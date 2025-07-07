¥À¥¤¥Ï¥Ä¿··¿¡Ö¥à¡¼¥ô¡×½é¤Î¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢ºÎÍÑ¤Ç¡È»È¤¤¾¡¼ê¥µ¥¤¥³¡¼¡É¡ª ¥«¥Ã¥Ñ¡¼²Ã¾þ¤¬µ±¤¯¾åÉÊ¡õ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¡ÖNOBLE CHIC STYLE¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡©
¥«¥Ã¥Ñ¡¼²Ã¾þ¤Ç¾åÉÊ¡õ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¡ÖNOBLE CHIC STYLE¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª
¡¡2025Ç¯6·î5Æü¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï·Ú¾èÍÑ¼Ö¡Ö¥à¡¼¥ô¡×¤ò¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤·¡¢È¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥à¡¼¥ô¤Ï¡¢1995Ç¯¤Î½éÂå¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì°ÊÍè30Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿Ê²½¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Ú¥È¡¼¥ë¥ï¥´¥ó¡£Îß·×340ËüÂæ°Ê¾å¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î´ð´´¥â¥Ç¥ë¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥«¥Ã¥Ñ¡¼µ±¤¯¡Ö¿··¿¥à¡¼¥ô¡×¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢7ÂåÌÜ¤È¤Ê¤ë¿··¿¥à¡¼¥ô¤Ç¤Ï¸åÀÊ¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ò½é¤á¤ÆºÎÍÑ¡£¡ÖËèÆüÍê¤ì¤ë·ø¼Â¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¥ï¥´¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ã¥È¡¼¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1670mm¤Ç¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2460mm¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤È¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¥·¥ã¡¼¥×¤Ê´éÎ©¤Á¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤È½Ä·¿¥ê¥¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥é¥ó¥×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÌöÆ°´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤Ï»ë³¦¤ò¼×¤é¤Ê¤¤Äã¤á¤ÎÇÛÃÖ¤È¤·¡¢¥·¡¼¥È¤Ë¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§Ä´¤È¼ê¿¨¤ê¤Î¤è¤¤ÁÇºà¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢µï½»À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡ÖL¡×¡ÖX¡×¡ÖG¡×¡ÖRS¡×¤Î4¼ï¡£¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢660cc¼«Á³µÛµ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤È660cc¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¶îÆ°Êý¼°¤Ï2WD¤È4WD¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¾åµé¤Î¡ÖRS¡×¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏD-CVT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢»³Æ»¤Ç¤âÍ¾Íµ¤¢¤ë²ÃÂ®¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Í½ËÉ°ÂÁ´ÁõÈ÷¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥¢¥·¥¹¥È¡×¤Ï17¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ACC¤äBSM¤Ê¤É¤ÎÀè¿Êµ¡Ç½¤Ï¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¸½àÁõÈ÷¤Þ¤¿¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ÏÁ´¼Ö¤ËÁõÈ÷¤µ¤ì¡¢RS¤ÈG¤Ç¤ÏÎ¾Â¦¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ä¥¦¥§¥ë¥«¥à¥ª¡¼¥×¥óµ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£±ß³ê¤Ê¾è¤ê¹ß¤ê¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼ýÇ¼À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ý¥±¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤ä¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅÂÐ±þ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ê¤ÉÆü¾ï¤òÊØÍø¤Ë¤¹¤ëÁõÈ÷¤â½¼¼Â¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿··¿¥à¡¼¥ô¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë135Ëü8500±ß¤«¤é202Ëü4000±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿··¿¥à¡¼¥ô¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡ÖNOBLE CHIC STYLE¡Ê¥Î¡¼¥Ö¥ë¥·¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë¡×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¡¼¥Ö¥ë¥·¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ê¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥«¥Ã¥Ñ¡¼¿§¤Î²Ã¾þ¤ò¼ÖÎ¾Á´ÂÎ¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¾åÉÊ¤µ¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë»ÅÍÍ¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢¥«¥Ã¥Ñ¡¼¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¤Î¥í¥¢¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤òÁ°¸å¤ËÁõÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Ê¡¼¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¥·¥Õ¥È¥Ñ¥Í¥ë¥Ù¥¼¥ë¤Ë¥«¥Ã¥Ñ¡¼²Ã¾þ¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Î¡¼¥Ö¥ë¥·¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ü¡Ê¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Ç¤Ï²Ã¾þ¤òÁý¤ä¤·¡¢¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤ä¥É¥¢¥¢¥¦¥¿¡¼¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥í¥¢¥µ¥¤¥É¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢¥µ¥¤¥É¥¹¥«¡¼¥È¥â¡¼¥ë¤â¥«¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç²Ã¾þ¡£
¡¡¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤ä¥ê¥ä¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤â¥«¥Ã¥Ñ¡¼»Å¾å¤²¤È¤Ê¤ê¡¢¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤ÄÂ¤·Á¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥¹¥¿¥à¥Ñ¡¼¥Ä¤ÏÃ±ÉÊ¹ØÆþ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Î¡¼¥Ö¥ë¥·¥Ã¥¯¥×¥é¥¹¥×¥é¥ó¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥×¥é¥óA¡×¡Ö¥×¥é¥óB¡×¡Ö¥×¥é¥óC¡×¤Î3¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³°´Ñ¤Î¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤¿ÁªÂò¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÄê¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¤Þ¤È¤á¤¿2ÅÀ¥»¥Ã¥È¤Î¡Ö¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥í¥¢¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥µ¥¤¥É¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2ÅÀ¥»¥Ã¥È¤ÏÃ±ÉÊ¹ØÆþ¤è¤êºÇÂç15¡ó¤ªÆÀ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢É¬Í×¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤À¤±¤ò¸úÎ¨ÎÉ¤¯ÄÉ²Ã¤·¤¿¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¤è¤¤ÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¿··¿¥à¡¼¥ô¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òÈ÷¤¨¤¿¼ÂÍÑÀ¤È¡¢DNGA¤Ë¤è¤ëÁö¹ÔÀÇ½¡¦°ÂÁ´À¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æºþ¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½¾Íè¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¾å¼Á´¶¤ò²Ã¤¨¤ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¥·¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢É¸½à»ÅÍÍ¤Ç¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÎÏ¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÄó°Æ¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£