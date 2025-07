【自作テレキャスター3作目】(静岡県 泥酔い夜 もうすぐ還暦) 1570、1680で取り上げて頂いたものです。3度目の投稿となります。 SNSでたびたび話題になる木材で音が違うのか?違わないのか?論争ですが、元クラフトマンからすると磁力で弦振動を電気信号に変えるので、木材の違いは関係無いと言われると木材を厳選して木取りをする身からするとなかなか残念な気持ちになるのですが、根拠をと言われると感覚でしかないのかな?と思ったり。 実際弦振動を電気信号に変える理屈からするとPickUpが同じなら「音は変わらない」理屈も理解できるのですが、それを示すデータって見たこと長いのです。全く同じフレーズを同じように弾いた時の周波数特性とか示していただければ納得も行くのですが。また逆に「音は違う」という主張を示すデータもなかなか見当たらないのかなぁと。 じゃあ、自分で作って確認して自分だけ納得すれば良いと思って作成したギターです。 1570で紹介して頂いたテレキャスターとは、・ナット、フレット・ブリッジ・ピックアップ(Fender Delux drive)・ボリューム、トーン、コンデンサーは全く同じものを使用。ネック材、ボディ材が異なります。●1570テレキャスターネック:メイプル、ローズ指板ボディ:アッシュ(セミホロー)●今回作成したテレキャスターネック:ブラックウォルナットボディ:ブラックウォルナット(TOP)、チェスナット(Back)ネックとボディトップはスルーネックです。 音、違いましたね。 ウォルナット材は硬くて重いのですが、アッシュボディの方に比べると、高音がやや煌びやかな感じ。アッシュボディの方がマイルドな音質です。特にフロントPickUpの違いは顕著でした。どちらも好きなテレキャスターサウンドでした。 ずっしりと重い今回製作したテレキャスターは、4.2kgほどありますが、カッティングが気持ち良いです。また、スルーネックのせいか、サスティンが長くて空間系のエフェクターの乗りが気持ち良いです。 また、ボディの重さを軽減すべく肘の当たる部分と胸〜腹の当たる部分にコンター加工を入れたので弾きやすいお気に入りの1本になりました。 ギター製作は楽しいです。弾いた時のワクワクがたまりません。 ◆ ◆ ◆ これまた凄い1本が現れた。ブラックウォルナットのスルーネックだってさ。こんなテレ系みたことないよ。抜け良さそうだなあ。ま、私はクラフトマンでもないただのギター好きなので、数字を基としたエビデンスを持っているわけではないのですけど、そりゃ材によって音は違うよね。100%違うよね。1000%違うよね。©カルロス・トシキ。「電磁誘導によって弦振動を電気信号に変える」というのはピックアップの役目なので、ピックアップが同じならそこの性能は同じですけど、そもそもの弦振動は、材も含めた全体の構造で決まるんだもの。ブリッジとナットをゴムで作ったらサステインゼロになるっしょ。レスポールを防振ゴム・トップ&マホ・バックで作ったら、全く鳴らないっしょ。材質はもちろん杢を見ながら木取りするのは、見た目にもサウンドにも精度にも影響を与えるからですよね(むしろ鳴って欲しくないところに硬質ゴムを使うのはアリだよなあ…)。次の自作ギターの完成を心待ちにしております。(BARKS 烏丸哲也) ★皆さんの楽器を紹介させてください 「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。(1)投稿タイトル (例)必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー (例)絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ(2)楽器名(ブランド・モデル名) (例)トラヴィス・ビーン TB-1000 (例)自作タンバリン 手作り3号(3)お名前 所在 年齢 (例)練習嫌いさん 静岡県 21歳 (例)山田太郎さん 北区赤羽市 X歳(4)説明・自慢トーク ※文章量問いません。エピソード/こだわり/自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。(5)写真 ※最大5枚まで●応募フォーム:https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7 ◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ

