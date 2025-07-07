¡Ö³ÑËì²½³ØÉå¿ª¡×¤òÈ¯¾É¤·¤¿¿Í¤Ëµ¯¤³¤ë¾É¾õ¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
´Æ½¤°å»Õ¡§
·ª¸¶ ÂçÃÒ¡Ê°å»Õ¡Ë
2017Ç¯¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£ºÑÀ¸²ñ²£ÉÍ»ÔÆîÉôÉÂ±¡¤Ë¤Æ½é´ü¸¦½¤½¤Î»¡£2019Ç¯¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©Âç³Ø´ã²Ê³Ø¶µ¼¼¤ËÆþ¶É¡£Æü¡¹¤Î¿Ç»¡¤ÎËµ¤é¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢m3¤äÆü·Ð¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤Ê¤É¤Ç¤âÏ¢ºÜÃæ¡£¡Ö»ë³¦¤Î¼Á¡áQuality of vision¡ÊQOV¡Ë¡×¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿Ç»¡¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ´ã²Ê´ØÏ¢¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Î½ÅÍ×À¤ò´¶¤¸¡¢Æü¡¹¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤âÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ´ã²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡£
³ÑËì²½³ØÉå¿ª¤Î³µÍ×
³ÑËì²½³ØÉå¿ª¡Ê¤«¤¯¤Þ¤¯ ¤«¤¬¤¯¤Õ¤·¤ç¤¯¡Ë¤È¤Ï¡¢»ÀÀ¤Þ¤¿¤Ï¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Î²½³ØÊª¼Á¤¬¸í¤Ã¤ÆÌÜ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÉ½ÌÌ¤òÊ¤¤¦Æ©ÌÀ¤ÊËì¤Ç¤¢¤ë³ÑËì¤ËÂ»½ý¤¬À¸¤¸¤ë¾õÂÖ¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£¿È¶á¤ÊÀöºÞ¤«¤é¹©¶ÈÍÑÌôÉÊ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²½³ØÊª¼Á¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¡¢¶¯¤¤±ê¾ÉÈ¿±þ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ËÂÐ½è¤·¤Ê¤¤¤È³ÑËìÁÈ¿¥¤¬¿¼Éô¤Þ¤ÇÂ»½ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÅÅÙ¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï³ÑËì¤Ëáíº¯¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ·Á¤¬¤¤¤Ó¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¡¢Íð»ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ëÎÏ¤¬Âç¤¤¯Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ÑËì¤Î¿¼¤¤Â»½ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶À÷¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼£Ìþ¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤«¤éÎÐÆâ¾ã¤äÇòÆâ¾ã¤Ê¤É¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥¢¥ë¥«¥êÀÊª¼Á¤Ë¤è¤ëÂ»½ý¤Ï»ÀÀ¤Î¾ì¹ç¤è¤ê½Å¾É²½¤·¤ä¤¹¤¯¡¢³ÑËì¤òÆ©²á¤·¤Æ´ãÆâ¤Ë¤Þ¤Ç¾ã³²¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ³ÑËìÀü¹¦¡Ê³ÑËì¤Ë·ê¤¬³«¤¯¤³¤È¡Ë¤ä¼ºÌÀ¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ÑËì²½³ØÉå¿ª¤Ï´ã²ÊÎÎ°è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¶ÛµÞÀ¤Î¹â¤¤¼À´µ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁáµÞ¤ÊÂÐ±þ¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÑËì²½³ØÉå¿ª¤Î¸¶°ø
³ÑËì²½³ØÉå¿ª¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤ÇÀ¸¤¸¤¦¤ë»ö¸Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë²½³ØÊª¼Á¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¹©¾ì¤ä¼Â¸³¼¼¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¹©¶ÈÍÑÌôÉÊ¤äÍµ¡ÍÏºÞ¤ÎÈô»¶¡¢À¶ÁÝÃæ¤ÎÀöºÞ¤ÎÈôË÷¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«Æ°¼ÖÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥êー±Õ¡ÊÎ²»À¡Ë¤Ê¤É¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£²ÈÄíÆâ¤Ç¤â¡¢¥Ñー¥Þ±Õ¤ä¥«¥Ó¼è¤êºÞ¡¢ÉºÇòºÞ¡¢À¸ÀÐ³¥¤Ê¤É¿È¶á¤ÊÀ½ÉÊ¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥¢¥ë¥«¥êÀ¤ÎÊª¼Á¡Ê¥»¥á¥ó¥È¤äÀÐ³¥¡¢¿å»À²½¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤Ê¤É¡Ë¤Ï³ÑËìÁÈ¿¥¤Î±ü¿¼¤¯¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¤ÆÂ»½ý¤òÍ¿¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢»ÀÀÊª¼Á°Ê¾å¤Ë½ÅÆÆ¤Ë¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢½ÅÆÆ¤Ê´ã¤Î²½³ØÂ»½ý¤Ç¤Ï¶¯¥¢¥ë¥«¥ê¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë¤È¤ÎÊó¹ð¤â¤¢¤ê¡¢»ÀÀÊª¼Á¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¹âÇ»ÅÙ¤Ç¤¢¤ì¤Ð½ÅÆÆ¤Ê³ÑËì¾ã³²¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÀìÌçÅª¤Ê²½³ØÌôÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Æü¾ïÀ¸³è¤Ç»È¤¦À½ÉÊ¤Ë¤â¥ê¥¹¥¯¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼è°·¤¤¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÃí°Õ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³ÑËì²½³ØÉå¿ª¤ÎÁ°Ãû¤ä½é´ü¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²½³ØÊª¼Á¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤ÈÄ¾¸å¤«¤éÌÜ¤Î·ã¤·¤¤ÄË¤ß¡¢½¼·ì¡¢Î®ÎÞ¡ÊÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£ÄË¤ß¤Ï¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¯¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤ò¼«Ê¬¤Ç³«¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³ÑËì¤ÎÉ½ÌÌ¤¬´°Á´¤ËÇí¤¬¤ìÍî¤Á¤¿¤ê¡¢³ÑËìÁ´ÂÎ¤¬¥¹¥ê¥¬¥é¥¹¾õ¤ËÇò¤¯Âù¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¶¯¤¤»À¤ä¥¢¥ë¥«¥ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï³ÑËìÁÈ¿¥¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µÞ·ã¤Ê»ëÎÏÄã²¼¤ò¾·¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£±þµÞ½èÃÖ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â®¤ä¤«¤Ë¿åÆ»¿å¤Ê¤É¤ÇÌÜ¤òÀö¤¤Î®¤¹¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Àö´ã¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â®¤ä¤«¤Ë´ã²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´ã²Ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ìë´Ö¤äµÙÆü¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âµßµÞ¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ÑËì²½³ØÉå¿ª¤Î¸¡ºº¡¦¿ÇÃÇ
´ã²Ê¤Ç¤Ï¤Þ¤º»ëÎÏ¸¡ºº¤ä´ã°µ¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢Â³¤¤¤ÆºÙ·äÅô¸²Èù¶À¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê¸²Èù¶À¤ÇÌÜ¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ³ÑËì¤ä·ëËì¤ÎÂ»½ýÈÏ°Ï¡¢ÄøÅÙ¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¥Õ¥ë¥ª¥ì¥»¥¤¥ó¤È¤¤¤¦·Ö¸÷¿§ÁÇ¤ÎÀ÷¿§±Õ¤òÅÀ´ã¤·¡¢³ÑËì¤Î½ý¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ÆÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿²½³ØÊª¼Á¤Î¼ïÎà¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢´ãÉ½ÌÌ¤Î±Õ¤ò¥ê¥È¥Þ¥¹»æ¤ÇÄ´¤Ù¡¢Êª¼Á¤¬»ÀÀ¤«¥¢¥ë¥«¥êÀ¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â»½ý¤Î½Å¾ÉÅÙ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÇòÌÜÉôÊ¬¤Î½¼·ì¤Î¶ñ¹ç¡¢³ÑËì¤ÎÂù¤êÊý¡¢³ÑËì¾åÈé¤¬Çí¤¬¤ì¤¿ÈÏ°Ï¤Ê¤É¤ò´Ñ»¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢³ÑËì¤ÈÇòÌÜ¤Î¶³¦¤Ë¤¢¤¿¤ë³ÑËìÎØÉô¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£³ÑËìÎØÉô¤Ë¤Ï³ÑËì¾åÈé¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë´´ºÙË¦¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ë¹ÈÏ¤Ê¾ã³²¤¬µÚ¤Ö¤È³ÑËì¤Î½ý¤¬¼£¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼£ÎÅÊý¿Ë¤ò·èÄê¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç½Å¾ÉÅÙÉ¾²Á¤ÎÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÑËì²½³ØÉå¿ª¤Î¼£ÎÅ
³ÑËì²½³ØÉå¿ª¤Î¼£ÎÅ¤Ï¶ÛµÞ»þ¤ÎÂÐ±þ¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼£ÎÅ¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶ÛµÞÂÐ±þ
³ÑËì²½³ØÉå¿ª¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º²¿¤è¤ê¤âÂ®¤ä¤«¤ÊÀö´ã¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£²½³ØÊª¼Á¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¤¹¤°ÂçÎÌ¤ÎÎ®¿å¤ÇÌÜ¤ÎÀö¾ô¤ò»Ï¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ÎºÝ¡¢ÀöÌÌ´ï¤Ê¤É¤Ë¿å¤ò¤¿¤á¤Æ´é¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿åÆ»¿å¤Ê¤É¤ÎÎ®¿å¤òÌÜ¤ËÅö¤ÆÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10～15Ê¬°Ê¾å¤ÏÀö¤¤Î®¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£Àö´ãÃæ¤ÏÄË¤ß¤Î¤¿¤á¼«ÎÏ¤ÇÌÜ¤ò³«¤±Â³¤±¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼þ°Ï¤ÎÊý¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤Ö¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÂ±¡ÅþÃå¸å¤â¡¢°å»Õ¤¬À¸Íý¿©±ö¿å¤Ê¤É¤Ç´ã¤òÀö¾ô¤·¡¢´ãÉ½ÌÌ¤ÎpH¤¬Àµ¾ï¤ËÌá¤ë¤Þ¤ÇÀö´ã¤ò·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
Àö´ã¸å¤Î¼£ÎÅ
Àö¾ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ½½Ê¬¤Ë²½³ØÊª¼Á¤ò½üµî¤·¤¿¸å¤Ï¡¢ÅÀ´ãÌô¤Ë¤è¤ëÌôÊªÎÅË¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£´¶À÷Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Î¹³¶ÝÌô¤ÎÅÀ´ã¤ä¡¢±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÅÀ´ã¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£·Ú¾É¤Î¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢³ÑËì¾åÈé¤¬°ì»þÅª¤ËÇí¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¿ôÆü～¿ô½µ´Ö¤Ç¼«Á³¤ËºÆÀ¸¤·¡¢¸å°ä¾É¤ò»Ä¤µ¤º¼£Ìþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â»½ý¤¬¶¯¤¯³ÑËì¤Î¼«¸ÊºÆÀ¸¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢³°²ÊÅª¤Ê¼£ÎÅ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Î·òÁ´¤ÊÌÜ¤«¤é³ÑËìÎØÉô¤ÎÁÈ¿¥¤ò°Ü¿¢¤¹¤ë³ÑËìÎØÉô°Ü¿¢½Ñ¤ä¡¢´ã¤ÎÉ½ÌÌ¤òÊ¤¤¦ÍÓËì°Ü¿¢½Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â»½ý¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³ÑËì°Ü¿¢¤Ê¤É¤Î¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÑËì²½³ØÉå¿ª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¡¦Í½ËÉ¤ÎÊýË¡
³ÑËì²½³ØÉå¿ª¤Ï¶öÈ¯Åª¤Ê»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¾ìÌÌ¤ä¿Í¤ÎÆÃÄ§¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¦¾ì¤Ç¤ÎÏ«ºÒ»ö¸Î¤È¤·¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¤¢¤ë¸¦µæ¤Ç¤ÏÀ®¿Í¤Î½ÅÅÙ´ã²½³ØÂ»½ý¾ÉÎã¤ÎÌó2/3¤¬¿¦¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃËÀ¤ËÂ¿¤¤·¹¸þ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹©¾ìºî¶È°÷¤ä·úÀßºî¶È°÷¡¢¼Â¸³¼¼¤ÇÌôÉÊ¤ò°·¤¦µ»½Ñ¼Ô¤Ê¤É¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¶¯¥¢¥ë¥«¥êÀ¤ÎÊª¼Á¡Ê¥»¥á¥ó¥È¤äÀÐ³¥¡¢¿å»À²½¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤è¤ë´ã³°½ý¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢²ÈÄíÆâ¤Ç¤Î»ö¸Î¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¶á¹Ô¤ï¤ì¤¿Âçµ¬ÌÏÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢1～2ºÐ¤ÎÍÄ»ù¤Ç²½³ØÊª¼Á¤Ë¤è¤ëÌÜ¤ÎÇ®½ý¤òÈ¯À¸¤¹¤ë³ä¹ç¤¬¡¢20Âå¤Î¼ãÇ¯À®¿Í¤è¤ê¤â¹â¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÄíÍÑÀöºÞ¤äÉºÇòºÞ¤Ê¤É¥¢¥ë¥«¥ê¤¢¤ë¤¤¤Ï»ÀÀ¤ÎÀö¾ôºÞ¤¬¡¢ÍÄ»ù¤ÎÌÜ¤ËÆþ¤ë¥±ー¥¹¤¬¤·¤Ð¤·¤ÐÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤â¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
³ÑËì²½³ØÉå¿ª¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë²½³ØÊª¼Á¤«¤éÌÜ¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÂÐºö¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ºî¶È¸½¾ì¤ä¼Â¸³¼¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÈÄí¤Ç¶¯ÎÏ¤ÊÀöºÞ¤äÌôºÞ¤ò°·¤¦ºÝ¤Ë¤âÉ¬¤ºÊÝ¸î¥´ー¥°¥ë¤ä°ÂÁ´´ã¶À¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢ÀöºÞ¤äÉºÇòºÞ¤Ê¤É¤Î´í¸±¤ÊÀ½ÉÊ¤ò»Ò¤É¤â¤Î¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÊÝ´É¤·¡¢ÍÆ´ï¤Ë¥í¥Ã¥¯¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É°ÂÁ´ÂÐºö¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢ÍÄ»ù¤Î´ã²½³ØÇ®½ý¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï´í¸±Êª¤ÎÊÝ´É¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤Ü´°Á´¤ËÍ½ËÉ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ëü°ì»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¡¢ÌÜ¤Ë²½³ØÊª¼Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤¤Î±þµÞ½èÃÖ¤ÎÃÎ¼±¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¿¦¾ì¤Ç¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤ä´ÉÍý¼Ô¤¬Î¨Àè¤·¤Æ°ÂÁ´¶µ°é¤ò¹Ô¤¤¡¢Á´½¾¶È°÷¤ËÊÝ¸î¶ñ¤Î»ÈÍÑ¤òÅ°Äì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ÑËì²½³ØÉå¿ª¤ÎÈ¯À¸Î¨¤òÂçÉý¤Ë²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÏÂç¿Í¤Û¤ÉÀµ¤·¤¯¼«³Ð¾É¾õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÌÜ¤Ë¥¢¥ë¥«¥êÀ¤ä»ÀÀ¤Î±ÕÂÎ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Âç¿Í¤¬ÂÐ±þÊýË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤
³ÑËìº®Âù³ÑËìÄÙáç
³ÑËìÀü¹¦
³ÑËì·ì´É¿·À¸
·ëËìáíº¯²½
ÌþÃåÀ´ãâÛÌþ¹ç
ÎÞ±ÕÊ¬Èç¾ã³²
Á°Éô¤Ö¤É¤¦Ëì±êÎÐÆâ¾ã
»²¹ÍÊ¸¸¥
pmc.ncbi.nlm.nih.gov
nichigan.or.jp
pmc.ncbi.nlm.nih.gov
aoa.org