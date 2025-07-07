CLASS SEVENÀ±·Å²»¡¡¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯¾¯¡ÈÄï¥¥ã¥é¡É¤Î´ê¤¤¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼£·¿Í¤Ç¡Ä¡×
º£Æü7Æü¡¢¡Ömiss you¡×¤ÇÇÛ¿®¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëCLASS SEVEN¤ÎÀ±·Å²»¡Ê15¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¼«¸ÊPR¤È¼·Í¼¤Î´ê¤¤¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯¾¯¤ÎÃæ³Ø3Ç¯À¸¤ÇÌþ¤ä¤·Ã´Åö¡×¤È¤¤¤¦À±¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Ç§¤á¤ë¡ÈÄï¥¥ã¥é¡É¡£¡Ö¤¨¤¯¤Ü¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ¤È¤«¡¢¾Ð´é¤ÇÌþ¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
ÏÃ¤·½ª¤ï¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢¶áÆ£Âç³¤¡Ê18¡Ë¤«¤é¤Ï¡ÖÇ¯²¼¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¤¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤Î¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ï¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍÙ¤Ã¤¿¤éÉ½¾ð¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£ÂçÅìÎ©¼ù¡Ê20¡Ë¤«¤é¤â¡Ö¼Ì¿¿»£±Æ¤ÎÉ½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢ºÇÇ¯¾¯¤ò¤¢¤Þ¤ê´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬Éð´ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£
À±¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤È¤«¡¢Number_i¤µ¤ó¤Î»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¶À¤ÎÁ°¤ÇÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÅØÎÏ¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÆÃµ»¤Ï·×»»¡£¡Ö¾®6¤Î»þ¡¢Ãæ3¤Î¥ë¡¼¥È·×»»¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼èºà¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¤À¤¬¡¢¡Öº£¤Ïµ²±¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨°ìÆ²¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¼·Í¼¤ÎÃ»ºý¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤ë´ê¤¤¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í¤Ç¤ÎÎ¹¹Ô¡×¤È¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÃÏ°è¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ7¿Í¤Ç»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÄï¥¥ã¥é¤é¤·¤¯ÏÃ¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö²Æì¤Ç±Ë¤®¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÌÜ¤ò¥¥é¥¥é¸÷¤é¤»¤¿¡£
¢¡À±·Å²»¡Ê¤Û¤·¡¦¤±¤¤¤È¡Ë2010Ç¯¡ÊÊ¿22¡Ë4·î21Æü¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¥Ô¥ó¥¯¡£175¥»¥ó¥Á¡¢·ì±Õ·¿A¡£