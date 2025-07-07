ÆüËÜ¿Í¤Ï°ÜÆ°¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ö°ÜÆ°¤ÎÆó¶Ë²½¡×¤Î¼ÂÂÖ
¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¡Ö°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤È¡Ö°ÜÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤¬¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ï°ÜÆ°¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ¿ÍÀ¸¤Ï°ÜÆ°µ÷Î¥¤Ç·è¤Þ¤ë¤Î¤«¡© ¤Ê¤¼¡Ö°ÜÆ°³Êº¹¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
È¯Çä¤¿¤Á¤Þ¤Á£³ºþ½ÅÈÇ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÏÃÂê½ñ¡Ø °ÜÆ°¤È³¬µé ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¡¢Çã¤¤Êª¡¢Î¹¹Ô¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ïÀ¸³è¤«¤é¡¢°ÜÌ±¡¦ÆñÌ±¤äµ¤¸õ´íµ¡¤Ê¤ÉÃÏµåµ¬ÌÏ¤ÎÂçÌäÂê¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬´Ø·¸¤¹¤ë¡Ö°ÜÆ°¡×¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡ÒÊ¬ÃÇ¡¦³Êº¹¡¦ÉÔÊ¿Åù¡Ó¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢°ËÆ£¾¿Í¡Ø °ÜÆ°¤È³¬µé ¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
·Ã¤Þ¤ì¤¿¿Í¤À¤±¤¬ÃÏ°è¤ò±Û¤¨¤Æ°Ü½»¤¹¤ë»þÂå¡©
°ÜÆ°¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢½Ö´ÖÅª¤Ê¤â¤Î¤«¤é¿ô»þ´Ö¡¢¿ô½½»þ´ÖÃ±°Ì¤Î°ÜÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µï½»ÃÏ¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢Ê£¿ô¤Îµï½»ÃÏ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°ÜÆ°¤â´Þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¤¬¸¶Â§5Ç¯¤Ë1²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿Í¸ý°ÜÆ°Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬·Ð¸³¤¹¤ë°ú¤Ã±Û¤·²ó¿ô¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï3.24²ó¤Ç¤¢¤ë¡£Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¡¢¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤Ï¿Í¤Ë¤è¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢²¤ÊÆ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢2000Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¿Í¸ý¸º¾¯¼Ò²ñ¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤¿ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë2010Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢ÃÏÊý¤«¤é¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÎ®½Ð¤äÅìµþ°ì¶Ë½¸Ãæ¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¯ºöÅª¤Ê²ÝÂê²ò·èºö¤¬¹Ö¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤ÎÄçÊñ±ÑÇ·¤Ï¡¢ÃÏ°è´Ö°ÜÆ°¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤«¤é¡¢¸½Âå¤Ï¿Í¸ýÎ®½Ð¤òÄä»ß¤µ¤»¤¿¡ÈÄê½»¤Î»þÂå¡É¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¡°ÜÆ°¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¢¤½¤Î°ÜÆ°¤¬Åìµþ¤äÂçÅÔ»Ô¤òÉ¬¤º¤·¤âÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æó½Å¤Î°ÕÌ£¤Ç°ÜÆ°¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿»þÂå¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿Í¡¹¤òÃÏÊýÅÔ»Ô¤«¤éÎ¥Ã¦¤µ¤»¤ë°ÜÆ°¤¬¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹³¬ÁØ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÊý¤ò½Ð¤ë¤Ë¤·¤í¡¢ÃÏÊý¤ØÆþ¤ë¤Ë¤·¤í¡¢¤³¤¦¤·¤¿°ÜÆ°¤Ï³ØÎò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê°ÜÆ°¤ÎÆó¶Ë²½¡Ë¤È¤¤¤¦¡ÊÄçÊñ¡§2015¡Ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÄçÊñ¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï³ØÎÏ¤äºâ»º¡¢¤Þ¤¿¤Ï·Ð¸³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¼Ô¤¬¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÅØÎÏ¤ä½àÈ÷¤ò·Ð¤Æ½é¤á¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£°ÜÆ°¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¶¯¼Ô¤¬¹Ô¤¦µ®½Å¤Ê¡È¸¢Íø¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÕ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¸¢Íø¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢ÃÏÊý¤ËÎ±¤Þ¤ëÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¼ê»ý¤Á¤Î»ñ»º¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ò²ñÅª¡¢À¯¼£Åª¤Ê°ÜÆ°¤È°ÜÆ°»ñËÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Êº¹¤äÉÔÊ¿Åù¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤ò¡¢Åª³Î¤Ë¼¨¤·¤¿±Ô¤¤Ê¬ÀÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤è¤¯¡ØÆüËÜ¿Í¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢Â¾¤Î¹ñ¤À¤È°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢»÷¤¿¾õ¶·¤ÏÂ¾¤ÎÀè¿Ê½ô¹ñ¤Ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£Ê¿¶ÑÅª¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ï½ÐÀ¸ÃÏ¤«¤é18¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó29¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡Ë°ÊÆâ¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î57¡ó¤Ï¼«Ê¬¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ë½£°Ê³°¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢37¡ó¤ÏÊ¼Ìò¤äÂç³Ø¿Ê³Ø¤Î´ü´Ö¤ò½ü¤¡¢À¸³¶¤òÃÏ¸µ¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÊLind¡§2020¡Ë¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ê¬ÀÏ¤ä»ö¼Â¤âÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÃÏ°è¤ò±Û¤¨¤ë°ÜÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾ÀÜÅª¤Ë¿Í¡¹¤ËÌä¤¦¤¿·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ò±Û¤¨¤ë°ÜÆ°¤Î¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
ÃÏ°è´Ö¤ÎÅ¾µï·Ð¸³¤â¡¢Å¾µï²ÄÇ½À¤â³Êº¹¤¬¤¢¤ë
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¶¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ëÅ¾µï·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤«¤é¤ß¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹ñ³°¤«¤éÆüËÜ¹ñÆâ¤Ø¤ÎÅ¾µï¡×¡ÖÆüËÜ¹ñÆâ¤«¤é¹ñ³°¤Ø¤ÎÅ¾µï¡×¡Ö»°ÂçÅÔ»Ô¡ÊÅìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¤«¤é¤½¤ì°Ê³°¤ÎÆ»ÉÜ¸©¤Ø¤ÎÅ¾µï¡×¡ÖÅìµþÅÔ¤«¤é¤½¤ì°Ê³°¤ÎÆ»ÉÜ¸©¤Ø¤ÎÅ¾µï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¶¤ò±Û¤¨¤ë°ÜÆ°¤ä¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ëÅ¾µï·Ð¸³¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÇ¯¼ý¤¬¹â¤¤ÁØ¤Û¤ÉÅ¾µï·Ð¸³¤¬¤¢¤ë²óÅú¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¤¿¡Ê¿ÞÉ½8¡Ë¡£
¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ëÅ¾µï·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·Ð¸³¼Ô¼«ÂÎ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤áÂç¤¤Êº¹¤ÏÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢»°ÂçÅÔ»Ô¤â¤·¤¯¤ÏÅìµþÅÔ¤«¤é¤½¤ì°Ê³°¤ÎÆ»ÉÜ¸©¤Ø¤ÎÅ¾µï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸²Ãø¤ËÇ¯¼ý600Ëü±ß°Ê¾å¤Î²óÅú¼Ô¤Î·Ð¸³Î¨¤¬¹â¤¤¡£
ÃÏ°è¤ò±Û¤¨¤ë°ÜÆ°¤Î¾ì¹ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´ºº¤«¤é¡Ö»Å»ö¡×¤¬½ÅÍ×¤ÊÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¤â¤·¤â¡¢¸½ºß¤è¤ê¤â¹¥¾ò·ï¤Î»Å»ö¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¶¤ò±Û¤¨¤ëÅ¾µï¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Ç¯¼ý´Ö¤ÇÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©´Ö¤ÎÅ¾µï¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Ç¯¼ý300Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç39.7¡ó¡¢Ç¯¼ý300Ëü¡Á600Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç49.9¡ó¡¢Ç¯¼ý600Ëü±ß°Ê¾å¤Ç56.5¡ó¤È¡¢Ç¯¼ý300Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î²óÅú¼Ô¤È600Ëü±ß°Ê¾å¤Î²óÅú¼Ô¤Ç¤Ï¡¢16.8¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤Î³«¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ëÅ¾µï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ç¯¼ý300Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç18.5¡ó¡¢Ç¯¼ý300Ëü¡Á600Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç25.4¡ó¡¢Ç¯¼ý600Ëü±ß°Ê¾å¤Ç32.9¡ó¤È¡¢Ç¯¼ý300Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î²óÅú¼Ô¤È600Ëü±ß°Ê¾å¤Î²óÅú¼Ô¤Ç¤Ï¡¢14.4¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î³«¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ò±Û¤¨¤¿Å¾µï¤È¤¤¤¦°ÜÆ°¤¬¡¢°ÜÆ°»ñËÜ¤òÍ¤·¡¢¤½¤ì¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÇ¯¼ýÂÓ¡¢¼Ò²ñ³¬ÁØ¤¬¹â¤¤¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¹Ô¤¤¤ä¤¹¤¤µ®½Å¤Ê¡È¸¢Íø¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°ÜÆ°²ÄÇ½À¤ò¤á¤°¤ëÇ§¼±¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â³Êº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯»ñËÜ¤ä¡¢²áµî¤Î°ÜÆ°·Ð¸³¤¬Ì¤Íè¤Î°ÜÆ°²ÄÇ½À¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Î°úÍÑ¸µ¡Ø °ÜÆ°¤È³¬µé ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö°ÜÆ°¡×¤ò¤á¤°¤ë³Êº¹¤äÉÔÊ¿Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÈ¼«Ä´ºº¤ä¿ÍÊ¸¼Ò²ñ²Ê³Ø¤Î¸¦µæÃßÀÑ¤«¤é¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ËÆ£¾¿Í¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë
1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¡£¹ñºÝÂç³Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¸¦µæ°÷¡¦¹Ö»Õ¡£2019Ç¯Ä¹ÌîÂç³Ø´Ä¶¥Ä¡¼¥ê¥º¥à³ØÉôÂ´¶È¡¢2024Ç¯°ì¶¶Âç³ØÂç³Ø±¡¼Ò²ñ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄø½¤Î»¡£Àï¸åÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏÊý°Ü½»À¯ºö»Ë¤Î¸¦µæ¤ÇÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ(¼Ò²ñ³Ø¡¢°ì¶¶Âç³Ø)¡£Î©Ì¿´ÛÂç³Ø°á³ÞÁí¹ç¸¦µæµ¡¹½µÒ°÷¸¦µæ°÷¡¢ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¸¦µæ½êµÒ°÷¸¦µæ°÷¡¢NTTÅìÆüËÜÃÏ°è½Û´Ä·¿¥ß¥é¥¤¸¦µæ½êµÒ°÷¸¦µæ°÷¡£ÃÏÊý°Ü½»¤ä´Ø·¸¿Í¸ý¡¢´Ñ¸÷¤Ê¤ÉÃÏ°è¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤Î°ÜÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤ä¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤Î¸¦µæ¡¦¼ÂÁ©¤ËÄ¹Ç¯·È¤ï¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿ô»ú¤È¥Õ¥¡¥¯¥È¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯ ÃÏÊý°Ü½»¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù(³Ø·Ý½ÐÈÇ¼Ò)¤¬¤¢¤ë¡£ºÇ¿·´©¡Ø°ÜÆ°¤È³¬µé¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¡Ö°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤È¡Ö°ÜÆ°¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤ËÂç¤¤Ê³Êº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¿¼¹ï¤Ê¸½¼Â¡×