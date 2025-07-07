MLB¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤ÎÁ´Áª¼êÈ¯É½¡¡»³ËÜÍ³¿¤Ï½éÁª½Ð¡¢µÆÃÏÍºÀ±¤Ï£²ÅÙÌÜ¡¢ÂÇÅÀ¥È¥Ã¥×¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé¤ÏÁª³°
¡¡£Í£Ì£Â¤Ï£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¡Ê£±£µÆü¡áÆ±£±£¶Æü¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë¤ÎÅê¼ê¤È¹µ¤¨Ìî¼ê¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÀèÈ¯Åê¼êÉôÌç¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÀèÈ¯Åê¼êÉôÌç¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤¬£²£°£²£±Ç¯°ÊÍè¡¢£´Ç¯¤Ö¤ê£²ÅÙÌÜ¤ÎÁª½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Î£±¼¡ÅêÉ¼¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿ÆÀÉ¼¤Ç£µÇ¯Ï¢Â³£µÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Áª¼ê´ÖÅêÉ¼¤Ç¤â£µ£¶£´É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê£³£²¡Ë¤Î£²£¶£°É¼¤Ë¥À¥Ö¥ë¥¹¥³¥¢¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¡£ÆüËÜÁª¼ê¤Î£³¿ÍÁª½Ð¤Ï£°£³Ç¯¡Ê¥¤¥Á¥í¡¼¡¢¾¾°æ½¨´î¡¢Ä¹Ã«Àî¼¢Íø¡Ë¡¢£°£·Ç¯¡Ê¥¤¥Á¥í¡¼¡¢ºØÆ£Î´¡¢²¬Åç½¨¼ù¡Ë£±£´Ç¯¡ÊÅÄÃæ¾Âç¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡¢¾å¸¶¹À¼£¡Ë¡¢£²£±Ç¯¡ÊÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡¢µÆÃÏÍºÀ±¡Ë¤ÈÊÂ¤ÓºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î£·£µÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»£³£°£°£°Ã¥»°¿¶¤òÃ£À®¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê£±£±ÅÙÌÜ¤ÎÁª½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¡Ê£³£°¡Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤È¹ç¤ï¤»¤Æ£µ¿Í¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ºÇÂ¿¤À¡£