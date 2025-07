記事のポイント サムズクラブはレジを撤去しスキャン&ゴーを中心に据えた実験店舗を展開し、従業員と顧客の交流を促進している。 レジ全廃は顧客体験の向上やコスト削減につながる一方で、テクノロジーに不慣れな層を排除するリスクも抱えている。 増えた店舗スペースはオンライン商品販売の拡大や相互プロモーションに活用され、オムニチャネル戦略を後押ししている。

昨年10月、ウォルマート傘下の会員制卸売倉庫型スーパーマーケットであるサムズクラブ(Sam’s Club)がテキサス州グレープバインにレジ用通路のないはじめての店舗を開設したとき、最高財務責任者のトッド・シアーズ氏は現地にいた。シアーズ氏は、オールデジタル手法により、会員がスキャンアンドゴー(Scan and Go)テクノロジーを取り入れるようになり、従業員が買い物客にテクノロジーの実践的な使い方を教えられる時間が増やせるということを目の当たりにした。

レジの削減で店員と会員がより関われる

慣れつつあるスキャン&ゴー・テクノロジー

コストの削減と、オンライン販売との相乗効果

「おそらく70代と思われるカップルが、使い方がわからない様子でいたため近寄ったのだが、男性のほうは財布、クレジットカード、スマートフォンを本当に私に手渡した」と、シアーズ氏は6月11日に開催されたエバーコア・コンシューマー・アンド・リテール・カンファレンス(Evercore Consumer and Retail Conference)で語った。「この人がスキャンを行い、自分の指をスライドさせるだけで会計が完了することを理解したときに浮かべた笑顔は、何にも代えられない貴重なものだった。このクラブでは、このような事態が日常的に起きている」。これまでのところ、このようなレジ用通路の撤去は、ウォルマート所有の小売業者である同社の新テクノロジーをテストするため、テキサス州の店舗で行っている実験にすぎない。同社はすべてのクラブでレジを廃止すると決定したわけではないが、投資家のグループをクラブに招待したことで、「レジ用通路の全廃が計画されていると誤解されたかもしれない」と、同氏は付け加えている。「一部の顧客には今後もレジ用通路が必要、または希望するかもしれない」。サムズクラブの広報担当者によると、同社は8月初頭にアリゾナ州テンピに開設されるサムズクラブや、改装中に一部店舗でも、同じチェックアウト環境の採用を計画している。「クラブを改装するときは、テキサス州グレープバインのときと同様にメンバーの構成を調べ、メンバーと話し合ってから環境を調べて決定を行う。また、将来を考えた場合、遅かれ早かれレジは消滅すると考えている。これはタイミング、そしてどのような過程を通してレジを全廃するかの問題にすぎない」と、シアーズ氏は述べている。グレープバインの店舗では、同社のスキャン&ゴー・テクノロジーに加え、コンピュータービジョンで顧客のカート内の商品をスキャンし、手作業によるレシート確認を不要にする出口アーチも導入している。どちらのテクノロジーも全国のほかの店舗で使用されているが、それらの店舗では支払の選択肢として通常のレジとスキャン&ゴーがまだ併用されている。サムズクラブの会員は、2016年からスキャン&ゴーのアプリを使用しており、カートにある品物のバーコードをスキャンすることでアプリから支払いを行える。この方法は近年になってより使用が広まり、「スキャン&ゴーの使用が過去3年間で50%も増加した」と、サムズクラブは2024年に述べている。しかし、グレープバインの店舗がほかの場所と異なるのは、 レジを撤廃した 代わりに広い空間を設置し、オンライン限定商品を含む一般商品を販売できる点だ。同社は、長期的にスキャン&ゴーが従来型の店舗でのチェックアウトを完全に置き換える可能性に賭けている。卸売小売業者である同社は、出口の通路の改革も合わせて、顧客がレジや出口で行列待ちに費やす時間を削減できることに期待しているのだ。「店員とメンバーとのあいだの物理的な障壁となっていたレジをすべて取り除き、店員を解放した。この障壁を取り除いたことで、店員と会員が直接関われるようになった」と、シアーズ氏は述べている。アナリストらは、サムズクラブの動きは、モバイルPOSを導入する一方で、レジを完全に廃止することに顧客がどう反応するかについて、小売業者が抱く幅広い不確実性を反映していると指摘する。「より効率的なテクノロジーを推進しようとする一方で、そのようなテクノロジーを好まない、または助けを必要とする人々のための選択肢も残すべきか?」と、小売コンサルタントでウォルマート(Walmart)の元エグゼクティブであるベネディクト・エンタープライゼズ(Benedict Enterprises)のスコット・ベネディクト氏は述べる。サムズクラブの会員の多くはすでに、スキャン&ゴーと出口の通路に慣れ親しんでいる。シアーズ氏によると、前四半期においてサムズクラブの売上の35%はスキャン&ゴーによるもので、1年前の6%より増加しており、会員の75%はサムズクラブに昨年設置された出口の通路を歩くようになった。「9年前のテクノロジーとしては、驚異的な成長だ。コロナ感染症により人々が人間同士の接触に懸念を抱いたことで、スキャン&ゴーが促進され、それ以後も成長は続いている」と、シアーズ氏は語る。競合他社も同様に、このテクノロジーへの投資を開始した。ビージェイズ(BJ’s)は2021年に同様のアプリを導入し、コストコ(Costco)のCEOは5月、自社が独自のスキャン&ゴー・テクノロジーをテストしていることを示唆した。しかし、すべての会員にこのテクノロジーを強制することは、増加しつつある会員の一部を疎外するリスクがある。「会員制の倉庫型卸売店は、ある意味素晴らしいルネッサンス期を迎えている。すべてが順調に進んでいる一方で、それを唯一の決済手段として受け入れない潜在的な顧客層を遠ざけてしまうリスクを負っている。これが少し怖いところだ」と、シアーズ氏は述べている。サムズクラブは現金での支払いを好む、またはスキャン&ゴーの使用を望まないメンバー向けに、モバイルのチェックアウトデバイスを使用していると、同社の広報担当者は米モダンリテールに語った。ガートナー(Gartner)の小売アナリストであるブラッド・ジャシンスキー氏は、規模を拡大するときにシステムが適格に動作することを保証するため、アプリの採用率が低い店舗と、採用率が高い店舗の両方でテストを行うようサムズクラブに勧めると述べた。「この試みが成功すれば、レジを廃止することは有益だろう」とジャシンスキー氏は主張する。これは、顧客が自分のデバイスを使用することから、多くの物理インフラストラクチャと、セルフチェックアウトに費やされるメンテナンスのすべてが不要となり、会社が支払うコストは大規模なアプリの更新だけになるためだ。それによって得られる余分な空間は、サムズクラブがeコマースの野望をさらに推し進め、より多くの顧客にアプリを広め、自社のオンラインビジネスを相互プロモーションするために役立つだろう。オムニトーク(Omni Talk)の共同CEOで、以前はターゲット(Target)のコンセプト店舗のマーケティング責任者を務めていたアン・メゼンガ氏は、「オンラインの品目を販売するための余分な空間があれば、店舗内で通路を広げることにより、収益増加につながる」と述べている。「店舗環境を目にするまで知らないことは非常に多い」と、メゼンガ氏は語る。また同氏は、そのリスクにもかかわらず、テクノロジーチームが実際の店舗でコンセプトをテストする機会を与えていることについて、サムズクラブを評価している。「ほかの小売業者で、このようなテクノロジーをテストして学ぶ機会を自社チームに与えているものは多くない」。[原文:Sam’s Club sees success in removing checkout lanes at one store, but it’s still just a test]Mitchell Parton(翻訳:ジェスコーポレーション 編集:島田涼平)