¡Ö¸å¤í¤ò¸þ¤¯¤È¥¯¥Þ¤¬¡×Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¤Ç¥¯¥ÞÈï³²Áê¼¡¤° ÃËÀ2¿ÍÉé½ý
£¶Æü¡¢Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¤Î±ö¸¶ÃÏ¶è¤Ç¡¢¹âÎð¤ÎÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤±¤¬¤ò¤¹¤ëÈï³²¤¬£²·ïÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï½»Ì±¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£¶Æü¸áÁ°£µ»þÈ¾¤´¤í¡¢Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¾å±ö¸¶¤Î»³¤¢¤¤¤Ë¤¢¤ë½»Âð¤ÎÄíÀè¤Ç¡¢²Ö¤Î¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·¯Åç ¹¨¤µ¤ó(85)¤¬ÇØ¸å¤«¤é¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê·¯Åç ¹¨¤µ¤ó¡Ë¡Ö¡Ê¥¯¥Þ¤Ë¡Ë¤«¤ß¤Ä¤«¤ì¤¿»þ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÄË¤ß¡£¸å¤í¤ò¸þ¤¯¤È¥¯¥Þ¤¬¤«¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×
·¯Åç¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÎÄÍ§²ñ¤¬¤½¤Î¸å¡Ö¿¬¤ò¥¯¥Þ¤Ë¤«¤Þ¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·¯Åç¤µ¤ó¤Ï¿¬¤ËÌó£³¥ß¥ê¤Î»õ·Á¤Î¤è¤¦¤Ê¤¢¤È¤¬»Ä¤ë·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½±¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹¤¬Ìó£±¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤ÇÄíÀè¤«¤é¤¹¤°¤ËÁö¤êµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìó£µ»þ´Ö¸å¤Î¸áÁ°£±£°»þ£´£°Ê¬¤´¤í¡¢£³¥¥í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿Æá¿Ü±ö¸¶»ÔÃæ±ö¸¶¤Î»³ÎÓ¤Ç¡¢£·£·ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¤¬¡¢ÂÎÄ¹Ìó£±¡¥£·¥áー¥È¥ë¤Î¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÆ¬¤äÎ¾ÏÓ¤Ê¤É£´²Õ½ê¤ò¤«¤Þ¤ì¤ëÂç¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬£²·ïÁê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÎÄÍ§²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ·Ù²ü¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½»Ì±¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£