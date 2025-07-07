¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¿·´ÆÆÄ¤Ï¤É¤¦Àï¤¦¡©¡¡¥¡¼¥Þ¥ó¤Ï20ºÐ¤Î¥ì¥Õ¥Æ¥£
À¾Éô¸¬»Ê¤¬¹Í»¡¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¡¡
Âè56²ó¡¡¥¢¥ë¥À¡¦¥®¥å¥ì¥ë
¡¡Æü¡¹¿Ê²½¤¹¤ë¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸·¤·¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Àï½Ñ¡¢¥×¥ì¡¼Ê¬ÀÏ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¾Éô¸¬»Ê»á¤¬¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¡¢20ºÐ¤Î¥¢¥ë¥À¡¦¥®¥å¥ì¥ë¤¬¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÎÀï¤¤¤«¤é¿·´ÆÆÄ¤ÎÀï½Ñ¤ÈÁª¼êµ¯ÍÑ¤òÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤¬½¢Ç¤¡£¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó»þÂå¤Î£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¥·¥¹¥Æ¥à¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¤â¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÊý¼°¤Ê¤Î¤«¡¢°ã¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÊý¼°¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤È¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥¢¥ë¥À¡¦¥®¥å¥ì¥ë¡£¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¿·´ÆÆÄ²¼¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡¡photo by Getty Images
¡¡¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ï¥¤¥»¥ó¡¢¥¢¥ë¥À¡¦¥®¥å¥ì¥ë¡¢¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¡£¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥È¥ì¥ó¥È¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡á¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡£Â¾¤ÎÁª¼ê¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤´¶¤¸¤À¡£
¡¡º¸¤Î¥·¥ã¥É¡¼¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¡¢º¸¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óºÝ¤Ç¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤¬»ý¤ÁÌ£¡££±¤ÄÃæ¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¤â·ë¶É¤Î¤È¤³¤íº¸¤Ë³«¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Í¾Ê¬¤Ê°ÜÆ°¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡á¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤Ï±¦¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤À¤¬¡¢¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿»þÅÀ¤ÇÁ°Êý¤ËÌ£Êý¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁê¼ê¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ËÄ¾ÀÜ¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ò·«¤ê½Ð¤¹»þ´Ö¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¡¼¥¹³Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡á¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤Ïº£µ¨Êä¶¯¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤â¸À¤¨¤ëÁª¼ê¤À¡£¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬ÉÔ¼«Í³¤Ê¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÊý¼°¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊÑ¤¨¤ë¤«¡¢¤ä¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â²¿¤é¤«¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿·²ÃÆþ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡¢¥Ï¥¤¥»¥ó¤Ï²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¯¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÊý¼°¤Ë½ç±þ¤·¤¿¡£197Ñ¤ÎÄ¹¿È¤Ç¥Ü¡¼¥ë°·¤¤¤È¥Õ¥£¡¼¥É¤ËÍ¥¤ì¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç¼éÈ÷¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ê¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö£×ÇÕ¥é¥¦¥ó¥É16¤Î¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹Àï¤Ç¡¢£³¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¡¢¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈËüÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤É¤ó¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤â½ç±þ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÊý¼°¤¬¥Ù¥¹¥È¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Þ¤ÀÈ½Á³¤È¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯ºÇ¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥®¥å¥ì¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë²ÃÆþ¡£¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï±¦¤Î¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¿·´ÆÆÄ²¼¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¿·¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥®¥å¥ì¥ë¤Ï¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢½Ä¤Ø¤Î¿ä¿ÊÎÏ¤òÀ¸¤à¥Ñ¥¹¡¢µÕ¥µ¥¤¥É¤Ø¤ÎÅ¸³«¤Ê¤É¡¢¹¶·â¤Î¥¿¥¯¥È¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú¿·À¸¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤¿¥®¥å¥ì¥ë¡Û
¡¡¥È¥ë¥³ÂåÉ½¤Î20ºÐ¡£º¸Íø¤¤Ç¡¢¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§»þÂå¤Ï¡Ö¥È¥ë¥³¤Î¥á¥Ã¥·¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¥È¥ë¥³¤Î¥á¥¹¥È¡¦¥¨¥¸¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿µ»¹ªÇÉ¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¹¶·âÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢»ÊÎáÅãÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤è¤ê¿¿²Á¤òÈ¯´ø¤·¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¥È¥Ë¡¦¥¯¥í¡¼¥¹¤¬°úÂà¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ëä¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿·ê¤òËä¤á¤é¤ì¤½¤¦¤Ê´üÂÔ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡µ»½ÑÅª¤Ë¤Ï»ß¤á¤ë¡¢½³¤ë¤¬Àµ³Î¡£¤½¤·¤Æ¥Ñ¥¹¤ÎÈ½ÃÇ¤È¥¥Ã¥¯¤ÎÁªÂò¤¬¤¤¤¤¡£È½ÃÇ¤È¥¥Ã¥¯¤Ï°ìÂÎ¤Ç¡¢¥¥Ã¥¯¤ÎÀºÅÙ¤È¼ïÎà¤¬ËÉÙ¤Ê¥®¥å¥ì¥ë¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÁªÂò»è¤ò»ý¤Æ¤ë¡£
¡¡¸åÊý¤Î¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥¯¤ÇÁê¼ê¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤¯¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÊý¼°¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤äÇÛµåÎÏ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥®¥å¥ì¥ë¤ÏÍ×µá¤òËþ¤¿¤¹¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÊý¼°¤Ç¤ä¤ë¤Ê¤éÉÔ²Ä·ç¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÊý¼°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡á¥¢¡¼¥Î¥ë¥É°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥à¥Ð¥Ú¡¢¥í¥É¥ê¥´¡¢¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡¢¥À¥Ë¡¦¥»¥Ð¡¼¥¸¥ç¥¹¡¢¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥«¥Þ¥ô¥£¥ó¥¬¡¢¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¤Ò¤·¤á¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤¯¤Ë¥¨¥à¥Ð¥Ú¤È¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¤À¡£
¡¡¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Ïºòµ¨ÅÓÃæ¤«¤é¤Ä¤«¤ó¤À¡Öµ¶£¹ÈÖ¡×Åª¤ÊÆ°¤¤òµ¬À©¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤È¤¯¤Ë¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÊý¼°¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÌäÂê¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤À¡£
¡¡º¸¤ËÄ¥¤é¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Îº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¼éÈ÷¤ËÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¸½¾õ¤Î¥·¥ã¥É¡¼°Ê³°¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡£¥·¥ã¥É¡¼¤¬¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¼«ÂÎ¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ú£³¡Ý£´¡Ý£³¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¡Û
¡¡¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Îº¸¥¦¥¤¥ó¥°¡¢¥¨¥à¥Ð¥Ú¤Îµ¶£¹ÈÖ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤Î¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÊý¼°¤È¤ÎÀÞÃï°Æ¤È¤·¤Æ¡¢MF¤ò¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É·¿¤Ë¤·¤¿£³¡Ý£´¡Ý£³¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡GK¥Æ¥£¥Ü¡¦¥¯¥ë¥È¥ï¡¢£³¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¡¢¥ß¥ê¥È¥ó¡¢¥Ï¥¤¥»¥ó¡£ÃæÈ×¤ÎÄì¤Ë¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤òÇÛ¤·¡¢±¦¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ë¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¡¢º¸¤Ë¥®¥å¥ì¥ë¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤¬¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡££³¥È¥Ã¥×¤Ï¥í¥É¥ê¥´¡¢¥¨¥à¥Ð¥Ú¡¢¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡£
¡¡1990Ç¯Âå¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄêÈÖ¥·¥¹¥Æ¥à¤À¡£¤É¤Á¤é¤âÈó¾ï¤Ë¹¶·âÅª¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤âÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¹¶·â¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢²¡¤·¹þ¤à¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¨¿Ø¤Ç¤Î¹¶¼é¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¼«¿Ø¤Ç¤Î¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼åÅÀ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ê¤é¤Ð¼åÅÀ¤ò¹îÉþ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¹¶·â¤«¤é¼«¿Ø¤Ç¤Î¼éÈ÷¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ëºÝ¡¢¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤ò¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ£´¥Ð¥Ã¥¯²½¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤âÄêÈÖ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Í½ËÉºö¤À¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë²¼¤¬¤ë¥¢¥ó¥«¡¼¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¥È¥Ã¥×²¼¤¬°ú¤¯¡£¸½ºß¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ê¤é¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤ËÏ¢Æ°¤·¤ÆÃæ±û¤Ë°ú¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¼éÈ÷¤Î¸Ç¤µ¤ÏÃ´ÊÝ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¥í¥É¥ê¥´¤Ï¼éÈ÷¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç£´¡Ý£´¡Ý£²¤Ë¶á¤¤·Á¤Î¼éÈ÷¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·ÁÀ®¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤â¤¦£±¤Ä¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤È¤·¤Æ70¡ó¤¯¤é¤¤¤ÎÊÝ»ýÎ¨¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¥®¥å¥ì¥ë¡¢¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¤Ï¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤«¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ÌÃÖ¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¥·¥ã¥É¡¼¤ÎÎ¾Êý¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï¿·À¸¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤Â¸ºß¡£¥¯¥í¡¼¥¹¡õ¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤ò·Ñ¤°¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥¨¥à¥Ð¥Ú¤ÏÁ°Àþ¶á¤¯¤Ç¼«Í³¤ËÆ°¤¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ØÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡á¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¡¢¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë¤Î¥µ¥¤¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ò¤É¤³¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ï»Ä¤ë¤¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÁØ¤ÎÇö¤µ¤«¤é¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤¨¤Æ¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òµ¯ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼ê¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î°Æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤¬ÀïÎÏ¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤éºÇÅ¬²ò¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥®¥å¥ì¥ë¤¬¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¼´¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£
Ï¢ºÜ°ìÍ÷¡ä¡ä