¡ÔÊ¡ÅÄÅµ»Ò¥¢¥Ê¤Ø¤Î¡ÈÇ®¤¤°¦¡É¤òÄ¾·â¡Õ²ÖÅÄÍ¥°ì¤¬¸ì¤Ã¤¿¿·Îø¿Í¤È¤ÎÀ¸³è¤ÈºÆº§¤Î²ÄÇ½À¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¥ê¥º¥à¤ÇÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÈà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¸À¤¤¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃúÇ«¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¯¤ì¤ë»Ñ¤ËÆü¡¹µß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤È¤¤ÎÊ¡ÅÄÅµ»Ò¥¢¥Ê¡£¸ª½Ð¤·°áÁõ¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¾Ð´é
¡¡µ¼Ô¤ÎÄ¾·â¤Ë¤½¤¦¥Î¥í¥±¤¿¤Î¤Ï¡¢·¤¿¦¿Í¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÖÅÄÍ¥°ì»á¡Ê29¡Ë¡£Í¥°ì»á¤Ï6·î¤Ë¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÊ¡ÅÄÅµ»Ò¥¢¥Ê¡Ê34¡Ë¤È¤Î¿¿·õ¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì°ìÌö¡¢»þ¤Î¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö°Õ³°¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2¿Í¤ÏÀÎ¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¡£Í¥°ì¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯2·î¡¢Ê¡ÅÄ¥¢¥Ê¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢Èà½÷¤ò¡ÈÅµ¤Á¤ã¤ó¡É¤È¿Æ¤·¤²¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Ç®°¦È¯³Ð¸å¡¢Í¥°ì»á¤Ï¡Ö½ÅÂçÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ö¤Æ¤Ã¤¤êºÆº§È¯É½¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢´ûÀ®·¤¥Ö¥é¥ó¥É¡ØMr.HANADA¡Ù¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Î¹ðÃÎ¤Ç¤·¤¿¡£»×¤ï¤Ì¸ªÆ©¤«¤·¤ò¿©¤é¤Ã¤¿·Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼«¤é¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤òÀëÅÁ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¤·¤¿¤¿¤«¤ÇÈà¤é¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Í¥°ì»á¤Ï¸µ²£¹Ë¡¦µ®Çµ²Ö¸÷»Ê»á¡Ê52¡Ë¤È¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¡¦²ÏÌî·Ê»Ò»á¡Ê60¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¡£Âç²£¹Ë¤À¤Ã¤¿Éã¤È¤ÏÀä±ï¾õÂÖ¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½÷À¥¢¥Ê¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡ÈÉã¾ù¤ê¡É¤«¡£
¡¡ËÜ»ï¡¦½µ´©¥Ý¥¹¥È¤ËÊ¡ÅÄ¥¢¥Ê¤È¤Î¸òºÝ¤òÇ§¤á¤¿Í¥°ì»á¤ËÈà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿Ò¤Í¤¿¤Î¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î¾ìÌÌ¡£Èà¤Ï¿·Îø¿Í¤È¤ÎÀ¸³è¤ò¤³¤¦¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤È¤Ï10Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢´Ø·¸¤¬¿ÊÅ¸¤·¤¿º£¤Ç¤â¡¢¤È¤Æ¤âÃç¤ÎÎÉ¤¤Í§¿Í¤ÈÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤ÇÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡¢Î¾ÌÌ¤Ç°Õ¸«¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÆÃ¤ËÍ°ÕµÁ¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î³èÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²¿¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡2¿Í¤Ï¥Ð¥Ä¥¤¥ÁÆ±»Î¤Ç¡¢Ê¡ÅÄ¥¢¥Ê¤Ë¤Ï3ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¡£¤Þ¤ÀÍÄ¤¤¡È²ÈÂ²¡É¤È¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖËÍ¤¬Ì¤½Ï¼Ô¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤ËÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦ËèÆü¡£¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÀÅ¤«¤Ë°é¤ß¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£¸å¡¢Ê¡ÅÄ¥¢¥Ê¤È¤ÎºÆº§¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£¤½¤¦Ìä¤¦¤È¡¢Í¥°ì»á¤Ï¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö·ëº§¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¡¢ÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢²º¤ä¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯7·î18¡¦25Æü¹æ