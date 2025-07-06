Èþ¤·¤¤¸÷¤ÎÇÈÄ¹¡£5¿§¤Ç¸«¤ë¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À¶ä²Ï
¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À¶ä²Ï¡£ÃÏµå¤«¤é250Ëü¸÷Ç¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¡ÖÆù´ã¤Ç¸«¤¨¤ëËÜ¤â±ó¤¤Å·ÂÎ¡×¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À¶ä²Ï¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
5¿§¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À¶ä²Ï
ÀÖ¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦Çò¡¦ÀÄ¡¦¹õ¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¿§¤òÊÑ¤¨¤¿¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À¶ä²Ï¤Î²èÁü¡£¤³¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¸÷¤ÎÇÈÄ¹¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
XÀþ¡ÊX-ray¡Ë¤Ï¡¢NASA¤Î¥Á¥ã¥ó¥É¥éXÀþ´ÑÂ¬±ÒÀ±¤Ë¤è¤ë»£±Æ¡£¶ä²ÏÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Î¹â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤è¡¼¤¯¸«¤ë¤È¸«¤¨¤ëÀÖ¡¢ÎÐ¡¢ÀÄ¤Î¸÷¤Ï¡¢²¤½£±§Ãèµ¡´Ø¡ÊESA¡Ë¤ÎXMM-¥Ë¥å¡¼¥È¥ó±ÒÀ±¤¬»£±Æ¡£
»ç³°Àþ¡ÊUltraviolet¡Ë¤ÏNASA¤ÎGALEX±ÒÀ±¤¬»£±Æ¡£
ÀÖ³°Àþ¡ÊInfrared¡Ë¤ÏNASA¤Î¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¥¡¡¼±§ÃèË¾±ó¶À¡¢IRAS¡¢COBE¡Ê±§ÃèÇØ·ÊÊü¼ÍÃµººµ¡¡Ë¡¢ESA¤Î¥×¥é¥ó¥¯¡¢¥Ï¡¼¥·¥§¥ë±§ÃèÅ·Ê¸¤Ë¤è¤ë²èÁü¤Ç¡¢ÀÖ¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢»ç¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¥é¥¸¥ªÇÈ¡ÊRadio¡Ë¤Ï¡¢¥¦¥§¥¹¥¿¡¼¥Ü¡¼¥¯¹çÀ®ÅÅÇÈË¾±ó¶À¤¬¼ý½¸¤·¤¿ÅÅÇÈ¤Ç¡¢ÀÖ¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¾åË¾±ó¶À¤Î¸÷³Ø¥Ç¡¼¥¿¡ÊOptical¡Ë¤Ï¡¢Å·ÂÎ¼Ì¿¿²È¤ÎJakob Sahner»á¤ÈTarun Kottary»á¤¬Äó¶¡¡£
°Ê¾å¡¢°Û¤Ê¤ëÇÈÄ¹¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤¹¤Ù¤Æ¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤¬¡¢²èÁü¤Î1ÈÖ±¦¡ÊComposite¡Ë¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅ·Ê¸³Ø¼Ô¥ô¥§¥é¡¦¥ë¡¼¥Ó¥ó¤ò»¾¤¨¤ë¤¿¤á¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£