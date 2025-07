「Mardi Mercredi」関西初の常設店が大阪にオープン！黄色い花モチーフがかわいいTシャツは店舗限定だよ

韓国発のライフスタイルブランド「 Mardi Mercredi(マルディメクルディ) 」が、関西初の常設店をオープン。7月12日(土)に、大阪・茶屋町にある商業施設「NU茶屋町プラス」に開店します。人気の花モチーフを中心としたアイテムをはじめ、大阪店限定のグラフィックを落とし込んだTシャツも登場するので、ぜひお店に足を運んでみて。「Mardi Mercredi」関西初の常設店を大阪にオープン“大人らしさ”と、“カジュアル”スタイルのバランスを大切にしたフレンチテイストを提案している、韓国発のライフスタイルブランド「Mardi Mercredi」。

2024年6月に、初のフラッグシップストアが東京・代官山にオープンしたのに続き、関西初の常設店が大阪に登場します。大阪店には、アイコニックな花モチーフをあしらったプリントアイテムをはじめ、クロップドTシャツやスポーティなタンクトップなども揃います。さらに、ここでしか買えない限定アイテムも必見ですよ。おしゃれな内装にも注目日本の伝統建築における「室」の概念から着想を得て、店内には空間全体に高低差がつけられているそう。また、畳のパターンをモチーフにした木製の床など、日本式の木構造を現代的に応用したデザインが採用されています。入口や試着室といった主要な動線に段差をつけて、空間の流れを感じるスペースに。Mardi Mercrediが生み出す、新しい空間と雰囲気をぜひ体感してみて。大阪店限定アイテムもかわいすぎて欲しくなる…また、大阪店オープンのために描き下ろしたグラフィックによる「FLOWER OSAKA NEW BLOSSOM」シリーズのTシャツが、限定商品として登場します。「TSHIRT FLOWER OSAKA NEW BLOSSOM」(税込7700円)は、ベーシックな形でボトムスを問わず合わせやすい。「UNISEX TSHIRT FLOWER OSAKA NEW BLOSSOM」(画像左:税込8250円)と、「UNISEX TSHIRT LONG SLEEVE FLOWER OSAKA NEW BLOSSOM」(画像右:税込9350円)はユニセックスなので、性別を問わず誰でも着れますよ。さらに、オープンイベントとして2種類の限定ギフトもお目見え。公式LINEを友だち追加し、商品を購入するとハンドタオルがもらえるそう。購入金額が2万円以上だと扇子ももらえるというので、ぜひこの機会にお買い物を楽しんでください。※なくなり次第終了オープンが待ち遠しい!大阪にも常設店がオープンすることで、実際にアイテムを手に取って試せる機会が増えるのがうれしいですよね。店舗限定のTシャツには“Osaka”の文字が入っており、特別感があるのもポイント。お近くの方は、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょう。「Mardi Mercredi OSAKA」店舗情報オープン日:7月12日(土)住所:大阪府大阪市北区茶屋町8-26 NU茶屋町プラス 1F営業時間:11:00〜21:00定休日:年中無休「Mardi Mercredi」公式オンラインショップhttps://mardimercredi.jp/参照元:SCREEN SHOT株式会社 プレスリリース