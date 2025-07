¥³¥¹¥á¤«¤é¿©ÉÊ¤Þ¤Ç¡ª ¥Ï¡¼¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹á¤ê¤ä¸úÇ½¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à5Áª

ペパーミントやタイム、レモングラスをはじめ、ハーブならではの芳しい香りや効能を生かしたアイテムに注目。コスメから食品まで、バリエーション豊富にセレクト。

100種類以上の中から、気分や体調に合わせてチョイス。

植物療法士がブレンドするハーブティー。単品販売のほか、自分に最適なブレンドを届けてくれる定期便サービスも。

左・IT'S OK HUG 7個入り¥740 右・BALANCE OF WATER BIHADA 7個入り¥700(Herb Are You?)

色彩豊かに蝋が溶け出し、アートのような存在感に。

植物性ワックスに10種類以上の精油をブレンド。蒸発しない蝋が特徴的で、火を灯すとゆっくり溶け出し、さまざまな色が美しく混じり合いながら形を変えていく。

左¥4,950 中¥7,700 右¥7,480(チェチェキャンドル/シボネ TEL:03・6712・5301)

虫から汗のベタつきまで、これ1本で徹底ガード。

虫が嫌がるといわれる石垣産のレモングラスと、ペパーミントを配合したボディミスト。冷感効果もあり、気分も爽快。数量限定発売。

uka ISHIGAKI Lemongrass Outdoor Body Mist 60ml¥2,860(uka Tokyo head office)

好みのハーブを選んで、自分だけのオリジナル化粧水を。

好みのハーブチンキ1種と、保湿成分のグリセリンがセットになったオリジナル化粧水キット。肌悩みに合わせて12種類の中から選べる。

HERB TINCTURE & GLYCERIN トライアルセット¥1,980(SORRYKOUBOU)

料理家・どいちなつさんが手がけるハーブソルト。

瀬戸内海の海水を煮詰めて作られた海塩に、香り豊かな淡路島産レモン、ローリエ、タイムをブレンド。下味や仕上げにさっとふりかけるだけで、プロさながらの風味豊かな味わいに。

35g¥1,300(心に風/ラフィー)