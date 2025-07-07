µÆÃÓÍºÀ±¡¡2ÅÙÌÜ¤Îµå±ãÁª½Ð¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¡£1²óÌÜ¤â2²óÌÜ¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¡×3¾¡¤âËÉ¸æÎ¨2ÅÀÂæ¤È°ÂÄê
¡¡Âç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¡Ê¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë¤Î½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡£ÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬½éÁª½Ð¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê34¡Ë¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎÁª½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´û¤ËDHÉôÌç¤Ç¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼Áª½Ð¤µ¤ì¡¢ÀèÈ¯½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤È¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¶¦Æ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÁª¼ê¤¬¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ë3¿ÍÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï²áµîºÇÂ¿¥¿¥¤¤Ç5ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¤ÈµÆÃÓ¤ÏÂç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ë¤è¤ë¿äÁ¦¡£ÂçÃ«¤ÏÁª¼ê´ÖÅêÉ¼¤Ç¤â564É¼¤ò½¸¤á¤Æ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎDHÉôÌç1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢2°Ì¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡Ê260É¼¡Ë¤ËÂç¤¤¯º¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ïµå±ãÁª½Ð¤ò¼õ¤±¤Æ¼èºàÂÐ±þ¡£¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤¿»þ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅÓÃæ¤Ç¤¹¤±¤É¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï18»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ3¾¡6ÇÔ¤ÈÉé¤±¤¬Àè¹Ô¤âËÉ¸æÎ¨2.81¤È°ÂÄê´¶¤òÈ¯´ø¡£¡ÖºÇ½é¤Î10»î¹ç¤¯¤é¤¤¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½Ð¤»¤º¤ËÇº¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤äGM¤¬¤¤¤¤¾ðÊó¤ò¤¯¤ì¤ÆÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤è¤ê¤â¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¥È¥é¥Ó¥¹¤È¥ª¥Ï¥Ô¡¼¤¬¤¤¤Ä¤â¤¤¤¤¥ê¡¼¥É¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÈà¤é¤ò¿®¤¸¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡2ÅÙÌÜ¤Îµå±ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¡£1²óÌÜ¤â2²óÌÜ¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÆÃ¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¿ô»ú¤Ç¤â°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ÀÁ°È¾Àï¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤·Á¤ÇÀï¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£