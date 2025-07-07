³ÑÅÄ¤Ï15°Ì¡¢¥Î¥ê¥¹2Ï¢¾¡¡¡F1¤Î±Ñ¹ñGP
¡¡¡Ú¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¶¦Æ±¡Û¼«Æ°¼Ö¤ÎF1¥·¥ê¡¼¥ºÂè12Àï¡¢±Ñ¹ñ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¤Ï6Æü¡¢±Ñ¹ñ¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥È¡¼¥ó¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢11ÈÖ¼ê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤Ï1¼þÃÙ¤ì¤Ç15°Ì¤À¤Ã¤¿¡£´°Áö¤·¤¿Ãæ¤Ç¤ÏºÇ²¼°Ì¤Ç¡¢5ÀïÏ¢Â³¤Ç10°Ì°ÊÆâ¤ÎÆþ¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡3ÈÖ¼ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬2Ï¢¾¡¤Çº£µ¨4¾¡ÌÜ¡¢ÄÌ»»8¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬2°Ì¡£¥¥Ã¥¯¡¦¥¶¥¦¥Ð¡¼¤Î¥Ë¥³¡¦¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥¯¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤¬3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ÊPP¡Ë¤«¤é½Ð¤¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤Ï5°Ì¡£