»³ËÜÍ³¿¡õµÆÃÓÍºÀ± ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼½Ð¾ì·èÄê¡ª¥«¡¼¥·¥ç¥¦¤âÁª½Ð¤µ¤ì¥É·³¤«¤é5¿Í¡¢²Ö´¬Åì¤ÎÀèÇÚµÆÃÓ¤Ï2ÅÙÌÜ ÆüËÜÁª¼ê3¿Í¤ÏºÇÂ¿¥¿¥¤
MLBµ¡¹½¤Ï7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë¡¢16Æü¤Ë¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯É½¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¡Ê26¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢½é½Ð¾ì¡£ÄÌ»»3000Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿C.¥«¡¼¥·¥ç¥¦¡Ê37¡Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢11ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é5¿Í¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±¡Ê34¡Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£ÆüËÜÁª¼ê3¿Í¤Î½Ð¾ì¤ÏºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»³ËÜ¤Ïº£µ¨¥Á¡¼¥à¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç17»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î8¾¡¡Ê6ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢ËÉ¸æÎ¨¤â¥ê¡¼¥°3°Ì¤Î2.51¤È°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î»Ø´ø¤ò¤È¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎD.¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤âÈ¯É½Á°¤Ë»³ËÜ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò¸ÀµÚ¤·¤¿¡£»³ËÜ¤â¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤È¤¤¤¦¥È¥Ã¥×¤ÎÉñÂæ¤ÎÃæ¤Î¤µ¤é¤Ë¥È¥Ã¥×¤ÎÁª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Áª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¡¢W.¥¹¥ß¥¹¡Ê30¡Ë¡¢F.¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ê35¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ»³ËÜ¡¢¥«¡¼¥·¥ç¥¦¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é5¿Í¤¬½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓ¤Ï3¾¡6ÇÔ¤È¾¡¤ÁÀ±¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï2.81¡£2021Ç¯¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»þÂå¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò³°¤ì¤ÆÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ïºòµ¨¤Î¿·¿Í²¦¡¢P.¥¹¥¡¼¥ó¥º¡Ê23¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤¬Áª½Ð¡£¥Á¡¼¥à¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢4¾¡¡Ê7ÇÔ¡Ë¤È¾¡¤ÁÀ±¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î2.03¡£¤µ¤é¤Ë¸½ºß135¤Î»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢Ã¥»°¿¶²¦¤ÎZ.¥¦¥£¡¼¥é¡¼¡Ê35¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢Åêµå²ó¿ô¤¬¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡¢QS¡ÊÀèÈ¯Åê¼ê¤¬6¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤òÅê¤²¡¢¼«ÀÕÅÀ3°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¤ë¡ËÎ¨¤¬77.8¡ó¤È°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ëL.¥¦¥§¥Ö¡Ê28¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Ìî¼ê¤Ç¤ÏÂçÃ«¤È¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë28ËÜÎÝÂÇ¤Ç2°Ì¤ÎE.¥¹¥¢¥ì¥¹¡Ê33¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢3°Ì¤Î¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê32¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ïºòµ¨¤Î¥µ¥¤¥ä¥ó¥°¾ÞÅê¼ê¤Çº£µ¨¤â¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î10¾¡¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ëT.¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¡Ê28¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¡¢¥µ¥¤¥ä¥ó¥°¾Þ2ÅÙ³ÍÆÀ¤·¡¢º£µ¨Éü³è¤ò¿ë¤²¤ÆËÉ¸æÎ¨¤Ï2.13¤Ç¥ê¡¼¥°2°Ì¡¢¾¡¤ÁÀ±¤â9¾¡¤Ç¥ê¡¼¥°3°Ì¤È¹¥Ä´¤ÎJ.¥Ç¥°¥í¥à¡Ê37¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Ìî¼ê¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°ÂÇÎ¨3°Ì¤ÎJ.¥Ú¡¼¥Ë¥ã¡Ê27¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ë¡¢15ËÜÎÝÂÇ¤ÎJ.¥Á¥¶¥àJr¡Ê27¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£