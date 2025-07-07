»°ºêÍ¥ÂÀ»á¡Ö¥ë¡¼¥ëÇË¤ë³°¹ñ¿Í¤Ë´Å¤¤ÂÐ±þ¡Ä¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ê¤éºÇ½é¤Ë¥ë¡¼¥ëºî¤Ã¤ÆÀÕÇ¤»ý¤Æ¤è¡×³°¹ñ¿Í½ä¤ëÈãÈ½¤Ë
¡¡¸µ¡ÖÀÄ½Á²¦»Ò¡×¤³¤È¼Â¶È²È¡¦»°ºêÍ¥ÂÀ»á¡Ê35¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£³°¹ñ¿Í¤ò½ä¤ëÂÐ±þ¤Ë»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡»²±¡Áª¡Ê20ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ç¡¢³ÆÅÞ¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³°¹ñ¿Í¤ò½ä¤ëÂÐ±þ¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÅêµ¡ÌÜÅª¤ÎÉÔÆ°»º¼èÆÀ¤ä°ÜÌ±À¯ºö¡¢ºßÎ±³°¹ñ¿Í¤Î¸ÛÍÑ¥ë¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼çÄ¥¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î³°¹ñ¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤È¤ÎËà»¤¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤É¤·¡¢ÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°ºê»á¤Ï¡Ö³°¹ñ¿Í¤Ë¤ÏÁªµó¸¢¤âÈ¯¸À¸¢¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÈãÈ½¤ä¹¶·â¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¥ë¡¼¥ëÇË¤ë³°¹ñ¿Í¤Ë´Å¤¤ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿¥Ä¥±¤Ç¤·¤ç¡£¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤Æ¤ë¿Í¤¬¥Ð¥«¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¿¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢ºÇ½é¤Ë¥ë¡¼¥ëºî¤Ã¤ÆÀÕÇ¤»ý¤Æ¤è¡£ÌµÀÕÇ¤¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¤À¤í¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤òµ¤·¤¿¡£