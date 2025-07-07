¡ÚÅâÄÅ¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡ÛËÒ¸¶¿¿Í³¤µ¤ó¡¡´ê¤¤»ö¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ä¡Ö¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£¸Àï¡¡¥Þ¥¯¡¼¥ëÇÕ¡×¤¬£·Æü¡¢³«Ëë¡££··î£·Æü¤È¤¤¤¨¤Ð¼·Í¼¡£¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÈÖÁÈ¡Ö¥º¥Ð¥Ã¤È¡ª¡ª¤Ê¤Ù¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëàÅâÄÅ¤Î¿¥É±áËÒ¸¶¿¿Í³¤µ¤ó¤¬¸½ºß¤Î¡Ö´ê¤¤»ö¡×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¤ª¤Þ¤æ¤Î¿²¸À¡Û¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢ËÒ¸¶¿¿Í³¤Ç¤¹¡££·Æü¤Ï¼·Í¼¤Ç¤¹¤Í¡£¤«¤é¤Ä¥Ü¡¼¥È¤Ç¤Ï¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤¬³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡££¶Æü´Ö¡¢¿¥É±¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¯¶¯¤¤¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¥Ð¥È¥ë¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¼·Í¼¤È¤¤¤¨¤Ð´ê¤¤»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¤è¤¯Ã»ºý¤Ë´ê¤¤»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢³§¤µ¤Þ¤Ï¼·Í¼¤Ë´ê¤¤»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«¤¹¤ëµ¡²ñ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤âºÇ¸å¤Ë´ê¤¤»ö¤ò¤·¤¿Æü¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£Êª¿´¤Ä¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿´ê¤¤»ö¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡ÄËè²ó¡Ö¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£¼·Í¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿À¼Ò¤ä´ê¤¤»ö¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤ÏÁ´Éô¡Ä¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤¹¤È¤¹¤Æ¤¤Ê´ê¤¤»ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¡ª¡¡£··î£±Æü¤«¤éÂè£±£´£°´ü¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼Êç½¸¤â³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¾¯¤·¤Ç¤â¶½Ì£¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤ÒÊç½¸Í×¹à¤Ê¤É¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡»î¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤Þ¤¿¤Îµ¡²ñ¤Ë¡ª
¡¡¤½¤·¤Æ»ä¡¢º£¤Î´ê¤¤¤Ï¡Ö²¿¤«¤Ê¡×¤È¤Õ¤È¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö·ò¹¯¤Ç¶¯¿Ù¤ÊÂÎ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤«¤Ê¤È¡Ä¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤ËÏ¢¤ì¤ÆÉÔÄ´¤â¸½¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤ªÈ©¤âÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÙ¤«¤¯´ê¤¦¤Ê¤é¡Ö°ìÀ¸È©¹Ó¤ì¤·¤Ê¤¤È©¤¬Íß¤·¤¤¡ª¡×¡Ö°ìÀ¸¤ª¤Ê¤«¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¤½¤ì¤âÅØÎÏ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÖÆü¡¹¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÂ³¤±¤ë¡×¡Ö¿©À¸³è¤òÀ°¤¨¤ë¡×¡Ö±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¡×¡£¤³¤ó¤ÊÆü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½´ê¤¤¤â¤«¤Ê¤¦¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³°¿©¤âÂ¿¤¯¡¢°ìÆüºÂ¤Ã¤Æ±¿Æ°¤»¤º²È¤Î¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ç¥É¡Á¡Á¥ó¤È¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ë´Å¡¹¤Î»ä¤Ï¤³¤Î¼·Í¼¤òµ¡¤Ë¿´µ¡°ìÅ¾¡¢´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤Þ¤º¤Ï¾¯¤·Ááµ¯¤¤·¤ÆËèÆü¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤«¤é¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¡Ä¡£³§¤µ¤Þ¤â¤¼¤Ò¡¢¤³¤Î¼·Í¼¤Ë´ê¤¤»ö¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¡¼·Í¼¤È¤¤¤¨¤Ðºû¤ÎÍÕ¡£ºû¤Î²Ö¸ÀÍÕ¤Ï¡Ä¡£¡Ö¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¹¬¤»¡×¡½¡½¡£¤½¤ì¤¬Âç¤¤Ê¹¬¤»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£³§¤µ¤Þ¤ÎËèÆü¤Ëà¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¹¬¤»á¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÉñ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª