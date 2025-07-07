ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¥º¥ì¤ò½¤Àµ¤Ç¤¤º ¥É·³¤ÏÃæ·Ñ¤®Êø²õ¡¢²¡¤·½Ð¤·¡õ2¼ÔÏ¢Â³ÈïÃÆ º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÆ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢ÇÔ
¢£MLB¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹1¡¼5¥¢¥¹¥È¥í¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¤Ë¡È1ÈÖ¡¦DH¡É¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»°¿¶¡£2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡¢Ä¾¶á5»î¹ç¤Ç18ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.111¤ÈÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°Æü6Æü¤Ï¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼ÅÐÈÄ¤Ç2²óÌµ¼ºÅÀ¡¢ÂÇ·â¤Ç¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢¡ÖÂÇÀÊ¤Ç¤¹¤´¤¯°¤¤´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥º¥ì¡×¤ÈÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÎÀèÈ¯¤Ïº£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿R.¥¬¥¹¥È¡Ê26¡Ë¡£ÂçÃ«¤Ï½éÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î¤Ê¤¤Åê¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¡¢3µåÏ¢Â³¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¥«¥¦¥ó¥È2¡¼1¤«¤é4µåÌÜ¡¢³°³Ñ¹â¤á¤Î95¥Þ¥¤¥ë¡Ê153¥¥í¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¶¯¿¶¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢º¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ÆÂÇµå³ÑÅÙ¤Ï53ÅÙ¤È¾å¤¬¤ê¤¹¤®¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÀõ¤¤¥Õ¥é¥¤¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï2²ó¡¢2»àÆóÎÝ¤Ç8ÈÖ¡¦D.¥é¥Ã¥·¥ó¥°¡Ê24¡Ë¤¬¥ì¥Õ¥È¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢3²ó¡¢1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç3ÈÖ¡¦J.¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥Ù¡Ê35¡Ë¤Î¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Õ¥é¥¤¤ò½éÀèÈ¯¤Î¥é¥¤¥È¡¦L.¥ë¥¤¡¼¥º¡Ê26¡Ë¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÊáµå¡¢¤³¤ì¤¬µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡£
3²ó¡¢ÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿ÂçÃ«¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢1µåÌÜ¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò¶¯¿¶¡¢¤Þ¤¿¤âÈùÌ¯¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥º¥ì¤ÆÂÇµå³ÑÅÙ¤Ï51ÅÙ¡¢¹â¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¤³¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢2µåÏ¢Â³¶õ¿¶¤ê¤Î¸å¤Ï¡¢2µåÏ¢Â³¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È4µåÁ´¤Æ¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥È0¡¼2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢5µåÌÜ¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¤À¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¥µ¡¼¥É¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï6²ó¡¢2¿ÍÌÜ¤ÎW.¥¯¥é¥¤¥ó¡Ê25¡Ë¤¬2»à¤«¤é¥Ò¥Ã¥È2ËÜ¤Ë»àµå¤ÇËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢²¡¤·½Ð¤·¤Î»Íµå¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£8²ó¤Ë¤ÏT.¥¹¥³¥Ã¥È¡Ê30¡Ë¤¬C.¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡Ê34¡Ë¤Ë12¹æ¥½¥í¡¢Â³¤Y.¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ê26¡Ë¤Ë¤â12¹æ¥½¥í¤È2¼ÔÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£
1ÂÐ4¤È¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿8²ó¡¢1»à°ìÎÝ¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º3¿ÍÌÜ¡¢º¸ÏÓ¤ÎB.¥¥ó¥°¡Ê28¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£2µå¤Ç2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢3µåÌÜ¡¢³°³Ñ¹â¤á¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤¬½Ð¤º¤Ë¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¡£
9²ó¤Ë¤ÏA.¥Ð¥ó¥À¡Ê31¡Ë¤¬¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥Ù¤Ë16¹æ¥½¥í¤òÍá¤Ó¤Æ¥À¥á²¡¤·ÅÀ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï5·î¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï°ÊÍè¡¢º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÆ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢ÇÔ¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ËÆ±°ì¥«¡¼¥É3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Î¤Ï2015Ç¯°ÊÍè¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Åìµþ,
ÆÁÅç,
¥Û¥Æ¥ë,
°ÖÎîº×,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ê©ÃÅ,
¾åÅÄ,
Ä¹Ìî,
°ËÅì»Ô,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡