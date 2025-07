◆梅宮アンナ、宮古島での夫婦ショット披露

【モデルプレス=2025/07/07】タレントの梅宮アンナが7月6日、自身のInstagramのストーリーズを更新。5月27日に再婚した夫でアートディレクターの世継恭規氏との仲睦まじいビーチでの2ショットを公開し、話題を呼んでいる。梅宮は宮古島の美しいビーチを背景に、夫との2ショットを投稿。LAドジャースのキャップをかぶり、自然体な格好で写っている。

また、続く投稿では、夫のストーリーズを引用。「We met and got married within 10 days.」(私たちは出会って10日以内に結婚しました)などと英文で梅宮の病気や人柄についてのメッセージが綴られており、梅宮は「嬉しいな旦那さんの言葉」とのコメントを添えている。この投稿に、ファンからは「素敵な夫婦ですね」「仲良しで羨ましい」「宮古島綺麗」「幸せそうで何より」「自然体で素敵」「お似合いです」といったコメントが寄せられている。梅宮は2001年に結婚し、翌2002年に第1子となる長女を出産。2003年に離婚した。2025年5月27日に自身のInstagramを通じて、世継氏との再婚を発表。出会って10日が経った2025年5月23日に入籍したと明かし、話題を集めた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】