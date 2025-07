熊川哲也のコメント動画が到着！Daiwa House PRESENTS 熊川哲也 K-BALLET TOKYO Summer Tour 2025

2025年7月25日(金)のBunkamuraオーチャードホールを皮切りに札幌、大阪で上演するDaiwa House PRESENTS 熊川哲也 K-BALLET TOKYO Summer Tour 2025より、本公演を総監督するK-BALLET TOKYO芸術監督 熊川哲也のコメント動画が到着しました!

Daiwa House PRESENTS 熊川哲也 K-BALLET TOKYO Summer Tour 2025

2025年7月25日(金)のBunkamuraオーチャードホールを皮切りに札幌、大阪で上演するDaiwa House PRESENTS 熊川哲也 K-BALLET TOKYO Summer Tour 2025より、本公演を総監督するK-BALLET TOKYO芸術監督 熊川哲也のコメント動画が到着。

1999年に創立し、25年を迎えたK-BALLET。

一昨年秋にスタートした約2年にわたる「25周年記念シーズン」では、新制作『眠れる森の美女』やオリジナル作品『マーメイド』初演等、華々しいラインナップを展開してきた。

そしてついにそのラストを締めくくるのが、「25th ANNIVERSARY GALA」。

“ガラ”といっても、本公演は通常のようなパ・ド・ドゥが羅列するプログラムとは全く異なるものとなる。

熊川哲也が総監修する舞台では、『クレオパトラ』『蝶々夫人』『眠れる森の美女』などカンパニーを象徴する大作から初期の小品まで、名作の見どころを一挙上演。

しかもここでしか見ることのできない大変貴重な秘蔵映像もふんだんに交えながら、カンパニー総出演で、歴史絵巻のように25年間の軌跡を描き出すというから見逃せない。

熊川が手掛けるガラ公演というと、バレエファンが思い出さずにいられないのは、Kバレエを立ち上げる直前に開催していた伝説の公演「Made in London」だろう。

集客・規模・内容そのすべての面でバレエ界の常識を覆した驚異的なガラ公演だったが、その後も熊川は飛躍し続け、演出・振付家としても誰も想像できなかった境地に到達した。

あれから25年、熊川がいま見せるガラに胸が躍る。

熊川がこれまで応援してくださった方々に感謝を込めて贈る歴史の“玉手箱”を開くひととき。

四半世紀の集大成というべきこのスペシャルな祭典に乞うご期待!

\上演予定演目が新たに解禁!/

『ベートーヴェン 第九』より

『ロミオとジュリエット』より

『カルメン』より(プティ版、熊川版)

『クレオパトラ』より

『蝶々夫人』より

新制作『眠れる森の美女』より

『マーメイド』より

『ウォルフガング』

『ドン・キホーテ』より

※上記の演目ほか、を予定しています。

芸術監督:熊川哲也

熊川哲也 (C)Makoto Nakamori

出演 :K-BALLET TOKYO

指揮 :井田勝大(東京)、塚越恭平(札幌、大阪)

管弦楽:シアター オーケストラ トウキョウ

【プリンシパル】

石橋奨也

飯島望未

岩井優花

日高世菜

堀内將平

山本雅也

※日高の高は、はしごだか

■公演概要■

Daiwa House PRESENTS

熊川哲也 K-BALLET TOKYO Summer Tour 2025

『K-BALLET TOKYO 25th ANNIVERSARY GALA』

【日/会場】

<東京公演>

2025年7月25日(金)〜7月27日(日) Bunkamuraオーチャードホール

<札幌公演>

2025年7月31日(木) 札幌文化芸術劇場 hitaru

<大阪公演>

2025年8月9日(土) フェスティバルホール

【チケット料金(税込)】

[東京]

S席25,000円/A席17,000円/B席13,000円/学生券5,000円

[札幌]

SS席20,000円/S席18,000円/A席15,000円/B席11,000円/

C席9,000円/学生券5,000円/Kプラチナシート 22,000円

※Kプラチナシート…K-BALLET TOKYO ダンサー直筆サイン入り特別写真付き。

センターブロック最前1列目〜10列目。

[大阪]

SS席25,000円/S席19,000円/A席14,000円/B席9,000円/

学生券5,000円/バルコニーBOX 28,000円/BOX 27,000円

※学生券…中学生以上25歳以下/当日学生証を提示の上引き換え/席位置未定

【チケット販売】

TBSチケット、チケットスペース、チケットぴあ、イープラス、ローソンチケット、劇場

ほか

