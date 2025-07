THE YELLOW MONKEYの「CAT CITY」が7月9日(水)にリリースとなる。バンドにとって約9年ぶり、通算26枚目のシングルで、TVアニメ『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』のオープニング主題歌だ。 https://youtu.be/_Ki5aP9DBYw 「CAT CITY」は、「猫に触られると猫になってしまう」というウィルスによって引き起こされた「猫災害=ニャンデミック」の中、猫好きたちが猫まみれの世界でサバイバルを繰り広げる本作の世界観を描いた楽曲だ。配信ジャケットは、原作の作画を手がけるメカルーツによる描き下ろしで、「THE YELLOW MONKEYのメンバーがニャンデミックにより猫になってしまった」というテーマのもとに制作されたもの。 ◆ ◆ ◆ この度は、素晴らしい楽曲に「イラスト」という大切な形で関わらせていただき、心より感謝申し上げます。楽曲を初めて聴いたときから、「ネコニャンパリ〜♪」というフレーズが頭の中を駆け回り、映像と音楽が自然に重なり合って、何かさらに大きなものに化けていくような感覚が芽生えました。このイラストを描くにあたり、ザ・イエロー・モンキー様の楽曲を改めて聴き直し、メンバーの皆さまの歴史や背景についても調べながら、「猫+メンバー」というイメージを自分なりに咀嚼して落とし込んでいきました。メンバーそれぞれの雰囲気を“猫ちゃん”という形でどう表現するかを考える時間はとても楽しく、前髪やポージング、体の質感、そして目元の印象など、漫画とはまた違った表現にチャレンジできたことが、自分にとっても大きな収穫であり、満足しています。 皆さまも、お猫様が何度でも生まれ変わるように、この曲を「何万回」でもリピートしていただけたら嬉しいです。かわいくて、かっこよくて、ちょっぴり不思議な毎日を、ぜひこの音楽と一緒にお楽しみください。 音楽って、やっぱりすごい! メカルーツ ◆ ◆ ◆ 「CAT CITY」pre-add/pre-savehttps://tym.lnk.to/catcity 【セルフアンコールツアー公演概要】 THE YELLOW MONKEY TOUR 2024/25 Sparkleの惑星X -ネ申- (読み:ねもうす)7月28日(月) 大阪Zepp Bayside ※60分ライブ8月8日(金) 福岡サンパレスホテル&ホール8月25日(月) 名古屋ボトムライン ※60分ライブ9月3日(水) 千葉La La arena TOKYO BAY全公演共通 OPEN 18:00 / START 19:00 [BELIEVER.会員先行受付] 6月23日(月)正午〜7月6日(日)23:59[TYM STORAGE会員先行受付] 7月7日(月)正午〜7月14日(月)23:59 ※8月25日名古屋公演は全国のライブハウスビューイング、9月3日千葉公演は全国映画館ライブビューイング及び、Fanstreamでのアプリ配信を実施予定です。会場詳細やチケット詳細は7月中旬頃お知らせいたします。 ツアー特設サイト https://theyellowmonkeysuper.jp/feature/tour2024_25

The post THE YELLOW MONKEY、ニャンデミックにより猫になる first appeared on BARKS.