¡Ö¤è¤ì¤è¤ì¤Î¥³¡¼¥È¤òÃå¤¿ÃæÇ¯ÃË¡×¤¬·Ò¤¤¤À¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤È¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤Î¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë´Ø·¸¡É¤È¤Ï
¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤¬¡¢»í¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Á°¤Î1960Ç¯Âå¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤¬ÂæËÜ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¤Ë¤Æ¡¢·àÃæ²Î¤Î²Î»ì¤òËè½µ¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤Î»í½¸¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù
¡¡1969Ç¯¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Ï¼ê¸µ¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿ÂçÎÌ¤Î²Î»ì¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢»³Íü¥·¥ë¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¼Ò°÷6¿Í¤Î¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¤«¤é»í½¸¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤ò½ÐÈÇ¡£¤³¤Î¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¡×¤Ø¤È¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤ò¤·¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¡È¥á¥ë¥Ø¥ó¡É¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¨¡¨¡¡£
¡¡Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢ÏÀ¤Î¶µÃÅ¤ËÎ©¤ÄÌøÀ¥Çî°ì»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÈÆüËÜ¿Í¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¤è¤ê¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Î¡È»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡É¤¬Í¿¤¨¤¿ÍÍ¡¹¤Ê±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÆ±½ñ¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤ÆºÆ¹½À®¡Ë¡ÚÁ´4²óÃæ¤ÎÂè4²ó¡£Âè1²ó¤«¤éÆÉ¤à¡Û
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡Ö¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÇÂè2°Ì¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¤¯¤Þ¤Î¥×¡¼¤µ¤ó¤ä¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡¢¥¹¥¿¡¼¥¦¥©¡¼¥º¤è¤ê¤â²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ï6°Ì¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤òÀ¸¤ó¤À²ñ¼Ò¤¬¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤òÀ¸¤ó¤À¥á¥ë¥Ø¥ó¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î´ë¶È¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¤¬¤Þ¤À»³Íü¥·¥ë¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¼ÒÌ¾¤À¤Ã¤¿1966Ç¯¡¢Æ±¼Ò¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ½ÐÈÇ¤·¤¿½ñÀÒ¤¬¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·½é¤Î»í½¸¤Ç¤¢¤ë¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤ËÌ¾Á°¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢1973Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¼«¼Ò¤Ç½ÐÈÇ¤·¤¿»¨»ï¤¬¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Î»ý¤Á¹þ¤ß´ë²è¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡1960Ç¯Âå¡¢¥é¥¸¥ª¥É¥é¥Þ¤ÎÂæËÜ¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Ï¡¢·àÃæ²Î¤Î²Î»ì¤òÉ¬¤º½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëè½µ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¼«ºî¤Î²Î»ì¤¬ÂçÎÌ¤Ë¼ê¸µ¤ËÎ¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤«¤éËÜ¤Ë¤·¤è¤¦¡£¤Ç¤â¡¢Ã¯¤â»í¤Ê¤ó¤«Çã¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤è¤·¡¢¼«Èñ½ÐÈÇ¤Ç¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¡¢¼ê»ý¤Á¤Î»í¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Î¤â¤È¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢»³Íü¸©¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤ì¤è¤ì¤Î¥³¡¼¥È¤òÃå¤¿ÃæÇ¯ÃË¡¢ÄÔ¿®ÂÀÏº»á¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¡¹»³Íü¸©¤Î¿¦°÷¤Ç¡¢»³Íü¥·¥ë¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤ë²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Ò°÷6¿Í¤Û¤É¤Î¤Á¤Ã¤Ý¤±¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¡¢»³Íü¸©¤Î»ºÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥·¥ë¥¯¡á¸¨À½ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¸©¤Î³°³ÔÃÄÂÎ¤é¤·¤¤¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»¨²ß¤òÇä¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¤ä¥µ¥ó¥À¥ë¤òÇä¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤¤¤Þ¤Ò¤È¤Ä²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ±¼Ò¤ÎºÇ½é¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢Âç¼ê²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼¤È¤ÎÄó·È¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤¿´ÌÆþ¤ê¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤äÌ¡²è²È¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍê¤ß¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¡£º£¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤Ð¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ë¤Ë¿ø¤¨¤¿Àè¿ÊÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ö¸þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÄÔ»á¼«¤é¤¬À¼¤ò¤«¤±¤¿Ì¡²è²È¤Î°ì¿Í¤¬¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ ¡ÖÇþ¤ï¤éË¹»Ò¤Î·Á¤ò¤·¤¿°»¶ÌÆþ¤ì¤Ê¤ó¤«¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¡Ø¿ÍÀ¸¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤À¤±¤É¡Ù¡Ë
»í½¸¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë
¡¡¥¥ã¥ó¥Ç¥£¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÔ»á¤Ë¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Ï¼«Èñ½ÐÈÇ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿»í½¸¤Î¸¶¹Æ¤¬¼ê¸µ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤Îµ¤¤Ê¤·¤Ë¸«¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¸¶¹Æ¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤¿ÄÔ»á¤¬Á°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀë¸À¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Ç½ÐÈÇ¤·¤Æ½ñÅ¹¤ÇÇä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¡¡¤¢¤È¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÄÔ¼ÒÄ¹¤Ï³ØÀ¸»þÂå¡¢À¾¾òÈ¬½½¤Î¡ØÏ¹¿Í·Á¡Ù¤ò°¦ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿»í¿ÍÈ©¤ÎÊ¸³ØÀÄÇ¯¡×¡Ê¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î°ä½ñ¡Ù¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ ¡Ö¤³¤ì¤¬¸åÇ¯¥µ¥ó¥ê¥ª¼Ò¤ÎÂÎ¼Á¤Îº¬Äì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¥¥Æ¥£¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÄÔ»á¤Î»í¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤Æ´¤ì¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¥°¥Ã¥º¤ÎÃÂÀ¸¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡¢¤È¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¼«¿È¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÄÔ»á¤¬¡ÖËÜ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¡¢ºÇ½é¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¾éÃÌ¤«µ¤¤Þ¤°¤ì¤À¤í¤¦¡¢¤È¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ÐÈÇ¼Ò¤Ç¤â¤Ê¤¤»³Íü¤ÎÆæ²ñ¼Ò¤¬Çä¤ì¤½¤¦¤Ë¤â¤Ê¤¤»í¤ÎËÜ¤ò½Ð¤¹¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¡£
¡Ö»í½¸¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥é¥¸¥ª¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤«¤Ã¤¿²Î¤À¤«¤é¡¢¤Þ¡¢²ÎÍØ¶Ê¤«Æ¸ÍØ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢ ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿»í¤Ï¤¿¤À¤Î°ìÊÓ¤â¤Ê¤¤¡£»í¿Í¤¬¤ß¤ì¤ÐÅÜ¤ê¶¸¤¦¤«Ìµ»ë¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡Ãø¼Ô¼«¿È¤¬¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÈÜ²¼¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£½ñÀÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤·¤Æ¤äËÜ²°¤µ¤ó¤ÇÇä¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÄÔ»á¤Ï¡¢¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ë¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Î»í½¸¤ò½ñÀÒ¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Ï¡¢´î¤Ö¤É¤³¤í¤«¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»í½¸¤À¤¾¡ª¡¡Çä¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ª¡¡½éÈÇ¤Ï3000Éô¡£»í½¸¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÂçÉô¿ô¤Ç¤¹¡£¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤½¤ó¤ÊÌµËÅ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡£ÄÔ»á°Ê²¼¡¢»³Íü¥·¥ë¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÌÌ¡¹¤¬Á´°÷½ÐÈÇ¤ÎÁÇ¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ËÜ¤Ïºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ñÅ¹¤ÇÈÎÇä¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢½ÐÈÇÎ®ÄÌ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤â´·½¬¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÄÔ»á¤Ï²²¤»¤º¡¢½ÐÈÇÎ®ÄÌ¤ÎÍ×¤Ç¤¢¤ë¼è¼¡¤Î°ì¼Ò¡¢Åìµþ½ÐÈÇÈÎÇä¡Ê¥È¡¼¥Ï¥ó¡Ë¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÇä¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÃ±ÅáÄ¾Æþ¤ËÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥È¡¼¥Ï¥ó¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ù¸±¤ËÄÉ¤¤ÊÖ¤µ¤º¡¢ÈÎÇä¤Î¥¤¥í¥Ï¤ò¶µ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇ¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÝ¤¤¡£¤±¤ì¤É¡¢¤Ç¤¢¤ë¤¬¸Î¤Ë¶¯¤¤¡£
¡¡»í½¸¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤¬ºþ¤ê¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤âÈÎÂ¥³èÆ°¤ËÃ´¤®½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¶äºÂ4ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ë»¨²ß²°¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¡¢¼¡¤Ë¤Ï¼è°ú¤Î¤¢¤Ã¤¿»°°¦¤ÎÅìµþ¤ÈÂçºå¤Î²¼ÃåÇä¤ê¾ì¤Ç¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢½ÐÈÇÈÎÇä¤Î¥¤¥í¥Ï¤â¤·¤é¤Ê¤¤»³Íü¥·¥ë¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¤¬½ÐÈÇ¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Î½è½÷»í½¸¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤ÏÇä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÈÇ¤ò½Å¤Í¡¢10ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Æ²¡¹¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ï½ñÀÒÉôÌç¤òÀß¤±¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Î½ñÀÒ¤ä»¨»ï¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂè°ì¹æ¤Ï¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Î¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ½ñ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤¬¥µ¥ó¥ê¥ª¤Î½ÐÈÇ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡2025Ç¯½Õ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëNHK¤ÎÄ«¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÎºÊ¡¢¾®¾¾Äª¤¬¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£µÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥±¥ó¤ÎÉÊ³Ê¡×¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¡×¡Ö²Ö»Ò¤È¥¢¥ó¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ±à¥ß¥Û»á¡£Èà½÷¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈÊ¸ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£NHK¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÎÀ½ºîÈ¯É½¤ËºÝ¤·¡¢NHK¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤º¤Ã¤ÈÁ°¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»ä¤Ï¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÈÊ¸ÄÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤È¤¤¤¦»í½¸¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¼ê»æ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¹¤°¤Ë¤ªÊÖ»ö¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²¿ÅÙ¤«¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ä¤µ¤·¤¤¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡Ø¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤ªÊ¢¤Ï¤¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤¬¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³«Âó¤·¡Ø»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¡Ù¤Ç¹¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿Ù³¾ð»í¤È¥á¥ë¥Ø¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢Åö»þ¡¢É¾ÏÀ²È¤«¤é¤ÏÁ´¤¯Áê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸½Âå»í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÍÄÃÕ¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Èà¤Î³«¤¤¤¿Æ»¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£Ãæ±à¥ß¥Û»á¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯¡¢Æ»¤òÂó¤«¤ì¤¿¾®³ØÀ¸¤¬¡¢¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤ÈºÊ¡¦¾®¾¾Äª¤ÎÊª¸ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Ä«¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤Î¡Ö»í¡×¤ÎÎÏ¤ò»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎ»¡£Âè1²ó¤òÆÉ¤à¡Ë
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ÛÌøÀ¥Çî°ì ¡Ê¤ä¤Ê¤»¡¦¤Ò¤í¤¤¤Á¡Ë¡¿Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¶µ¼ø¡£1964Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£Æü·Ð¥Þ¥°¥í¥¦¥Ò¥ë¼Ò¡Ê¸½¡¦Æü·ÐBP¼Ò¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¹ñÆ»16¹æÀþ¨¡¨¡¡ÖÆüËÜ¡×¤òÁÏ¤Ã¤¿Æ»¡Ù¤Ê¤É¡£