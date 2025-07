アメリカで進行中の「リベラルと保守の分断」がもたらした「深刻な事態」

いま、世界中で蔓延して実際に政治や社会に影響を与え始めている「陰謀論」。

多様な領域で進む保守とリベラルの棲み分け

アメリカの政党政治の変質は、社会全体で起きていることと密接に関連している点に留意しなければなりません。政党で起きている保守とリベラルの棲み分けの進展は、メディアや地域など他の領域で起きている変化と相互に連動しているものと考えるべきです。

同じ意見を持つ者同士が集まることで生まれる問題については、とりわけインターネットの抱える問題としてこれまでしばしば論じられてきました。ソーシャルメディアの普及によって同じような考え方の人たちが繫がり、「エコーチェンバー」と呼ばれる情報環境を形成する傾向についてはよく知られています。

情報を発信すると、自分と同じような考え方がすぐさま返ってくるような情報環境のことを閉じた小部屋で音が反響するような状況に喩たとえたものです。エコーチェンバーに閉じこもって異なる意見の持ち主と対話する機会が減ることで、民主主義が痩せ細っていくのではないかということが危惧されてきました。

同じような問題は、地域のコミュニティにおいても生じています。どのような場所に住みたいかをアメリカ人に質問すると、保守とリベラルとでは回答の傾向が大きく違うことも確認されています。

たとえばリベラルな人ほど都市や郊外に住むことを好み、保守的な人ほど田舎や小さな町に住みたいと回答する人が多いという調査結果があります。また、リベラルな人ほど多様な人種、エスニシティが混じり合った土地に住む方を好む傾向が強く、保守的な人は自分の宗教的信仰を共有できる人が多く住む場所に住みたいと考える傾向が強いようです。つまり、現代のアメリカ社会における政治的信条の差異は、単なるイデオロギーの相違を超えて、基本的な価値観、ライフスタイルの差異と深く関わっているのです。

ジャーナリストのビル・ビショップと社会学者のロバート・クッシングによる The Big Sort(未邦訳:『保守とリベラルの大規模な棲み分け』)は、1976年から2004年までのおよそ30年の間に、アメリカ社会で価値観やライフスタイルの似通った隣人を求めて居住地を選ぶ人が増えていったことを明らかにしています。

この結果、保守とリベラルの地理的棲み分けが進み、政治信条を共有する人同士が空間的に密集する同質的コミュニティが生じることになりました。このことがもっとも鮮明に表れているのが、圧倒的な勝利によって勝敗が決する選挙区の増大です。保守、リベラルのいずれかに著しく偏ったコミュニティが増えてきたせいで、選挙の際にいずれかの候補が圧勝で終わるコミュニティが増加してきたのです。

ビショップとクッシングは、彼らが研究対象として設定した30年の間に、地域コミュニティに留まらず教会やボランティア組織においても政治的同質性が高くなっていったことを指摘しています。表面的には多様性の価値が尊重される世の中でありながら、保守ばかりでなくリベラルも、価値観、ライフスタイル、政治信条が似通った人同士で集まって過ごすことを無意識に選んできたのです。

ニュースメディアへの接触についても、保守とリベラルの傾向ははっきりとしています。主要メディアの多くは基本的にはリベラルな価値観を持っていることが多いので、保守派の多くはメディア全般に対する不信感がもともとリベラル派よりも強い傾向にあります。1960年代後半あたりから今日に至るまで連綿と繰り返されてきた主要メディアへの「偏向報道」批判は、大抵の場合、保守派が主要メディアのリベラルな傾向に対して抱く強い不満から生まれてくるものでした。

フォックス・ニュースの人気

ピューリサーチセンターが2014年に実施した調査は、こうした傾向を個別メディアへの信頼度という形で明らかにしています。「一貫して保守」「概ね保守」「一貫してリベラル」「概ねリベラル」「ミックス(保守とリベラルの混在する立場)」に分類される調査対象者に個別メディアへの信頼度を「信頼が不信に勝る」「不信が信頼に勝る」「信頼と不信が拮抗している」の3つから選んでもらった結果が下図です。

リベラルな回答者が多くの媒体を信頼しているのに対し、保守派の回答者はほとんどの媒体に「不信」感を持っていることが分かります。「一貫して保守」の人々に例外的に信頼されているメディアが、図には8つありますが、この中でも突出して人気があるのが、フォックス・ニュースです。

2016年の大統領選に関する調査によると、トランプに投票した人の40%がフォックス・ニュースを「主要な情報源」としていました。民主党のヒラリー・クリントン候補に投票した人たちの「主要な情報源」がCNN(18%)、MSNBC(9%)、Facebook(%)、NPR(7%)、ABC(6%)へと細かく分かれていたのと比べると、トランプ支持者のフォックス・ニュース人気がいかに突出しているかがよく分かります(Jeffery Gottfried, Michael Barthel and Amy Mitchell “Trump, Clinton Voters Divided in Their Main Source for Election News.” Pew Research Center. 2017年1月18日)。

このような傾向が生まれてくる背景には、意識的な市場戦略があるようです。アメリカの政治とメディアを研究する渡辺将人が、フォックスの番組関係者にインタビューした内容が彼の著書『メディアが動かすアメリカ』で紹介されています。

それによると、CNNの視聴者は番組が好きというよりもニュースを視聴することにのみ関心があり、そのためチャンネルを合わせる時間が極めて短いとのことです。フォックスは保守的な視聴者にターゲットを絞り込み、忠誠心の高い視聴者を生み出すことを目指し、番組そのものを好きになってもらうよう工夫してきたというのです。

そして、この忠誠心の高い視聴者たちは、民主党の大物議員たちが本当はいかに酷い連中であるかということを聞きたがっており、フォックスはその視聴者のニーズに応えることで人気を維持しているとのことです。現在のアメリカの政治を理解する上でフォックスが無視できない大きな役割を果たしていることは間違いないと思います。

