¶¯¤¤¼ó°Ì¡¦ºå¿À¡ª¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬Á´5ÂÇÅÀ¡ª¿¹²¼¡Öµ±¤µ¤ó¤ÈÂç»³¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Ð²¿¤«µ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡ü DeNA 1 ¡Ý 5 ºå¿À ¡û
¡ã14²óÀï¡¦²£ÉÍ¡ä
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¼ó°Ì¤òÁö¤ëºå¿À¤Ï6Æü¤ÎDeNAÀï¤Ë5¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Ï¢¾¡¤ò8¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£2°Ì¡¦¹Åç¤È¤Ï¥²¡¼¥àº¹¤Ï6.5¤È¡¢¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤¹¤ë¡£
¡¡6Æü¤ÎDeNAÀï¡¢¹¶·â¤Ç¸÷¤Ã¤¿¤Î¤Ï3ÈÖ¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¡¢4ÈÖ¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¡¢5ÈÖ¡¦Âç»³ÍªÊå¤Î3¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¿¹²¼¤¬1»î¹ç2ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à3ÂÇÅÀ¡¢º´Æ£¤¬½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ËÂè21¹æ¥½¥í¡¢Âç»³¤Ï3¡Ý1¤Î3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤È¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î3¿Í¤ÇÁ´ÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ë5ÂÇÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿¹²¼¤Ï¡Öµ±¤µ¤ó¤ÈÂç»³¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Ð²¿¤«µ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¤Ä¤Ê¤®Ìò¤Ë¼«Ê¬¤¬¤Ê¤Ã¤ÆÂ«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹¶·â¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¼èºàÈÉ¡Ë