¤á¤é¤ì¤ëÅª¤Ê¶¯±¿¤Ã¤×¤ê¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÍÇ½¤µ¡¢Å·ºÍ¤Ö¤ê¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¡¢Éô²°¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢³°¿©¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¿©¤¬Â³¤¯¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤ÎÌóÂ«¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡ÄÅª¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü¤Î20¡ó¤ÏÀ¸³è¤ä¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢Èò½ëÃÏ¤Ø¤ÎÎ¹¤¬Â©È´¤¤Ë¡£
°¦¤Ï¡¢Í¸À¼Â¹Ô¤Ç»×¤¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
¤Õ¤¿¤´ºÂ¡¿ÁÐ»ÒºÂ¡Ê5·î21Æü¡Á6·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¿¥¤¥à¡£
´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¡£
ÊÐ¤ê¤Î¤¢¤ë±¿Àª¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤ä¼Ò²ñÅª¤Ê³èÆ°¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¡¢Ë»¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äµ¤¸¯¤¤¤âºã¡Ê¤µ¡Ë¤¨¤Æ¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âË«¤á¤é¤ì¤ëÅª¤Ê¶¯±¿¤Ã¤×¤ê¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÍÇ½¤µ¡¢Å·ºÍ¤Ö¤ê¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¡¢Éô²°¤¬»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢³°¿©¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¿©¤¬Â³¤¯¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤ÎÌóÂ«¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡ÄÅª¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü¤Î20¡ó¤ÏÀ¸³è¤ä¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç¡£
¥ª¥Õ¤Ï¡¢Èò½ëÃÏ¤Ø¤ÎÎ¹¤¬Â©È´¤¤Ë¡£
°¦¤Ï¡¢Í¸À¼Â¹Ô¤Ç»×¤¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)