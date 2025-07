AKASAKIの新曲「とろい」が本日7月7日に配信リリースされた。 「とろい」は今年の3月にTikTokで初公開され、瞬く間に100万回再生を超える反響を得てフル尺での配信リリースが待望されていた作品。AKASAKIのこれまでの楽曲とは一線を画すストレートな恋愛の歌詞を中心にまとめられており、この夏にピッタリの爽やかなラブソングに仕上がっている。 また、スマホゲーム『モンスターストライク』コラボレーションソングに、AKASAKIの「四季回生」が起用された。モンストのコラボ曲としてAKASAKIが書き下ろした本楽曲は、7月4日より1週間テレビCMとして放送される。 ◆ ◆ ◆ ■AKASAKIコメント学⽣は場所にも縋るし、⼈にも縋るし、そもそも⼈⽣とは何かを考え始める時期だと思います。だからこそネガティブな要素はあまり⼊れず、さまざまな季節を通して起死回⽣していく、そんな意味を込めました。「起死回⽣」と「四季」を重ね合わせて、「四季回⽣」というタイトルにしています。 四季回生は7月20日に、各ストリーミングサイトで配信予定です。 ◆ ◆ ◆ リリース情報 ■13th single「とろい」 2025年7月7日(月)配信スタートhttps://lnk.to/aksk_13th ■14th single「四季回生」 2025年7月20日(日) 配信スタートhttps://lnk.to/aksk_14th <AKASAKI 18歳 LAST LIVE「一か八か」> [公演日程]7/12(土) 名古屋・SPADE BOX開演:18:30〜(開場 18:00〜) 7/22(火) 大阪・梅田BANGBOO開演:18:30〜(開場 18:00〜) 7/26(土) 東京・ LIQUIDROOM開演:19:00〜(開場 18:15〜) 関連リンク ◆AKASAKI オフィシャルInstagram◆AKASAKI オフィシャルTikTok◆AKASAKI オフィシャルYouTube

