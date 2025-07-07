¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É°¤Éô¤Ê¤Ä¤25ºÐ¤Ë¾×·â¡¡¿åÃå¤ÇÈ´·²¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥óÁ´³«¡¡¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦°¤Éô¤Ê¤Ä¤¤¬¡¢7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÈÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Î¿ô¡¹¡Ê18Ëç¡Ë
¡¡°¤Éô¤Ï¡ÖSummer mood¡¡@sugarnine_official¡¡Summer collection¤Î¥â¥Ç¥ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Íá°á¡¦¿åÃå¡¦¥³¥¹¥×¥ì¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ësugar nine¡Ê¥·¥å¥¬¡¼¥Ê¥¤¥ó¡Ë¤ÎÇò¤¤¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãåºÎï¤À¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¤Û¤Ã¤½¡×¡Ö¹û¤ì¤ë¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡2023Ç¯7·î¤ËÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡ØFNS27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë½÷À10¿Í¤Î¡Ö¥é¥Ö¥á¥¤¥È10¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó½Ð¤Æ¤¯¤ë½÷À¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À°¤Éô¡£
¡¡1·î29Æü¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½¸¡ØÄÉµá¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤òÈ¯Çä¡£ºòÇ¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ä¡ØÉÍ¤Á¤ã¤ó¤¬¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«¡ª¡©TV¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@i.am_natsuki_¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÈÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Î¿ô¡¹¡Ê18Ëç¡Ë
¡¡°¤Éô¤Ï¡ÖSummer mood¡¡@sugarnine_official¡¡Summer collection¤Î¥â¥Ç¥ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Íá°á¡¦¿åÃå¡¦¥³¥¹¥×¥ì¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ësugar nine¡Ê¥·¥å¥¬¡¼¥Ê¥¤¥ó¡Ë¤ÎÇò¤¤¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãåºÎï¤À¡×¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¤Û¤Ã¤½¡×¡Ö¹û¤ì¤ë¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡1·î29Æü¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½¸¡ØÄÉµá¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤òÈ¯Çä¡£ºòÇ¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡ØÁêÀÊ¿©Æ²¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ä¡ØÉÍ¤Á¤ã¤ó¤¬¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø·ã¥ì¥¢¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¡£¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ä¡Ø¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«¡ª¡©TV¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@i.am_natsuki_¡Ë