¹õß·ÌÀ¡ØÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡Ù¤Î¤¢¤ÎÍÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ëÂæÏÑ¤Î¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëµð¾¢¡É¥ï¥ó¡¦¥È¥ó¤ÎºÇ¹â·æºî¤È¤Ï¡©¡ÚÆüËÜ½é¾å±Ç¡ØÀÖ¤¤³Á¡Ù¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¡Ë¡Û
¡ÒÂæÏÑ¸¶½»Ì±¤¬Êú¤¨¤ë¸½Âå¼Ò²ñ¤ÈÅÁÅýÊ¸²½¤ÎÁê¹î¤È¤Ï¡©¡¡¤¢¤Î¡Ø¥»¥Ç¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ì¡Ù¤Î½Ð±é¼Ô¤¬ºÆ¶¦±é¤âÏÃÂê¡ÚÆüËÜ½é¾å±Ç¡ØÎÄ»Õ·»Äï¡Ù¡Û¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¥ê¥à¡¦¥«¡¼¥ï¥¤´ÆÆÄ¤ò¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë·Þ¤¨¤¿¡ÖÂæÏÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ ÂæÏÑ±Ç²è¾å±Ç²ñ¡×¤ÎÂè4²óÌÜ¤¬7·î5Æü¡¢ÅìµþÂç³Ø¶ð¾ì¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹KOMCEE East K011¡ÊÅìµþ¡¦ÌÜ¹õ¶è¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¾Ò²ð¤¬¿Ê¤àµð¾¢¥ï¥ó¡¦¥È¥ó¤Î¼«ÅÁÅª·æºî¡ØÀÖ¤¤³Á¡Ù¤¬ÆüËÜ½é¾å±Ç¤µ¤ì¡¢ÌÔ½ë¤Î¤Ê¤«Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬Â¤ò±¿¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹õß·ÌÀ¤Î±Ç²è¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¡ØÀÖ¤¤³Á¡Ù¤ÎÆÃÊÌ¥«¥Ã¥È¤ò°ìµ¤¤Ë¸«¤ë
¡¡¢¡¢¡¢¡
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï1995Ç¯À½ºî¤Î¡ØÀÖ¤¤³Á¡Ù¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¡Ë¤¬ÆüËÜ¤Ç½é¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¥Û¥¦¡¦¥·¥ã¥ª¥·¥§¥ó¤ä¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥ä¥ó¤ËÈæ¤Ù¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Ï¾Ò²ð¤¬ÃÙ¤ì¤¿¡ÈÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëµð¾¢¡É¥ï¥ó¡¦¥È¥ó¤Î·æºî¤À¡£¾å±Ç¸å¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤ÎÂ¼»³¶©°ìÏº»á¤È¥ê¥à¡¦¥«¡¼¥ï¥¤´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡¢¥ï¥ó¡¦¥È¥ó´ÆÆÄ¤ÎºîÉ÷¤ä¥Û¥¦¡¦¥·¥ã¥ª¥·¥§¥ó¤éÂæÏÑ¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¡¼¥Ö¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ÆÆÄ¤¿¤Á¤È¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡ØÀÖ¤¤³Á¡Ù¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¡Ë
¡ØÀÖ¤¤³Á¡Ù¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¡Ë
1949Ç¯¡£¹ñ¶¦ÆâÀï¤ËÇÔ¤ì¤¿¹ñÌ±ÅÞ·³¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¦¾·³°ì²È¤âÂæÏÑ¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¿·Å·ÃÏÂæÏÑ¤Ø¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿°ì²È¤Ï¹Ù³°¤Î¹¤¤ÆüËÜ²È²°¤ËÊë¤é¤·»Ï¤á¤ë¤¬¡¢11¿Í¤Î»ÒÂô»³°ì²È¤ÎÊë¤é¤·¸þ¤¤ÏÉã¿Æ¤ÎÂàÌò¤È¤È¤â¤Ë¼¡Âè¤Ë¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Â¹¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÎ·Ã¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤À¤Ã¤¿¡½¡£Âè33²ó¶âÇÏ¾©ºÇÍ¥½¨Èþ½ÑÀß·×¾Þ¼õ¾Þ¡¢ºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡¦ºÇÍ¥½¨¼ç±é½÷Í¥¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§¥ï¥ó¡¦¥È¥ó¡¿½Ð±é¡§¥¿¥ª¡¦¥·¥å¡¼¡¢¥·¡Ý¡¦¥Á¥å¥ó¡¢¥ï¥ó¡¦¥·¥å¥¨¥ó¡¿1995Ç¯¡¿ÂæÏÑ¡¿168Ê¬¡¿¸¶Âê¡§¹È³Á»Ò¡¿©Taiwan Film and Audiovisual Institute. All rights reserved.
Éã¤Ï¹ñÌ±ÅÞ·³¤Î¾·³¡¢6ºÐ¤ÇÂæÏÑ¤Ë°Ü½»
¥ê¥à¡¦¥«¡¼¥ï¥¤¡Ê°Ê²¼¡¢¥ê¥à¡Ë¡¡Â¼»³¤µ¤ó¤Ï¥ï¥ó¡¦¥È¥ó´ÆÆÄ¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Â¼»³¶©°ìÏº¡Ê°Ê²¼¡¢Â¼»³¡Ë¡¡¸òÎ®¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤¬¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤ÇÊ¡²¬¤Î±Ç²èº×¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤´°§»¢¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ËÍ¤Ë¤ÏÄ¹Ç¯¤Î¿ÆÍ§¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤ÎÄ¹(¤Á¤ç¤¦)ÀµÉ§(¤Þ¤µ¤Ò¤³)¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤¬¥ï¥ó¡¦¥È¥ó´ÆÆÄ¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ç¡¢¤·¤«¤â¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÆ±¤¸³Ø¶è¤Ë¤¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡ØÀÖ¤¤³Á¡Ù¤Ï¥ï¥ó¡¦¥È¥ó´ÆÆÄ¤Î¼«ÅÁÅªºîÉÊ¤À¡£1949Ç¯¡¢¹ñ¶¦ÆâÀï¤ÇÎôÀª¤Î¹ñÌ±ÅÞ·³¤Î¾·³¤¬¡¢Ï·Êì¤äºÊ¡¢10¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÂæÏÑ¤ËÈòÆñ¤µ¤»¤ë¤È¤³¤í¤«¤é±Ç²è¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¹ñÌ±ÅÞ·³¾·³¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¥ï¥ó¡¦¥È¥ó´ÆÆÄ¤â¡¢Åö»þ¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÂæÏÑ¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£6ºÐ¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£¡Û
Â¼»³¡¡Ä¹¤µ¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÀïÁ°¤«¤éÂæÏÑ¤Ë¤¤¤¿¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ç¡¢Àï¸å¤âÄ®°å¼Ô¤È¤·¤Æ¤«¤Ê¤êÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ±Ç²è¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹ñÌ±ÅÞ·³¤Î¾·³¤À¤Ã¤¿¥ï¥ó¡¦¥È¥ó´ÆÆÄ¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¼ç¼£°å¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤Ç¥ï¥ó¡¦¥È¥ó´ÆÆÄ¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢Ä¹¤µ¤ó¤â¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤¬µìÃÎ¤Î´ÖÊÁ¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤È¸å¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥à¡¡¥ï¥ó¡¦¥È¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Û¥¦¡¦¥·¥ã¥ª¥·¥§¥ó¤ä¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥ä¥ó¤Û¤ÉÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂæÏÑ¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¡¼¥Ö¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÈà¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¡¢Â¼»³¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Â¼»³¡¡¤Þ¤º¡¢À¤Âå¤¬¾¯¤·¾å¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬Âç¤¤¤¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢Èà¤¬»£±Æ½ê¤Î½Ð¿È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Èþ½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤«¤é±Ç²èºî¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¡¼¥Ö¤Î´ÆÆÄ¤¿¤Á¤È¤Ï¡¢½ÐÈ¯ÅÀ¤¬º¬ËÜÅª¤Ë°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥¦¡¦¥·¥ã¥ª¥·¥§¥ó¤é¤È¤ÎºîÉ÷¤Î°ã¤¤
¥ê¥à¡¡ºîÉ÷¤Ë¤â°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Â¼»³¡¡¤¨¤¨¡£¥Û¥¦¡¦¥·¥ã¥ª¥·¥§¥ó¤Ï¡¢1¡¢2ºÐ¤ÇÂæÏÑ¤ËÍè¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤ÎÂÎ¸³¤òÅê±Æ¤·¤Æ±Ç²è¤ò»£¤ë¡£Èà¤Î»ëÅÀ¤Ï¾ï¤Ë¡Ö¼«Ê¬¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¡¢Èà¤Î¡ØÆ¸Ç¯±ý»ö »þ¤ÎÎ®¤ì¡Ù¤¬ÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿»þ¡¢¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥à¡¡¥ï¥ó¡¦¥È¥ó´ÆÆÄ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»ëÅÀ¤¬¤â¤Ã¤ÈµÒ´ÑÅª¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÐíâ×Åª¤Ç¤¹¤Í¡£
Â¼»³¡¡¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÀÖ¤¤³Á¡Ù¤âÈà¤Î¼«ÅÁÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¼«¿È¤òÅê±Æ¤·¤¿¾¯Ç¯¤Ï¡¢11¿Í¤â¤¤¤ëÂ¹¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¥ê¥à¡¡¥ï¥ó¡¦¥È¥ó´ÆÆÄ¤Ï½é´ü¤Ë¤Ï¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¥³¥á¥Ç¥£¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¤âÂ¿¤¯»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡¢ÂæÏÑ¤Î¶áÂå»Ë¤òÉÁ¤¯3Éôºî¡Ê¡ØÂ¼¤ÈÇúÃÆ¡Ù¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¡¦¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¡ØÌµ¸À¤ÎµÖ¡Ù¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñÇÉ¤ÎºîÉÊ¤ØÂç¤¤¯ÂÉ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¼»³¡¡ËÍ¤¬Èà¤ÎºîÉÊ¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î3Éôºî¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂæÏÑ±Ç²è¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Èó¾ï¤Ë¹üÂÀ¤Ê¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï»£±Æ½ê°é¤Á¤Ç±Ç²èºî¤ê¤Îµ»½Ñ¤òÂÎÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¸Ä¿Í¤ÎÆâÌÌ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¡¢Îò»Ë¤ä¼Ò²ñ¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¹½Â¤¤ËÀÚ¤ê¹þ¤á¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÍÞÀ©¤Î¸ú¤¤¤¿±é½Ð¤¬¿¼¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤¹
¥ê¥à¡¡¡ØÀÖ¤¤³Á¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ÆÈó¾ï¤ËÆÃÄ§Åª¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤¬°Õ¿ÞÅª¤Ë¤Ü¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£ÂæÏÑ¶áÂå»Ë3Éôºî¤Ç¤Ï»þ´Ö¤Î·Ð²á¤¬¡Ö1944Ç¯10·î¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¥Æ¥í¥Ã¥×¤ÇÌÀ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¡£
Â¼»³¡¡¤½¤¦¡£1949Ç¯¤Ë°ì²È¤¬ÂæÏÑ¤ËÍè¤¿¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ë¡£¤Ç¤â¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤·¤ÆÂç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ¯¤»Ï¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤¬¡¢°ìÂÎ¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«È½Á³¤È¤·¤Ê¤¤¡£Í£°ì¡¢¥é¥¸¥ª¤«¤éÎ®¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡¢ÊÆ·³¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤¡£
¥ê¥à¡¡1957Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿È¿ÊÆË½Æ°¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆÛ£Ëæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Â¼»³¡¡¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï´ÆÆÄ¤Î¡Ö»×¤¤½Ð¡×¤ÎÉÁ¤Êý¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼Ò²ñÅª¤ÊÇØ·Ê¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Èà¤¬ÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ÈÂ¹¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¡¢¤½¤Î¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Êµ²±¤ò¼ÙËâ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¥ê¥à¡¡¤¢¤¨¤ÆÎò»Ë¤ÎÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿¤È¡£³Î¤«¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê»ö·ï¤Ïµ¯¤¤º¡¢Ã¸¡¹¤ÈÆü¾ï¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¡£´¶¾ð¤ò²á¾ê¤ËÀú¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ÍÞÀ©¤Î¸ú¤¤¤¿±é½Ð¤¬¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¿¼¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£
Â¼»³¡¡¾·³¤Ç¤¢¤ëÉã¿Æ¤¬ÈëÌ©¤ÎÇ¤Ì³¤Ç½Ð¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¡¢¤½¤ÎÇ¤Ì³¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤Ï°ìÀÚÀâÌÀ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¡¢Æ®ÉÂÀ¸³è¤òÉÁ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä«Ì¸¤ÎÃæ¤ò²ÈÂ²¤¬ÉÂ±¡¤Ø¶î¤±¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÄ¹¤¤Áò¼°¤Î¹ÔÎó¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡£Á´¤Æ¤ò¸ì¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ´ÑµÒ¤ÎÁÛÁüÎÏ¤òÁß¤Î©¤Æ¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë¹âÅÙ¤ÊÏÃË¡¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹õß·ÌÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¿§¸¯¤¤
¥ê¥à¡¡¥ï¥ó¡¦¥È¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¾ÝÄ§Åª¤ÊÉ½¸½¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¿§¡×¤Î¸¯¤¤Êý¤¬¹ª¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ØÀÖ¤¤³Á¡Ù¤â¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¥â¥Î¥¯¥í¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬¸Î¶¿¤ò»×¤¦¾ìÌÌ¤Ç³Á¤À¤±¤¬¡ÖÀÖ¡×¤¯¿§¤Å¤¤Þ¤¹¡£¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤Î¡ØÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡Ù¤Ç¡¢ÈÈ¿Í¤¬¿ÈÂå¶â¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò¾Æ¤¤¤¿±ìÆÍ¤Î±ì¤À¤±¤¬¥â¥Î¥¯¥í²èÌÌ¤ÎÃæ¤Ç¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤¢¤ÎÍÌ¾¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼»³¡¡¤½¤·¤ÆÂæÏÑ¤ËÃå¤¯¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ö²«¿§¤¤¡×¥Ð¥Ê¥Ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¸Î¶¿¤ÎÀÖ¤È¿·¤·¤¤ÅÚÃÏ¤Î²«¿§¤¬ÂÐÈæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥ó¡¦¥È¥ó´ÆÆÄ¤Ï¤â¤È¤â¤È²è²È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èþ½Ñ¤ÎÁÇÍÜ¤¬Èó¾ï¤Ë¿¼¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿§ºÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶³Ð¤¬±ÔÉÒ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹õß·´ÆÆÄ¤â³¨¤òÉÁ¤¯¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÂæÏÑ¤Ç¤Î¸ø³«Åö»þ¡¢¡ØÀÖ¤¤³Á¡Ù¤ÏÉ¾ÏÀ²È¤äÃÎ¼±¿Í¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥¦¡¦¥·¥ã¥ª¥·¥§¥ó´ÆÆÄ¤Î¡ØÈá¾ð¾ë»Ô¡Ù¡Ê1989Ç¯¡Ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥Ö¡¼¤À¤Ã¤¿Æó¡¦ÆóÈ¬»ö·ï¤òÉÁ¤¤¤Æ¼Ò²ñ¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¡¢ÂæÏÑ±Ç²è¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎò»Ë¤È¸þ¤¹ç¤¦Î®¤ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥ó¡¦¥È¥ó´ÆÆÄ¤Î3Éôºî¤â¤½¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥à¡¡¡ØÈá¾ð¾ë»Ô¡Ù¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Â¼»³¡¡¤¨¤¨¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ÎÍâÆü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÆÍÁ³¡¢²ñ¾ì¤Î³°¤«¤é¡Ö¤ï¡¼¤Ã¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Æó¡¦ÆóÈ¬»ö·ï¤Îµ¾À·¼Ô¤Î¤´°äÂ²¤ÎÊý¡¹¤¬¡¢°ÌÇ×¤òÊú¤¨¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£½é¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¤Ç¤³¤Î»ö·ï¤¬¸ì¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤³¤È¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¥¿¥Ö¡¼¤Ç¡¢¸ý¤Ë¤¹¤ì¤ÐÎ¥Åç¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¥ê¥à¡¡±Ç²è¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ÎÉõ°õ¤ò²ò¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
Â¼»³¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡£¤½¤Î¡ØÈá¾ð¾ë»Ô¡Ù¤Î¾×·â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥ï¥ó¡¦¥È¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê´ÆÆÄ¤â¡¢¤è¤ê¿¼¤¯Îò»Ë¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ëºîÉÊ¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤·¤¿Îò»Ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢É¬¤º¤·¤âÂç½°¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
ÆÃ½¸¾å±Ç¡ÖÂæÏÑµð¾¢·æºîÁª2025¡×
¡ØÀÖ¤¤³Á¡Ù¤ÎÆüËÜ·à¾ì½é¸ø³«¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ØÂ¼¤ÈÇúÃÆ¡Ù¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¡ØÌµ¸À¤ÎµÖ¡Ù¤ÎÂæÏÑ¶áÂå»Ë3Éôºî¤Î¤Û¤«¡¢¥Û¥¦¡¦¥·¥ã¥ª¥·¥§¥ó¤ä¥Ä¥¡¥¤¡¦¥ß¥ó¥ê¥ã¥ó¤Î·æºî¤â¾å±Ç¤¹¤ë¡£
2025Ç¯7·î26Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á 8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¿·½ÉK¡Çs cinema¤Û¤«½ç¼¡³«ºÅ
¡Ê½µ´©Ê¸½ÕCINEMA¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½ÕCINEMA ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë