「…する気配がない」はどう英語に訳す？ 【北村一真　月曜日の「英借文」】#7

北村一真さんによる英作文トレーニング! #7

英語学習者から大きな支持を得ている英語学者、北村一真さん。英文読解についての著作の多い北村さんですが、自身の英語力の基礎は、英作文によってつくられたと言います。



真の英会話力を効率的に身につけるには、「英借文」というコンセプトで英作文のトレーニングをするのがいちばん。数々の英語学習者を「上級」に導いてきた北村一真さんの指導で、毎週英借文のトレーニングをしてみましょう!





「英借文」のコンセプトについては第0回をお読みください。

トレーニング開始!

まずは【例題】の和文英訳問題に独力で挑戦してみて下さい。この時点では瞬時に訳す必要はなく、少し時間をかけても大丈夫です。ひとまず英文ができたら、[解答・解説]に進んで、ポイントとなる表現を確認しましょう。解説を一通り理解したら、【練習問題】に取り組んでみましょう。

【例題】以下の和文を英語に訳しましょう。



うちの子、もう6か月だけど、はいはいする気配がないんだよね。

[解答・解説]



My baby is already 6 months old, but she is showing no signs of crawling.



My baby has reached 6 months but shows no signs of crawling yet.



[語句]



「はいはいする」:crawl

「…する気配がない」という言い回しは、フォーマルな文章でも日常の会話でもよく使うため、これをサラッと英語にできるようになっておくと便利ですね。「…する様子がない、…するように見えない」と言い換えてdon’t seem to…などを当てたくなるかもしれませんが、signを使った、S show(s) no signs of …ing「Sには...する気配がない」というのもぜひ覚えておきましょう。もちろん、日本語の「ない」という表現に合わせて、There are no signs of S…ing(例:There are no signs of the rain letting up.「雨が止む気配がない」)とすることもできます。こちらの方が少し落ち着いた客観的な描写という感じがしますね。

【練習問題】



1. 市長に対する抗議はおさまる気配がない。



2. 国産米の値段が下がる気配がない中、輸入米を買う人が増えている。

[語句]



「市長」:mayor



「抗議」:protest



「おさまる」:abate / let up



「国産米」:domestic rice

[解答]



1.

Protests against the mayor show no signs of abating.



Protests against the mayor show no signs of letting up.



ポイント:このように「…する気配がない」という日本語をshow no signs of…ingという言い方でうまく表現できます。なお、「抗議」はここでは具体的な抗議活動を指すと思われるので、protestsと可算名詞、複数形にしています。「おさまる」は少し硬めの語を使うならabateが便利でしょう。句動詞なら「雨が止む」と同じlet upがあります。



2.

With domestic rice prices showing no signs of falling, more people are buying imported rice.



As domestic rice prices show no signs of falling, more people are turning to imported rice.



ポイント:1つ目の例は第5回で扱ったwithと今回のshow no signs of…をうまく合わせた形です。with ○○ showing no signs of…ing「○○が…する気配がない中で」というフレーズで覚えておいてもよいかもしれません。一方、2つ目の例は接続詞のasを用いていますが、これは「…する中」のように物事の背景を説明する際に便利です。なお、1つ目の例のwithの形は少し前の中国の人口減少問題を扱ったニュースでwith the trend showing no signs of slowing「この流れがとどまる気配がない中」という同様の表現が用いられていました。これなどまるごと覚えておきたいフレーズですね。

この1週間、【例題】【練習問題】の日本語を見て瞬時に英語に訳せるまで練習してみましょう。

プロフィール

北村一真(きたむら・かずま)

1982年生れ。2010年慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得満期退学。学部生、大学院生時代に関西の大学受験塾、隆盛ゼミナールで難関大学受験対策の英語講座を担当。滋賀大学、順天堂大学の非常勤講師を経て、09年杏林大学外国語学部助教、15年より同大学准教授。著書『英文解体新書』『英文解体新書2』(ともに研究社)、『英語の読み方』『英語の読み方 リスニング篇』(ともに中公新書)、『英文読解を極める』(NHK出版新書)、『文法知識と読解力を高める上級英文解釈クイズ60』(左右社)。共著『上級英単語 LOGOPHILIA』(アスク)など。

