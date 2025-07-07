【J2順位表】首位水戸に追い風 2位〜6位がまさかの敗戦 長崎＆鳥栖が浮上 磐田は8位後退
サッカーJ2リーグ第22節の10試合が、5日（土）、6日（日）に開催されました。
首位水戸ホーリーホックは勝利。これで最近14試合を11勝3分けで無敗という快進撃。一方、首位水戸を追いかけるベガルタ仙台、ジェフユナイテッド千葉、RB大宮アルディージャ、徳島ヴォルティス、ジュビロ磐田の前節2位〜6位のクラブが相次いで敗戦。首位水戸と2位仙台との勝ち点差は『5』にまで広がっています。
V・ファーレン長崎は3連勝を飾りJ1プレーオフ圏内の6位に浮上。サガン鳥栖も連勝を飾り7位に順位を上げました。連敗を喫した磐田は8位に後退。3位大宮から8位磐田までの6チームが、勝ち点3差でひしめき合っています。
下位も混戦状態。モンテディオ山形、カターレ富山、ロアッソ熊本が順位を上げた中、敗れたブラウブリッツ秋田がJ3自動降格枠の18位に転落。15位山形から18位秋田までの勝ち点差は2となっています。
【J2第22節結果】
◆札幌 1−0 山口（大和ハウス プレミストドーム）
得点【札幌】アマドゥ バカヨコ（前半45分）
◆水戸 2−0 秋田（ソユースタジアム）
得点【水戸】渡邉新太（前半8分）齋藤俊輔（後半17分）
◆長崎 1−0 千葉（PEACE STADIUM Connected by SoftBank）
得点【長崎】米田隼也（後半29分）
◆富山 1−0 仙台（ユアテックスタジアム仙台）
得点【富山】伊藤拓巳（前半20分）
◆いわき 2−1 大宮（NACK5スタジアム大宮）
得点【いわき】堂鼻起暉（後半4分）石渡ネルソン（後半38分）【大宮】津久井匠海（前半18分）
◆鳥栖 2−0 千葉（フクダ電子アリーナ）
得点【鳥栖】山田寛人（前半31分）オウンゴール（後半24分）
◆藤枝 2−0 徳島（鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）
得点【藤枝】岡澤昂星（前半16分）久富良輔（後半35分）
◆甲府 4−2 今治（アシックス里山スタジアム）
得点【甲府】エドゥアルド マンシャ（後半14分）マテウス レイリア（後半19分）内藤大和（後半22分）鳥海芳樹（後半25分）【今治】横山夢樹（前半8分）パトリッキ ヴェロン（前半43分）
◆熊本 2−0 磐田（えがお健康スタジアム）
得点【熊本】神代慶人（後半16分）塩浜遼（後半30分）
得点【山形】ディサロ燦シルヴァーノ（前半16分、後半28分）西村慧祐（後半37分）【愛媛】石浦大雅（後半45+7分）