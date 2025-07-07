DAIV Z4

株式会社マウスコンピューターは7月7日（月）、クリエイター向けノートPC「DAIV Z4」をモデルチェンジ。インテルとAMD、2つのCPUから選べる2モデル構成になった。

ノートPC「DAIV Z」ファミリーのうち、14型モニターを採用するポータブルな製品が「DAIV Z4」。新モデルはインテルCore Ultra 7 プロセッサー 255H、もしくはAMD Ryzen AI 9 365プロセッサを採用し、どちらかを選択できる。前者はマルチタスク性能に優れ、後者は Copilot+PCに対応ということで、ユーザーの使用用途にあわせて選べるとしている。

モニターはsRGB比約100％の16:10。解像度は1,920×1,200のノングレア仕様となっている。

引き続き、軽量・薄型設計の本体を採用する。重量は約1.12kg（インテルモデル）、約1.14kg（AMDモデル）。

向かって右側面に、SD Express対応のSDメモリーカードスロットを備えている。従来の「DAIV Z4」は、一般的なUHS-I対応のSDメモリーカードスロットを採用していた。

DAIV Z4-I7I01SR-B

DAIV Z4-I7I01SR-B

DAIV Z4-A9A01SR-B（Copilot＋PC）

OS：Windows 11 Home 64ビット プロセッサー：インテル Core Ultra 7 プロセッサー 255H グラフィックス：インテル Arc グラフィックス 140T メモリ：16GB（8GB×2） ストレージ：M.2 SSD 500GB（NVMe Gen4×4） SDカードリーダー：SD Express（SD7.0）対応 モニター：14型ノングレア液晶パネル、1,920×1,200（WUXGA）、sRGB比100% 外部映像出力：最大3,840×2,160/60Hz インターフェイス：HDMI×1,Thunderbolt 4×1、USB 3.1 Type-C×1、USB 3.0 Type-A×3、1000BASE-T×1、4極アナログ音声×1 無線：Wi-Fi 7、Bluetooth 5 外形寸法：311×225.5×19.5mm 重量：約1.12kg 価格：19万9,800円（税込）

DAIV Z4-A9A01SR-B（Copilot＋PC）

OS：Windows 11 Home 64ビット プロセッサー：AMD Ryzen Al 9 365 プロセッサ グラフィックス：AMD Radeon 880M メモリ：16GB（8GB×2） ストレージ：M.2 SSD 500GB（NVMe Gen4×4） SDカードリーダー：SD Express（SD7.0）対応 モニター：14型ノングレア液晶パネル、1,920×1,200（WUXGA）、sRGB比100% 外部映像出力：最大3,840×2,160/60Hz インターフェイス：HDMI×1,Thunderbolt 4×1、USB 3.1 Type-C×1、USB 3.0 Type-A×3、1000BASE-T×1、4極アナログ音声×1 無線：Wi-Fi 7、Bluetooth 5 外形寸法：311×225.5×19.5mm 重量：約1.14kg 価格：18万9,800円（税込）